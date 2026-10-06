"സിപിഎമ്മും പൊലീസും ചേർന്ന് ഗുണ്ടയാക്കി"; ജയില് മോചിതനായ സുഗതനെ മുദ്രവാക്യം മുഴക്കി സ്വീകരിച്ച് ബിജെപി
"നാലു മാസം ജയിലിലായിരുന്ന തൻ്റെ വാർഡും കുടുംബവും നോക്കിയത് പാർട്ടിയാണ്. പൊലീസുകാർ വിചാരിച്ചാൽ ഇത്രയും കാലം ജയിലിൽ കിടക്കാമെന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ് താൻ. ജനങ്ങൾക്കു വേണ്ടി മാത്രമേ ഇടപെട്ടിട്ടുള്ളൂ" ആർ. സുഗതൻ
Published : October 6, 2026 at 8:29 PM IST
തൃശൂര്: തനിക്കെതിരെ ഉണ്ടായിരുന്നത് രാഷ്ട്രീയ കേസാണെന്നും സിപിഎമ്മും പൊലീസും ചേർന്ന് ഗുണ്ടയാക്കിയെന്നും ജയിൽമോചിതനായ ആർ. സുഗതൻ. നാലു മാസം ജയിലിലായിരുന്ന തൻ്റെ വാർഡും കുടുംബവും നോക്കിയത് പാർട്ടിയാണ്. പൊലീസുകാർ വിചാരിച്ചാൽ ഇത്രയും കാലം ജയിലിൽ കിടക്കാമെന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ് താനെന്നും സുഗതന് വ്യക്തമാക്കി.
ജയില് മോചിതനായതിന് പിന്നാലെയാണ് പ്രതികരണം. കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി നേരിട്ടെത്തി ഷാൾ അണിയിച്ചും മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചുമാണ് ജയിലിനു പുറത്തിറങ്ങിയ സുഗതനെ സ്വീകരിച്ചത്. കാപ്പാ കരുതൽ തടങ്കൽ ഉത്തരവ് ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കിയതിന് പിന്നാലെയാണ് വിയ്യൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിൽനിന്ന് സുഗതന് പുറത്തിറങ്ങിയത്.
"തൻ്റെ വാർഡും കുടുംബവും നോക്കിയത് പാർട്ടിയാണ്. പൊലീസുകാർ വിചാരിച്ചാൽ ഇത്രയും കാലം ജയിലിൽ കിടക്കാമെന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ് ഞാൻ. ജനങ്ങൾക്കു വേണ്ടി മാത്രമേ ഇടപെട്ടിട്ടുള്ളൂ. സംഘടനയ്ക്കു വേണ്ടിയും ജനങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയാണ് ജയിലിൽ കിടന്നത്. ഇനിയും ജയിലിൽ കിടക്കാൻ തയാറാണ്" സുഗതന് പറഞ്ഞു.
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തനിക്കെതിരെ എടുത്തത് രാഷ്ട്രീയ കേസാണെന്ന് എല്ലാവർക്കുമറിയാം. ജനകീയ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തതിനാണ് കാപ്പ ചുമത്തിയത്. ഒരു പൊലീസുകാരൻ വിചാരിച്ചാൽ അകത്ത് കിടക്കേണ്ടി വരും എന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ് ഇത്. നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇനിയും ജയിലിൽ വാസത്തിന് തയാറെന്ന് സുഗതന് വ്യക്തമാക്കി.
സുഗതന് എതിരായ കാപ്പ കേസിലെ കരുതൽ തടങ്കൽ ഇന്ന് വൈകിട്ടോടെയാണ് ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കിയത്. സുഗതൻ്റെ തടങ്കൽ ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഭാര്യ ജി.ആർ. അശ്വതി നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് ഹൈക്കോടതി കാപ്പ റദ്ദ് ചെയ്തത്. വാഴോട്ടുകോണം വാർഡിലെ ബിജെപി കൗൺസിലറായ സുഗതൻ ജൂൺ മുതൽ കാപ്പാ നിയമപ്രകാരം വിയ്യൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ കഴിയുകയായിരുന്നു. 119 ദിവസത്തെ ജയിൽവാസത്തിനു ശേഷമാണ് തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ കൗൺസിലർ ആർ. സുഗതൻ ജയിൽ മോചിതനായത്.
തടങ്കലിന് ആധാരമായ രേഖകൾ പൂർണമായി നൽകിയില്ലെന്ന് ഹർജിയിൽ ആരോപിച്ചു. അതു കൂടാതെ പല രേഖകളിലും പേജുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ചില രേഖകൾ വായിക്കാൻ കഴിയാത്തതായിരുന്നുവെന്നും ഹർജിയിൽ ആക്ഷേപമുണ്ടായിരുന്നു. കാപ്പ ചുമത്തിയ നടപടി രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണ്. തടങ്കലിന് ആധാരമാക്കിയ 7 കേസുകളിൽ പലതും രാഷ്ട്രീയ കേസുകളോ കൗണ്ടർ കേസുകളോ ആയിരുന്നു.
ഒത്തുതീർപ്പായ കേസിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ ജില്ലാ കലക്ടർ പരിഗണിച്ചില്ലെന്നും ഹർജിയിൽ വാദിച്ചിരുന്നു. മുൻ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവുകളും പരിഗണിക്കാതെയാണ് തടങ്കൽ ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കിയത്. തടങ്കലിനെതിരായ നിവേദനങ്ങളിൽ സർക്കാർ കാലതാമസം വരുത്തിയെന്നും ആക്ഷേപമുണ്ടായിരുന്നു. സുഗതൻ്റെ തടങ്കൽ നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് മോചിപ്പിക്കണമെന്നായിരുന്നു ആവശ്യം.
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