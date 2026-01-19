'അതിജീവിതയെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നു'; രാഹുൽ ഈശ്വറിനെതിരെ പ്രോസിക്യൂഷൻ, ജാമ്യം റദ്ദാക്കണമെന്ന ഹർജിയിൽ വാദം മാറ്റി
രേഖകൾ ലഭിച്ചില്ലെന്ന വാദത്തെത്തുടർന്ന് കേസ് 27ലേക്ക് മാറ്റി. അതിജീവിതയെ അധിക്ഷേപിച്ചതിനാണ് നടപടി.
Published : January 19, 2026 at 4:16 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: അതിജീവിതയെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ അധിക്ഷേപിച്ച കേസിൽ രാഹുൽ ഈശ്വറിന് കോടതി നൽകിയ ജാമ്യം റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രോസിക്യൂഷൻ സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിൽ വാദം കേൾക്കുന്നത് കോടതി മാറ്റി. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൊലീസ് കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച രേഖകൾ ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അത് ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ തർക്കം ഉന്നയിക്കാൻ കഴിയൂ എന്നും പ്രതിഭാഗം കോടതിയെ അറിയിച്ചു. ഇതേത്തുടർന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ മുഴുവൻ രേഖകളും പ്രതിഭാഗത്തിന് കൈമാറി.
ഹർജിയിൽ തർക്കമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മാസം 27ന് സമർപ്പിക്കാനും അന്ന് തന്നെ വാദം പരിഗണിക്കുമെന്നും കോടതി അറിയിച്ചു. ജാമ്യ വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിക്കുന്നത് വളരെ ഗൗരവമുള്ള കാര്യമാണെന്ന് കോടതി വാക്കാൽ പരാമർശിച്ചു. ജാമ്യം റദ്ദാക്കാതിരിക്കാൻ കാരണമുണ്ടെങ്കിൽ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് കോടതി രാഹുലിന് നേരത്തെ നോട്ടിസ് അയച്ചിരുന്നു. തിരുവനന്തപുരം അഡീഷണൽ ചീഫ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയാണ് കേസ് പരിഗണിക്കുന്നത്. അതിജീവിതയെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വീണ്ടും അധിക്ഷേപിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നും ഇത് അവരെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നതിന് തുല്യമാണെന്നുമാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ ഹർജിയിൽ പറയുന്നത്.
പ്രോസിക്യൂഷൻ വാദം
നിയമനടപടികൾ നേരിടുന്ന വ്യക്തി ജാമ്യത്തിലിറങ്ങി ഇരയെയോ സാക്ഷികളെയോ സ്വാധീനിക്കാനോ ഭീഷണിപ്പെടുത്താനോ ശ്രമിക്കുന്നത് നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയോടുള്ള വെല്ലുവിളിയാണ്. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ഫോളോവേഴ്സുള്ള രാഹുൽ അതിജീവിതയെക്കുറിച്ച് നടത്തുന്ന പരാമർശങ്ങൾ കേവലം അഭിപ്രായപ്രകടനങ്ങൾക്കപ്പുറം വിചാരണയെ സ്വാധീനിക്കാനും അതിജീവിതയുടെ മനോവീര്യം തകർക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതാണെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ വാദിക്കുന്നു. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരസ്യപ്രസ്താവനകൾ നടത്തുന്നതിലോ അതിജീവിതയുടെ സ്വകാര്യതയെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിലോ നിയന്ത്രണങ്ങൾ വേണമെന്നായിരുന്നു ജാമ്യവ്യവസ്ഥകളിൽ പ്രധാനമായും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. എന്നാൽ ഈ വ്യവസ്ഥകൾ രാഹുൽ ഈശ്വർ ലംഘിച്ചുവെന്നും യൂട്യൂബ് ചാനലുകളിലൂടെയും മറ്റ് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും അതിജീവിതയെ വ്യക്തിഹത്യ നടത്തുന്നത് തുടരുന്നുവെന്നുമാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ കണ്ടെത്തൽ.
പ്രതിഭാഗത്തിൻ്റെ നിലപാട്
തനിക്കെതിരെ പൊലീസ് ഉന്നയിക്കുന്ന ആരോപണങ്ങൾ കൃത്യമായി മനസിലാക്കാനും ഏത് വിഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് വഴിയാണ് ജാമ്യവ്യവസ്ഥ ലംഘിച്ചതെന്ന് തിരിച്ചറിയാനും രേഖകൾ അനിവാര്യമാണെന്ന് പ്രതിഭാഗം അഭിഭാഷകൻ കോടതിയിൽ വ്യക്തമാക്കി. സ്വാഭാവിക നീതിയുടെ ഭാഗമായുള്ള ഈ ആവശ്യം അംഗീകരിച്ച കോടതി രേഖകൾ ലഭിച്ച ശേഷം മറുപടി സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിക്കാൻ സാവകാശം നൽകി. ഈ സാങ്കേതികത്വം പരിഗണിച്ചാണ് കേസ് 27ലേക്ക് മാറ്റിയത്. എന്നാൽ ജാമ്യവ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിക്കപ്പെട്ടാൽ കർശന നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്ന കോടതിയുടെ വാക്കാലുള്ള പരാമർശം പ്രതിഭാഗത്തിനുള്ള ശക്തമായ മുന്നറിയിപ്പാണ്.
നിയമവശങ്ങൾ
ജാമ്യം എന്നത് ഒരു അവകാശമാണെങ്കിലും അത് നൽകുന്നത് ഉപാധികളോടെയാണ്. ആ ഉപാധികൾ ലംഘിക്കപ്പെടുന്നത് ജാമ്യം റദ്ദാക്കി പ്രതിയെ വീണ്ടും ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ വിടാൻ മതിയായ കാരണമാണ്. അതിജീവിതയുടെ പേര് വെളിപ്പെടുത്തുന്നതും അവരെ തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്ന സൂചനകൾ നൽകുന്നതും ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമപ്രകാരം കുറ്റകരമാണ്. സുപ്രീം കോടതിയുടെയും ഹൈക്കോടതിയുടെയും നിരവധി ഉത്തരവുകൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ നിലവിലുണ്ട്. സ്വാധീനശക്തിയുള്ള വ്യക്തികൾ ഇത്തരത്തിൽ പെരുമാറുന്നത് നിയമവാഴ്ചയെ ദുർബലപ്പെടുത്തുമെന്ന് നിയമവിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഈ കേസിൽ ജാമ്യം റദ്ദാക്കപ്പെട്ടാൽ അത് സൈബർ ഇടങ്ങളിൽ ഇരകളെ വേട്ടയാടുന്നവർക്കുള്ള ശക്തമായ സന്ദേശമാകും.
27ന് കേസ് പരിഗണിക്കുമ്പോൾ രാഹുൽ ഈശ്വർ നടത്തിയതായി പറയപ്പെടുന്ന പരാമർശങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകൾ കോടതി വിശദമായി പരിശോധിക്കും. ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകൾ ആയതിനാൽ അവ തിരുത്താനോ നശിപ്പിക്കാനോ ഉള്ള സാധ്യത കുറവാണെന്നതും പ്രോസിക്യൂഷന് ഗുണകരമായേക്കാം. പ്രോസിക്യൂഷൻ കൈമാറിയ രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രതിഭാഗം നൽകുന്ന വിശദീകരണം തൃപ്തികരമല്ലെങ്കിൽ രാഹുൽ ഈശ്വറിൻ്റെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. വിചാരണ പൂർത്തിയാകും വരെ അതിജീവിതയ്ക്ക് സൈബർ ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് കോടതിയുടെയും പൊലീസിൻ്റെയും ഉത്തരവാദിത്തമാണ്.
Also Read:- 'സർക്കാർ കോടതിക്ക് മുകളിലല്ല'; അഴിമതിക്കാരെ സംരക്ഷിക്കുന്നവർക്കെതിരെ ഹൈക്കോടതിയുടെ രൂക്ഷവിമർശനം