50-ാമത് വയലാര് അവാര്ഡ് ആര്. രാജശ്രീക്ക്; പുരസ്കാരം ആത്രേയകം എന്ന നോവലിന്
ഒരു ലക്ഷം രൂപയും പ്രശസ്തി പത്രവും ശില്പവും അടങ്ങുന്നതാണ് പുരസ്കാരം
Published : October 4, 2026 at 12:54 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ഈ വർഷത്തെ വയലാർ പുരസ്കാരം പ്രഖ്യാപിച്ചു. നോവലിസ്റ്റ് ആര്. രാജശ്രീക്ക് ആണ് 50-ാമത് വയലാര് അവാര്ഡിന് അര്ഹയായിരിക്കുന്നത്. ആത്രേയകം എന്ന നോവലാണ് രാജശ്രീയെ പുരസ്കാരത്തിന് അര്ഹയാക്കിത്. ഒരു ലക്ഷം രൂപയും പ്രശസ്തി പത്രവും ശില്പവും അടങ്ങുന്നതാണ് പുരസ്കാരം. പ്രശസ്ത കവിയും ഗാനരചയിതാവുമായ വയലാർ രാമവർമയുടെ സ്മരണാർഥം വയലാർ രാമവർമ മെമ്മോറിയൽ ട്രസ്റ്റാണ് ഈ പുരസ്കാരം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.
അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മൂല്യവത്തായ കൃതികളിൽ നിന്നും, മലയാള സാഹിത്യ ലോകത്തെ വിവിധ മേഖലകളിലെ പ്രമുഖരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളായുള്ള വിലയിരുത്തലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവാർഡിനായി ഈ കൃതി തിരഞ്ഞെടുത്തത്. പ്രശസ്ത സാഹിത്യകാരന്മാരായ ഒ. വി. ഉഷ, സുഭാഷ് ചന്ദ്രൻ, വി. വിജയകുമാർ എന്നിവരടങ്ങിയ സമിതിയാണ് ജേതാവിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്.
ആർ. രാജശ്രീ: വ്യക്തിചിത്രവും മറ്റ് കൃതികളും
1977 ജൂലൈ 22ന് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പറശ്ശിനിക്കടവിൽ ജനിച്ച ആർ. രാജശ്രീ, തലശ്ശേരി ഗവ. ബ്രണ്ണൻ കോളജ് മലയാള വിഭാഗം ആൻഡ് ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ അധ്യാപികയായി സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു വരുന്നു. 'കല്യാണിയെന്നും ദാക്ഷായണിയെന്നും പേരായ രണ്ട് സ്ത്രീകളുടെ കത' എന്ന ആദ്യ നോവലിലൂടെയാണ് അവർ സാഹിത്യലോകത്ത് ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നത്. ഈ കൃതിക്ക് 2021-ലെ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരവും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയായാണ് അവരുടെ രണ്ടാം നോവലായ 'ആത്രേയകം' ഇപ്പോൾ വയലാർ അവാർഡിന് അർഹമായിരിക്കുന്നത്.
'നായികാനിർമിതി: വഴിയും പൊരുളും', 'അപസർപ്പകാഖ്യാനങ്ങൾ: ഭാവനയും രാഷ്ട്രീയവും', 'കൃഷ്ണനുവേണ്ടിയുണ്ടായ പെണ്ണുങ്ങൾ' എന്നിവയാണ് അവരുടെ മറ്റ് പ്രധാന കൃതികൾ. കൂടാതെ, മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന 'കമലാലക്ഷ്മണം' ആണ് മറ്റൊരു പ്രധാന നോവൽ. ആനുകാലികങ്ങളിലും ഒട്ടനവധി കഥകളും ലേഖനങ്ങളും അവർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്.
അവാർഡ് ദാന ചടങ്ങ്
വയലാർ രാമവർമ്മയുടെ ചരമവാർഷിക ദിനമായ ഒക്ടോബർ 27-ന് വൈകുന്നേരം 5:30-ന് തിരുവനന്തപുരം നിശാഗന്ധി ആഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ കേരള മുഖ്യമന്ത്രി വി. ഡി. സതീശൻ അവാർഡ് സമ്മാനിക്കും.
വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ ട്രസ്റ്റ് അംഗങ്ങളായ പ്രഭാവർമ്മ, ഡോ. വി. രാമൻകുട്ടി, ബി. സതീശൻ, ജഡ്ജിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ ഒ. വി. ഉഷ, സുഭാഷ് ചന്ദ്രൻ, വി. വിജയകുമാർ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു.
Also Read: വിമർശനം രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളോട് മാത്രം, ജില്ലയോടല്ല; മലപ്പുറം ജില്ലയ്ക്കെതിരെ വർഗീയ പരാമർശങ്ങളൊന്നും നടത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് സിപിഎം