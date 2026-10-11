" കോൺഗ്രസിലേക്ക് പോകുമെന്നത് അസംബന്ധം, മരിക്കും വരെ ബിജെപിയിൽ തുടരും, താന് മോദി ഭക്ത"; വിവാദത്തിൽ വിശദീകരണവുമായി ആർ ശ്രീലേഖ
രാജി വിവാദത്തിൽ വിശദീകരണവുമായി ആർ ശ്രീലേഖ. കൗൺസിലർ ആയി തുടരുമെന്നും മരിക്കും വരെ ബിജെപിയിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നും ശ്രീലേഖ.
Published : October 11, 2026 at 9:55 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: രാജി വിവാദത്തിൽ വിശദീകരണവുമായി ആർ ശ്രീലേഖ രംഗത്ത്. കൗൺസിലർ ആയി തുടരുമെന്നും മരിക്കും വരെ ബിജെപിയിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നും ശ്രീലേഖ വ്യക്തമാക്കി. ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ ആക്കാത്തതിലുള്ള പ്രതിഷേധമാണ് രാജിക്ക് പിന്നിലെന്ന വാർത്ത ശ്രീലേഖ പൂര്ണമായും തള്ളി. സസ്നേഹം ശ്രീലേഖ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെയാണ് വിശദീകരണം.
താന് ബിജെപിയില് നിന്ന് രാജിവച്ചു, വേറെ പാര്ട്ടിയില് ചേര്ന്നു തുടങ്ങിയ വാര്ത്തകള് മുഖ്യധാരാ മാധ്യമങ്ങളിലും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലും വന്നിരുന്നു. എന്നാല് ആശുപത്രിയില് ആയിരുന്നതിനാല് ഇതൊന്നും കണ്ടിരുന്നില്ല. അത്രയ്ക്ക് മോശമാക്കാന് ശ്രമിച്ചതിനാലാണ് സമൂഹമാധ്യമത്തിലൂടെ പ്രതികരിക്കുന്നതെന്നും, തിങ്കളാഴ്ച മുതല് വീണ്ടും പൊതുസേവനത്തില് ഉണ്ടാകുമെന്നും ആര് ശ്രീലേഖ വ്യക്തമാക്കി.
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ബിജെപി അംഗത്വം എടുത്തത് മുതൽ മാധ്യമങ്ങൾ ചൊറിയുകയാണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് ഇത് ഒരുപാട് നേരിട്ടു. താൻ കൂടി ഉൾപ്പെട്ട സമിതിയാണ് മേയറെയും ഡെപ്യൂട്ടി മേയറെയും തെരഞ്ഞെടുത്തത്. താനൊരു മോദി ഭക്തയാണെന്നും മറ്റൊരു പാർട്ടിയിലേക്കും പോകില്ലെന്നും ശ്രീലേഖ വിശദീകരിച്ചു.
"മരിക്കുംവരെ ബിജെപിയിൽ തുടരും. കോൺഗ്രസിലേക്ക് പോകും എന്നത് അസംബന്ധമാണ്. കൗൺസിലർ എന്ന നിലയിൽ വലിയ സമ്മർദത്തിലൂടെയാണ് പോയിരുന്നത്. ഞായറാഴ്ച പോലും വിശ്രമം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരു പരിധി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾക്കിത് പറ്റില്ലെന്നു തോന്നും. ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ശാസ്തമംഗലം വാർഡിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഡിജിപി ആയിരുന്ന വ്യക്തിയോട് കോൺസ്റ്റബിളിൻ്റെ ജോലി ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും. പ്രയാസങ്ങൾ മാറ്റിനിർത്തിയാണ് കൗൺസിലറുടെ ജോലി ചെയ്യുന്നത്" ശ്രീലേഖ പറഞ്ഞു.
കുറച്ചധികം ആത്മാർത്ഥതയോടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഞാൻ. കടന്നു പോകുന്നത് വലിയ സമ്മർദത്തിലൂടെയാണ്. എന്തെങ്കിലും കാലതാമസം ഉണ്ടായാൽ ശാസ്തമംഗലത്തെ ചിലർ വാട്സ് ആപ്പിലൂടെ മോശമായി എഴുതും. എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെയൊരു കൗൺസിലർ എന്ന് ചോദിക്കും. പറയുന്ന സമയത്ത് ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പരാതിയാണെന്നും അവർ യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി.
അങ്ങനെ വിഷമം വന്നപ്പോഴാണ് മേയർക്ക് മെസേജ് അയച്ചതെന്നും ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ മൂലം ലീവ് എടുക്കാൻ ഡോക്ടർ നിർദേശിച്ചതുകൊണ്ടാണ് തത്ക്കാലം ഒരു പ്രവർത്തകയായി മാത്രം തുടരാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. സെപ്റ്റംബർ 30ന് മേയർക്ക് കത്തയച്ചു. പല കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നില്ലെന്നും കൗൺസിലറായി മുന്നോട്ടുപോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്നും അറിയിച്ചു. ജില്ലാ കളക്ടർക്കും കോപ്പി അയച്ചു. പാർട്ടിക്കാർക്ക് വലിയ സ്നേഹമാണ്. ഉന്നത നേതാക്കൾ വന്നു കണ്ട് രാജിവയ്ക്കരുതെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടെന്നും ശ്രീലേഖ വ്യക്തമാക്കി.
ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ ആക്കാത്തതില് തനിക്ക് പ്രതിഷേധമില്ലെന്നും അങ്ങനെയൊരു പദവിയെ കുറിച്ചുള്ള ആലോചന ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും കേരളത്തിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കാനാണ് ആഗ്രഹമെന്നും ശ്രീലേഖ വ്യക്തമാക്കി.
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