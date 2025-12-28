മേയർ പദവി മോഹിച്ചിട്ടില്ല, പാർട്ടിക്കൊപ്പം ഉറച്ചുനിൽക്കും; വിവാദങ്ങൾക്ക് മറുപടിയുമായി ആർ ശ്രീലേഖ
മേയർ സ്ഥാനത്തേക്ക് തൻ്റെ പേര് ചർച്ചകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും പാർട്ടി നേതൃത്വം കൈക്കൊള്ളുന്ന തീരുമാനത്തിനൊപ്പമാണ് താനെന്ന് ശ്രീലേഖ പറഞ്ഞു.
Published : December 28, 2025 at 12:55 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ ഭരണം ബിജെപി പിടിച്ചെടുത്തതിന് പിന്നാലെ ഉയർന്ന മേയർ സ്ഥാനാർഥി വിവാദങ്ങളിലും തർക്കങ്ങളിലും വ്യക്തത വരുത്തി കൗൺസിലർ ആർ ശ്രീലേഖ. മേയർ പദവി ലഭിക്കാത്തതിൽ തനിക്ക് നിരാശയില്ലെന്നും താനിവിടെ കൗണ്സിലറായി തന്നെ തുടരുമെന്നും പാർട്ടിയുടെ ഏത് തീരുമാനവും അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്നും മുൻ ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥ കൂടിയായ ശ്രീലേഖ വ്യക്തമാക്കി.
മേയർ സ്ഥാനത്തേക്ക് തൻ്റെ പേര് ചർച്ചകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും പാർട്ടി നേതൃത്വം കൈക്കൊള്ളുന്ന തീരുമാനത്തിനൊപ്പമാണ് താനെന്ന് ശ്രീലേഖ പറഞ്ഞു. "മേയർ സ്ഥാനാർഥിയെ തീരുമാനിക്കുന്നതിന് മുൻപ് നേതൃത്വം ഓരോ കൗൺസിലറുടെയും അഭിപ്രായം ചോദിച്ചിരുന്നു. എതെങ്കിലും ഒരു മേയര് സ്ഥാനാര്ഥി നിങ്ങളുടെ മനസിലുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിച്ചിരുന്നു. മേയറായി പാർട്ടി ആരെ നിശ്ചയിച്ചാലും അത് അംഗീകരിക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ മറുപടി നൽകിയത്. അതുകൊണ്ട് പാര്ട്ടി നേതൃത്വം ഒരു മേയറുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കില് താനത് അംഗീകരിക്കുന്നുവെന്നും അതിനോടൊപ്പം നില്ക്കുന്നുവെന്നും ശ്രീലേഖ വ്യക്തമാക്കി.
വി വി രാജേഷിൻ്റെ മേയറായുള്ള സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് ഷോള് അണിയിച്ച്, ലഡുവും നല്കിയ ശേഷമാണ് ഇറങ്ങിയത്. എന്നാല് മേയറുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിൽ നിന്ന് പ്രസംഗം കേൾക്കാതെ ശ്രീലേഖ ഇറങ്ങിപ്പോയെന്ന തരത്തിലാണ് വാര്ത്തകള് വന്നത്. എന്നാൽ ഇതിന് പിന്നിൽ രാഷ്ട്രീയ പിണക്കമല്ലെന്ന് അവർ വ്യക്തമാക്കി. കടുത്ത പനി കാരണം ശബ്ദമില്ലാത്തതിനാലാണ് പ്രതികരിക്കാൻ നിൽക്കാതിരുന്നത്. ആൻ്റിബയോട്ടിക് കഴിക്കേണ്ട സമയം ആയതുകൊണ്ടും അയൽപക്കത്തെ ഒരു ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടി വന്നതുകൊണ്ടുമാണ് ചടങ്ങ് പൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുൻപ് മടങ്ങിയത്. ഒന്നരയ്ക്ക് ഇറങ്ങി ഭക്ഷണം കഴിച്ചശേഷം തിരിച്ചെത്താനുള്ള സമയമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു. അതിനാലാണ് പ്രസംഗം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കെ പോകേണ്ടിവന്നതെന്നും ശ്രീലേഖ പറഞ്ഞു.അതും മാധ്യമങ്ങള് വിവാദമാക്കി. എല്ലാം വിവാദമാക്കുന്ന സ്വഭാവമുള്ളതുകൊണ്ട് തനിക്ക് സംതൃപ്തിയാണ്.താനിവിടെ കൗണ്സിലറായി തുടരും. ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളാണ് എന്നെ വോട്ട് ചെയ്ത് ജയിപ്പിച്ചത്. അവരില് സേവനം ചെയ്യുക എന്നതാണ് എന്നില് അര്പ്പിതമായിട്ടുള്ള ദൗത്യം. അതെനിക്ക് സത്യസന്ധമായും വളരെ സന്തോഷത്തോടും നിര്വഹിക്കണം. ആ ആഗ്രഹത്താലണ് വട്ടിയൂര്ക്കാവ് എംഎല്എ വി കെ പ്രശാന്തിൻ്റെ ഓഫീസ് ആവശ്യപ്പെട്ടതും.
തദ്ദേശഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുന്നോടിയായി തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭയിലേക്കുള്ള ആദ്യഘട്ട സ്ഥാനാര്ഥി പട്ടിക പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോള്തന്നെ ബിജെപിയുടെ മേയര് സ്ഥാനാര്ഥിയായി ആര് ശ്രലേഖയുടെ പേര് മുന്നിലുണ്ടായിരുന്നു. ആര് ശ്രീലേഖ മേയറാകും എന്നായിരുന്നു പൊതുവേയുണ്ടായ മാധ്യമ വാര്ത്തകളും. എന്നാല് ശ്രീലേഖ മേയർ ആകുന്നതിൽ ഒരു വിഭാഗം എതിർപ്പുയർത്തുകയായിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് വി വി രാജേഷിനെ തിരുവനന്തപുരം മേയർ സ്ഥാനാർഥിയാക്കാൻ ബിജെപി തീരുമാനിച്ചത്. ഇതില് ശ്രീലേഖയ്ക്ക് കടുത്ത അതൃപ്തി ഉണ്ടായതായും ഇത് പാര്ട്ടി നേതൃത്വത്തോട് ശ്രീലേഖ വ്യക്തമാക്കിയതായും പ്രചാരണവുമുണ്ടായി. തുടര്ന്ന് ശ്രീലേഖക്ക് വരുന്ന നിയമ സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് ഉറച്ച സാധ്യതാ മണ്ഡലമായ വട്ടിയൂര്ക്കാവില് സീറ്റ് നല്കുമെന്ന് വാദ്ഗാനം നല്കിയതായും സൂചനയുണ്ട്. മേയര് സ്ഥാനാര്ഥിയെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് കരമന ജയനും സംസ്ഥാന ജനറല് സെക്രട്ടറി അഡ്വ എസ് സുരേഷും ആര് ശ്രീലേഖയുടെ വീട്ടിലെത്തി കാര്യങ്ങള് ധരിപ്പിച്ചിരുന്നു. പാര്ട്ടി തീരുമാനം അംഗീകരിക്കണമെന്നും നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലടക്കം വലിയ റോള് നിറവേറ്റാനുണ്ടെന്നും നേതാക്കള് ആര് ശ്രീലേഖയെ അറിയിച്ചതായാണ് വിവരം. വിവി രാജേഷിനായി നേതൃത്വത്തിൽ ഭൂരിപക്ഷ അഭിപ്രായം രൂപപ്പെട്ടതോടെയാണ് ശ്രീലേഖയെ നേതാക്കള് നേരിട്ടെത്തി കാര്യങ്ങള് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയത്.
നാല് പതിറ്റാണ്ടായി തുടരുന്ന ഇടതുകോട്ട തകർത്താണ് അൻപത് സീറ്റുമായി ബിജെപി തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ പിടിച്ചത്. സീറ്റ് ഇരട്ടിയാക്കി യുഡിഎഫും മുന്നേറ്റമുണ്ടാക്കിയെങ്കിലും ജനവിധി ബിജെപിയ്ക്കൊപ്പമായിരുന്നു. സംസ്ഥാന ചരിത്രത്തിലാദ്യമായാണ് ബിജെപിക്ക് ഒരു കോർപ്പറേഷൻ ഭരണം ലഭിക്കുന്നതെന്ന പ്രത്യേകതയും ഇത്തവണയുണ്ട്.
