കേരളത്തിൽ എൻഡിഎ 15 സീറ്റ് കടക്കും; ഇടതു വലതു മുന്നണികളെ ജനം മടുത്തെന്ന് ആർ ശ്രീലേഖ
തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭാ പരിധിയിലുള്ള മൂന്ന് നിയമസഭാ സീറ്റുകളിലോ അതിലധികമോ ബിജെപി വിജയിക്കുമെന്നും ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വലിയ ആവേശമാണ് പ്രകടമാകുന്നതെന്നും ശ്രീലേഖ
Published : March 21, 2026 at 5:57 PM IST|
Updated : March 21, 2026 at 6:43 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ബിജെപി നേതൃത്വം നൽകുന്ന എൻഡിഎ സഖ്യം ഇത്തവണ കേരളത്തിൽ 15-ലധികം സീറ്റുകൾ നേടുമെന്ന് വട്ടിയൂർക്കാവിലെ സ്ഥാനാർഥിയും മുൻ ഡിജിപിയുമായ ആർ ശ്രീലേഖ. നാമനിർദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ച ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അവർ. തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭാ പരിധിയിലുള്ള മൂന്ന് നിയമസഭാ സീറ്റുകളിലോ അതിലധികമോ ബിജെപി വിജയിക്കുമെന്നും ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വലിയ ആവേശമാണ് പ്രകടമാകുന്നതെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഇടത്-വലത് മുന്നണികളുടെ ദുർഭരണത്തിൽ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ മടുത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് ശ്രീലേഖ പറഞ്ഞു. "കേരളത്തിൽ യഥാർഥ വികസനം വരണമെന്ന് ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിനുള്ള ശക്തമായ വിധിയെഴുത്ത് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉണ്ടാകും. എൻഡ.എ സ്ഥാനാർഥികളെല്ലാം ഒന്നിനൊന്ന് മെച്ചപ്പെട്ടവരാണ്. ജനങ്ങൾ ആവേശപൂർവം എൻഡിഎയ്ക്ക് പിന്നിൽ അണിനിരക്കും," ശ്രീലേഖ ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു.
പത്രികാ സമർപ്പണ ചടങ്ങിൽ രാജസ്ഥാൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഭജൻ ലാൽ ശർമ, മേയർ വിവി രാജേഷ്, ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ രാജീവ് ശേഖരൻ തുടങ്ങിയവരും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. പേരൂർക്കടയിൽ നിന്ന് നൂറുകണക്കിന് പ്രവർത്തകർ പങ്കെടുത്ത വൻ പ്രകടനവുമായാണ് ആർ ശ്രീലേഖ പബ്ലിക് ഓഫീസിലെത്തി പത്രിക സമർപ്പിച്ചത്. അക്ഷയശ്രീ പ്രവര്ത്തകരാണ് ശ്രീലേഖയ്ക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് കെട്ടിവയ്ക്കാനുള്ള പണം നല്കിയത്.
തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലെ നിർണായക മണ്ഡലമായ വട്ടിയൂർക്കാവിൽ ശക്തമായ ത്രികോണ മത്സരത്തിനാണ് വഴിമരുന്നിട്ടിരിക്കുന്നത്. പത്രികാ സമർപ്പണം പൂർത്തിയായതോടെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ മണ്ഡലത്തിൽ ബിജെപിയുടെ പ്രചാരണം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാനാണ് എൻഡിഎ തീരുമാനം.