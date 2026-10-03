നഗരസഭ കൗൺസിലർ സ്ഥാനം രാജിവെച്ച് ആർ. ശ്രീലേഖ, സ്ഥിരീകരിച്ച് മേയർ വി. വി. രാജേഷ് ; ആശങ്കയിൽ ബിജെപി നേതൃത്വം
ശാസ്തമംഗലം വാർഡിലെ വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൂടെ ശ്രീലേഖ രാജിക്കാര്യം പരസ്യമാക്കിയെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്
Published : October 3, 2026 at 1:01 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭയിലെ ബിജെപി ഭരണനേതൃത്വത്തെ ആശങ്കയിലാക്കി ശാസ്തമംഗലം വാർഡ് കൗൺസിലറും മുൻ എഡിജിപിയുമായ ആർ. ശ്രീലേഖ കൗൺസിലർ സ്ഥാനം രാജിവച്ചു. ശാസ്തമംഗലം വാർഡിലെ വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൂടെ ശ്രീലേഖ രാജിക്കാര്യം പരസ്യമാക്കിയെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങളാൽ രാജിവെക്കുന്നുവെന്നാണ് വിശദീകരണമെങ്കിലും, രാജിക്കനുവദിച്ച സാഹചര്യം ബിജെപി നേതൃത്വത്തെ കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലാക്കി. ബിജെപി നേതൃത്വം ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല.
കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബർ 30നാണ് താൻ കൗൺസിലർ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് രാജിവക്കുന്നതായി കാണിച്ച് മേയർ വി. വി. രാജേഷിന് രാജിക്കത്ത് നൽകിയതെന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ അയച്ച കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കി. കത്തിൻ്റെ കോപ്പി ജില്ലാ കലക്ടർക്ക് നൽകുമെന്നും ഗ്രൂപ്പിൽ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിൽ ബിജെപിക്ക് 50 പേരുടെ പിന്തുണയാണുള്ളത്. ഇതിൽ ശ്രീലേഖ രാജിവച്ചാൽ 49 ആയി അംഗ ബലം മാറും. രണ്ടു സ്വതന്ത്രന്മാരുടെ പിന്തുണയുള്ളതിനാൽ ഭരണം മുന്നോട്ട് പോകും. ഒരു കൗൺസിലറായ സുഗതൻ കാപ്പാ കേസിൽ അഴിക്കുള്ളിലാണ്. സുഗതനെ ആയോഗ്യനാക്കാനും സിപിഎമ്മും കോൺഗ്രസും നിയമ പോരാട്ടത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 101 അംഗ കൗൺസിലിൽ ശ്രീലേഖയുടെ കൗൺസിലർ സ്ഥാനം ബിജെപിക്ക് ഏറെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ശ്രീലേഖ രാജിവച്ചാൽ അത് ബിജെപിക്ക് ഭാവിയിൽ വലിയ തലവേദനയായി മാറും.
ശ്രീലേഖ പടിയിറങ്ങിയാൽ തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിലെ ഭരണഘടനാപരമായ സന്തുലിതാവസ്ഥയെ ബാധിക്കും. മുൻ സിവിൽ സർവീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയെന്ന നിലയിൽ വലിയ പ്രതീക്ഷകളോടെ ബിജെപി സ്ഥാനാർഥിയാക്കി വിജയിപ്പിച്ചെടുത്ത പ്രമുഖ വ്യക്തിത്വം തന്നെ കൗൺസിലർ സ്ഥാനം ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് ബിജെപിക്ക് തിരിച്ചടിയാകും. ശ്രീലേഖയുടെ രാജിയോടെ ഒരു കൗൺസിലറുടെ കുറവ് ബിജെപിയുടെ ഭരണസഭയിലെ സ്വാധീനത്തെയും തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാനുള്ള ശേഷിയെയും പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും. അംഗബലത്തിൽ നേരിയ വ്യത്യാസം വന്നാൽ പോലും പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ഭരണസഭയ്ക്കെതിരെ നീക്കങ്ങൾ ശക്തമാക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഏറെയാണ്. ഇതോടെ ശ്രീലേഖ രാജിവച്ചാൽ ഇനിവരുന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ബിജെപിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജീവൻമരണ പോരാട്ടമായി മാറും.
ശാസ്തമംഗലം വാർഡിൽ നടക്കുന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയം ആവർത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ, കോർപ്പറേഷനിലെ ഭരണം തന്നെ പ്രതിസന്ധിയിലാകുന്ന തരത്തിലേക്ക് രാഷ്ട്രീയ സമവാക്യങ്ങൾ മാറിമറിയും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശ്രീലേഖയെ കൊണ്ട് രാജി പിൻവലിപ്പിക്കാനും ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ട്. ഉയർന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയായിരുന്ന ശ്രീലേഖ ബിജെപിയിൽ ചേർന്ന് കൗൺസിലറായതു മുതൽ പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ പ്രാദേശിക നേതൃത്വവുമായി ചില അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്നു. മേയറാക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ശ്രീലേഖ മത്സരിച്ചത്. അതു നടക്കാതിരുന്നത് വിവാദമായി മാറിയിരുന്നു. സർവീസിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച ശേഷം സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ശ്രീലേഖ കടന്നുവന്നത് വലിയ രീതിയിൽ ചർച്ചയായിരുന്നു.
രാജി സ്ഥിരീകരിച്ച് മേയർ വി. വി. രാജേഷ്
കൗൺസിലർ ആർ. ശ്രീലേഖയുടെ രാജി മേയർ വി. വി. രാജേഷ് സ്ഥീരികരിച്ചു. വ്യക്തിപരമായ അസൗകര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാണ് കൗൺസിലർ ശ്രീലേഖ രാജിക്കത്ത് നൽകിയെന്ന് മേയർ അറിയിച്ചു. അംഗങ്ങൾ അസൗകര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാൽ പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. ആ രീതിയിൽ പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. രാജിക്കത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് നഗരസഭ സെക്രട്ടറിക്കാണ്. പദവി വാഗ്ദംനം ചെയ്ത് ബിജെപി മത്സരിപ്പിക്കാറില്ല. ഓരോരുത്തരെയും എവിടെയാണ് ഇരുത്തേണ്ടതെന്ന് ബിജെപി നേതൃത്വത്തിന് കൃത്യമായി അറിയാം. പ്രവർത്തകർക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പാർട്ടി നേതൃത്വം ഇടപെടും. പാർട്ടിയെ സമ്മർദത്തിലാക്കാൻ ആരും ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല. രാജിക്കു പിന്നിൽ മറ്റു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ സമ്മർദമുള്ളതായി തോന്നുന്നില്ലെന്നും മേയർ പറഞ്ഞു.