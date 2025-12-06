ETV Bharat / state

രാഹുൽ ഈശ്വറിൻ്റെ ജാമ്യ ഹർജിയിൽ വാദം തുടരും; രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിൻ്റെ മുൻകൂർ ജാമ്യപേക്ഷയും ഇന്ന് ഹൈക്കോടതിയില്‍

സമൂഹമാധ്യമത്തിലൂടെ അതിജീവിതയെ അപമാനിച്ചെന്ന കേസിലാണ് രാഹുൽ ഈശ്വറിനെ കസ്‌റ്റഡിയിലെടുത്തത്. ഇരുഭാഗത്തിൻ്റെയും വാദം പൂർത്തിയാകാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇന്നും വാദം തുടരുന്നത്.

Rahul Eashwar, District Court Complex Thiruvananthapuram (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 6, 2025 at 10:08 AM IST

തിരുവനന്തപുരം: അതിജീവിതയെ സമൂഹമാധ്യമത്തിലൂടെ അപമാനിച്ചെന്ന കേസിൽ രാഹുൽ ഈശ്വർ നൽകിയ ജാമ്യ ഹർജിയിൽ ഇന്നും വാദം തുടരും. ഇരുവിഭാഗത്തിൻ്റെയും വാദം പൂർത്തിയാകാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് തിരുവനന്തപുരം അഡിഷണൽ സിജെഎം കോടതി ഇന്നും വാദം കേൾക്കുന്നത്. അതിജീവിത നൽകിയ പരാതിയിൽ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിനെതിരെ പൊലീസ് എടുത്ത എഫ്ഐആറിലെ കാര്യങ്ങളാണ് വീഡിയോയിൽ വായിച്ചതെന്നും നിയമവിരുദ്ധമായി ഒന്നും ചെയ്‌തിട്ടില്ലെന്നുമായിരുന്നു രാഹുലിൻ്റെ വാദം. എന്നാൽ ലൈംഗിക പീഡനക്കേസിലെ എഫ്ഐആർ പൊതുരേഖയായി കണക്കാക്കാനാകില്ലല്ലോ എന്ന് കോടതി ചോദിച്ചു.

അതിജീവിതയെ സംബന്ധിക്കുന്ന വീഡിയോ അല്ലെങ്കില്‍ ഫോട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റാൻ തയാറാണെന്നും അന്വേഷണവുമായി പൂർണമായി സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പൊലീസ് ആവശ്യപ്പെട്ട രേഖകൾ എല്ലാം കണ്ടെത്തിയതിനാൽ ജാമ്യം അനുവദിക്കണമെന്നും പ്രതിഭാഗം വാദിച്ചു.

എന്നാൽ അന്വേഷണവുമായി പ്രതി ഒരു തരത്തിലും സഹകരിക്കുന്നില്ലെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി. കസ്‌റ്റഡിയിലെടുത്ത ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ പാസ്‌വേഡ് നൽകാൻ രാഹുൽ തയാറാകുന്നില്ല. ഇത് അന്വേഷണത്തെ സാരമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രതി സഹകരിക്കുന്നു എന്നത് അഭിഭാഷകൻ കോടതിയിൽ പറയുന്ന വാക്കുകൾ മാത്രമാണെന്നും യാഥാർഥ്യം മറ്റൊന്നാണെന്നും പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയെ അറിയിച്ചു.

പാസ്‌വേഡ് ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ സൈബർ ഫൊറൻസിക് വിദഗ്‌ധരുടെ സഹായത്തോടെ അത് തുറക്കാനുള്ള നടപടികളിലേക്ക് കടക്കും. വീഡിയോ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്‌ത സമയം, എഡിറ്റ് ചെയ്‌ത രീതി, പ്രചരിപ്പിക്കാൻ മറ്റാരെങ്കിലും സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ലാപ്ടോപ്പ് പരിശോധിച്ചാൽ മാത്രമേ വ്യക്തമാകൂ.

അതേസമയം ബലാത്സംഗക്കേസിൽ പ്രതിയായി പത്താം ദിവസവും ഒളിവില്‍ കഴിയുന്ന രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ എംഎൽഎ സമർപ്പിച്ച മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും. തിരുവനന്തപുരം പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതി മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയതോടെയാണ് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.

കീഴ്‌ക്കോടതി താൻ സമർപ്പിച്ച തെളിവുകൾ കൃത്യമായി പരിഗണിച്ചില്ല, കീഴ്‌ക്കോടതി വിധിയിൽ പിഴവുണ്ടെന്നും ഹര്‍ജിയില്‍ പറയുന്നു. അന്വേഷണത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനമുണ്ട്. ഉപാധികൾ അനുസരിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്നും അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കാമെന്നും താൻ നിരപരാധിയെന്നും രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ പറയുന്നു.

രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന് എതിരെയുള്ള ഗുരുതര ആരോപണങ്ങൾക്ക് പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ തെളിവുകളുണ്ടെന്ന നിരീക്ഷണത്തോടെയാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കോടതി മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയത്. എന്നാൽ വിവാഹ വാഗ്‌ദാനം നൽകി പീഡിപ്പിച്ചെന്ന ആരോപണം നിലനിൽക്കില്ലെന്നും ഗർഭച്ഛിദ്രത്തിന് പ്രേരിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്നുമാണ് രാഹുലിൻ്റെ വാദം.

പ്രോസിക്യൂഷൻ സമർപ്പിച്ച തെളിവുകൾ കീഴ്‌ക്കോടതി കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടാണ് മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയത്. ഗൗരവമേറിയ കുറ്റകൃത്യമാണ് മാങ്കൂട്ടത്തിൽ ചെയ്‌തെന്നും മുൻകൂർ ജാമ്യം നൽകിയാൽ സാക്ഷികളെ സ്വാധീനിക്കാൻ ഇടയുണ്ടെന്നും കീഴ്‌ക്കോടതി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

