ജാമ്യവ്യവസ്ഥ ലംഘിച്ചോ? രാഹുൽ ഈശ്വറിനെതിരെ കുരുക്ക് മുറുകുന്നു; നിർണായക വാദം ഫെബ്രുവരി 9ന്
അതിജീവിതയെ അധിക്ഷേപിച്ചെന്ന പരാതിയിൽ രാഹുൽ ഈശ്വരിൻ്റെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കണമെന്ന ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നത് കോടതി ഫെബ്രുവരി ഒമ്പതിലേക്ക് മാറ്റി.
Published : February 2, 2026 at 2:21 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: അതിജീവിതയെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ അധിക്ഷേപിച്ച കേസിൽ രാഹുൽ ഈശ്വരിൻ്റെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രോസിക്യൂഷൻ സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിൽ വാദം കേൾക്കുന്നത് കോടതി ഫെബ്രുവരി ഒമ്പതിലേക്ക് മാറ്റി. പ്രോസിക്യൂഷൻ വിചാരണ നടക്കുന്ന മറ്റൊരു കേസിലുള്ളതിനാൽ സമയം ഇല്ലെന്ന കാരണം അറിയിച്ചതിനെത്തുടർന്നാണ് തിരുവനന്തപുരം അഡീഷണൽ ചീഫ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി ഹർജി മാറ്റിവച്ചത്.
പ്രതിഭാഗത്തിന് പ്രോസിക്യൂഷൻ മുഴുവൻ രേഖകളും കൈമാറിയില്ല എന്ന കാരണം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഇതിനു മുൻപ് രണ്ട് തവണ കേസ് മാറ്റിവച്ചിരുന്നു. ജാമ്യവ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിക്കുന്നത് വളരെ ഗൗരവമുള്ള കാര്യമാണെന്ന് നേരത്തെ കോടതി വാക്കാൽ പരാമർശിച്ചിരുന്നു. ജാമ്യം റദ്ദാക്കാതിരിക്കാൻ കാരണമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് കോടതി പ്രതിയായ രാഹുലിന് നോട്ടിസ് അയച്ചിരുന്നു. അതിജീവിതയെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വീണ്ടും അധിക്ഷേപിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നും ഇത് അവരെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നതിന് തുല്യമാണെന്നുമാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ ഹർജിയിൽ പറയുന്നത്.
നിയമപരമായ വെല്ലുവിളി ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയ പ്രതി അതേ കേസിലെ ഇരയെ പരസ്യമായി അധിക്ഷേപിക്കുന്നത് നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയോടുള്ള വെല്ലുവിളിയായാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. സാധാരണഗതിയിൽ സാക്ഷികളെ സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയോ തെളിവുകൾ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കോടതികൾ ജാമ്യം റദ്ദാക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിൽ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെയുള്ള അധിക്ഷേപം ഇരയെ നിശബ്ദയാക്കാനുള്ള ശ്രമമായും സാക്ഷികളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതിന് തുല്യമായും കണക്കാക്കാമെന്ന വാദമാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ ഉയർത്തുന്നത്. രാഹുൽ ഈശ്വറിനെപ്പോലെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ഫോളോവേഴ്സുള്ള ഒരാൾ നടത്തുന്ന പരാമർശങ്ങൾ അതിജീവിതയുടെ സ്വകാര്യതയ്ക്കും അന്തസ്സിനും വലിയ ക്ഷതമേൽപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് കോടതിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ നീക്കം.
സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലെ പോസ്റ്റുകളും വീഡിയോകളും ഉപയോഗിച്ചാണ് രാഹുൽ ഈശ്വർ ജാമ്യവ്യവസ്ഥ ലംഘിച്ചതെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ ആരോപിക്കുമ്പോൾ ഇത് അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്നും കേസിനെക്കുറിച്ചുള്ള തൻ്റെ ഭാഗം വിശദീകരിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തതെന്നുമുള്ള മറുവാദമായിരിക്കും പ്രതിഭാഗം ഉയർത്താൻ സാധ്യത. എന്നാൽ കോടതി ഉത്തരവുകൾ നിലനിൽക്കെ ഇരയെ തിരിച്ചറിയുന്ന വിധത്തിലോ അവഹേളിക്കുന്ന വിധത്തിലോ ഉള്ള പരാമർശങ്ങൾ നടത്തുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമാണ്. ഫെബ്രുവരി ഒമ്പതിന് കേസ് പരിഗണിക്കുമ്പോൾ രാഹുൽ ഈശ്വർ പങ്കുവച്ചെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന വീഡിയോകളുടെയും പോസ്റ്റുകളുടെയും ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകൾ കോടതി വിശദമായി പരിശോധിക്കും.
നിർണായക വാദം തുടർച്ചയായി കേസ് മാറ്റിവയ്ക്കുന്നത് നടപടിക്രമങ്ങളിൽ കാലതാമസമുണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഫെബ്രുവരി ഒമ്പതിന് നടക്കുന്ന വാദം കേസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിർണായകമാകും. ജാമ്യം എന്നത് ഉപാധികളോടെ നൽകുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്. ആ ഉപാധികൾ ലംഘിക്കപ്പെട്ടാൽ ഏത് നിമിഷവും അത് റദ്ദാക്കപ്പെടാം. പ്രത്യേകിച്ച് ലൈംഗിക അതിക്രമക്കേസുകളിലും മറ്റും അതിജീവിതയുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് കോടതിയുടെയും പൊലീസിൻ്റെയും പ്രാഥമിക ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. പ്രോസിക്യൂഷൻ കൈമാറിയ രേഖകൾക്ക് പ്രതിഭാഗം നൽകുന്ന വിശദീകരണം തൃപ്തികരമല്ലെങ്കിൽ ജാമ്യം റദ്ദാക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.
Also Read:- 'ഇത് രാഷ്ട്രീയ പകപോക്കലാണ്, എല്ലാ മേഖലയെയും തകര്ക്കുന്ന ബജറ്റ്': സണ്ണി ജോസഫ്