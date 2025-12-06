വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പകർത്തിയെഴുതി; അപൂര്വ നേട്ടവുമായി കണ്ണൂരിലെ അബ്ദുല് ഹാജി
കണ്ണൂർ: തൻ്റെ എക്കാലത്തേയും വലിയ സ്വപ്നം സഫലമാക്കിയ സന്തോഷത്തിലാണ് തളിപ്പറമ്പ് ബദരിയ നഗർ സ്വദേശി അബ്ദുല് ഹാജി. വിശുദ്ധ ഖുര്ആൻ പൂര്ണമായി പകര്ത്തെഴുതിയെന്ന അപൂര്വ നേട്ടമാണ് അദ്ദേഹം സ്വന്തമാക്കിയത്. സ്കൂളിലു മദ്രസയിലും മൂന്നാം ക്ലാസ് വരെ അബ്ദുല് ഹാജി പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ, എന്നാല് ഇതൊന്നും അദ്ദേഹത്തൻ്റെ സ്വപ്നത്തെ ബാധിച്ചില്ല.
ജീവിത മാര്ഗം തേടി 1990ല് വിദേശത്തേയ്ക്ക് പറന്നതോടെയാണ് തൻ്റെ സ്വപ്നത്തിന് ചിറക് മുളപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചത്. കുടുംബം നോക്കാനുള്ള കഷ്പ്പാടുകൾക്കിടയിലും അദ്ദേഹം തൻ്റെ ആഗ്രഹത്തെ ഊട്ടിയുറപ്പിച്ചു. 26 വർഷം ഇദ്ദേഹം ഗൾഫിൽ ജോലി ചെയ്തു. ജോലി കഴിഞ്ഞുള്ള ഒഴിവ് നേരങ്ങളിൽ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ എഴുതിത്തുടങ്ങി. ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ തെറ്റൊന്നും കൂടാതെ എഴുതാൻ സാധിച്ചു. പിന്നീട് ആ എഴുത്ത് തുടര്ന്ന് പോരുകയായിരുന്നു. ഇതിനൊപ്പം അറബിയും ഖുർആനുമൊക്കെ പതിയെ പതിയെ പഠിക്കുകയും ചെയ്തു.
വിശുദ്ധ ഖുര്ആൻ പകത്തിയെഴുതുകയെന്ന വലിയ ലക്ഷ്യം പൂര്ത്തീകരിക്കാൻ അതി സൂക്ഷ്മതയോടെയാണ് എഴുത്ത് തുടങ്ങിയത് എന്ന് അബ്ദുല് ഹാജി പറയുന്നു. ഏതാണ്ട് ഒരു ദിവസം നാലുമണിക്കൂർ മാത്രമേ അതീവ ശ്രദ്ധയോടെ ഖുർആൻ എഴുതാൻ കഴിയാറുള്ളുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അറബി വാക്കുകളിലെ കുത്തും കോമയും മാറിയാൽ തന്നെ വാചകങ്ങളുടെ അർത്ഥതലത്തിൽ വലിയ വ്യത്യാസം വരും. ആയതിനാൽ അത്രയും ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയാണ് വിവിധ പേനകൾ ഉപയോഗിച്ച് അതിസൂക്ഷ്മതയോടെ എഴുതിയതെന്നും അബ്ദുല് ഹാജി കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
എല്ലാ സംശയങ്ങൾക്കും ഉത്തരം നൽകാനും കൊല്ലത്ത് നിന്ന് ഒരു ഉസ്താദ് കൂടി സഹായിച്ചപ്പോൾ എഴുത്ത് എളുപ്പമായി. അങ്ങനെ ദൗത്യം പൂർത്തിയായപ്പോഴേക്കും രണ്ടു കൊല്ലവും നാലുമാസവും കഴിഞ്ഞു. നീണ്ട നാളത്തെ ഗൾഫ് ജീവിതം ഉപേക്ഷിച്ച് നാട്ടിൽ എത്തി ബേക്കറി ജോലികൾ നോക്കി നടത്തുമ്പോഴും എഴുത്ത് തുടർന്നിരുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസം തീരെ ഇല്ല എന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ പലരും അത്ഭുതത്തോടെയും കൗതുകത്തോടെയും ആണ് ഇതിനെ നോക്കി കണ്ടത്.
604 പേജ് ആണ് അബ്ദുല് ഹാജിയെഴുതിയ ഖുർആനിൽ ഉള്ളത്. 6000 ത്തോളം സൂക്തങ്ങൾ ഉൾപ്പടെ മുഴുവൻ ആയി എഴുതി തീർക്കുമ്പോഴേക്കും പറഞ്ഞ് തീർക്കാൻ പറ്റാത്ത അനുഭവമായിരുന്നു അബ്ദുല് ഹാജിക്ക്. ഭാര്യ സുഹറയും 4 മക്കളും അടങ്ങുന്ന അബ്ദുല് ഹാജിയുടെ കുടുംബത്തിന് ഖുര്ആൻ വല്ലാത്ത അനുഭവമാണ് സമ്മാനിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു.
ഇത് കൂടാതെ മൂന്നാം തരത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസം നിർത്തുമ്പോൾ മനസിൽ ഉസ്താദ് ആവണം എന്ന മോഹം പണ്ടേ ഉടലെടുത്തിരുന്നു. എന്നാലിന്ന് ഖുർആനെക്കുറിച്ച് ഇത്രയും ഗാഢമായി പഠിച്ച താങ്കൾക്ക് ഉസ്താദ് ആവാനുള്ള സ്വപ്നം പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഒരിക്കലും ഇല്ലെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറുപടി. തുടർന്ന് പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഉസ്താദിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തിനുശേഷം പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഖുർആൻ വായനയ്ക്ക് നൽകുമെന്നും അബ്ദുല് ഹാജി പറയുന്നു.
