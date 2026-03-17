ക്വാറിക്ക് പ്രവർത്തനാനുമതി നൽകിയതിനെതിരെ ജനകീയ പ്രതിഷേധം; കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാവശ്യം
ജനങ്ങളുടെ ജീവനും ആരോഗ്യവും അപകടത്തിലാക്കുന്ന ഇത്തരം അനുമതികൾ അനുവദിക്കാനാവില്ലെന്നും ക്വാറി മാഫിയയ്ക്ക് പിന്തുണ നൽകുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ കർശന നടപടി വേണമെന്നും നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
Published : March 17, 2026 at 7:20 PM IST
വയനാട്: പുൽപ്പള്ളിയിലെ മുള്ളൻകൊല്ലി ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തിൽ നിയമവിരുദ്ധമായി ക്വാറിക്ക് പ്രവർത്തനാനുമതി നൽകിയതിനെതിരെ ശക്തമായ ജനകീയ പ്രതിഷേധം. പറുദീസ ക്വാറി വിരുദ്ധ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ബഹുജന മാർച്ചിൽ കർഷകരടക്കം നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ പങ്കെടുത്തു.
ക്വാറിയുടെ 50 മീറ്റർ പരിധിക്കുള്ളിൽ തന്നെ മൂന്ന് വീടുകൾ ഉള്ളതായി പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടും, മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡും പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരും നിയമലംഘനം ചെയ്ത് അനുമതി നൽകിയെന്നാണ് പ്രതിഷേധക്കാരുടെ ആരോപണം. സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും വയോജനങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ വലിയ ജനപങ്കാളിത്തമാണ് ഇന്ന് (മാർച്ച് 17) നടന്ന മാർച്ചിൽ പങ്കെടുത്തത്.
"മാനന്തവാടി നഗരസഭയിൽ ഒരു ക്വാറിയുണ്ട്. എടവക പഞ്ചായത്തിൽ ഒരു ക്വാറിയുണ്ട്. ഇതെന്താണ് ക്വാറികളുടെ ഗ്രാമമോ. ഇവിടെക്കൂടിയിരിക്കുന്ന ഈ ജനങ്ങളെല്ലാം തങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന വീടുകൾ ഇടിഞ്ഞു വീഴാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി, നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ശുദ്ധവായു ശ്വസിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, നമ്മുടെ കാർഷിക മേഖലകൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ പ്രതിഷേധം", എന്ന് ക്വാറി വിരുദ്ധ സമര സമിതി ചെയർമാൻ ജോൺ പാറയ്ക്കൽ പറഞ്ഞു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ക്വാറിയുടെ 50 മീറ്ററിനുള്ളിൽ മൂന്ന് വീടുകളുണ്ടെന്ന് പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടും മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരും നിയമവിരുദ്ധമായി ക്വാറിക്ക് പ്രവർത്തന അനുമതി നൽകിയിരിക്കുകയാണെന്നാണ് നാട്ടുകാരും ആവർത്തിക്കുന്നത്. ക്വാറി മാഫിയയ്ക്ക് നിയമവിരുദ്ധമായി സഹായം ചെയ്തു നൽകുന്ന ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരേ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും പ്രതിഷേധക്കാർ പറഞ്ഞു. കൂടാതെ ക്വാറിക്കാർക്ക് പ്രവർത്തനാനുമതി നൽകുകയും, ജനങ്ങളോടൊപ്പമാണ് തങ്ങളെന്നു പറയുകയും ചെയ്യുന്ന പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി, ജനങ്ങളെ നിരന്തരം കബളിപ്പിക്കുകയാണെന്നും പറുദീസ ക്വാറി വിരുദ്ധ സമിതി ആരോപിച്ചു.
ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി ക്വാറിക്ക് തിരക്കിട്ട് പ്രവർത്തനാനുമതി നൽകിയത് അവിഹിത കൂട്ടുകെട്ടിൻ്റെ ഭാഗമായാണ്. ക്വാറിക്കെതിരേ പ്രദേശവാസികൾ ഹൈക്കോടതിയിൽ പോയി സ്റ്റേ നേടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ക്വാറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഉടൻ നിർത്തിവയ്ക്കാൻ ഹൈക്കോടതി നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ജനങ്ങളുടെ ജീവനും ആരോഗ്യവും അപകടത്തിലാക്കുന്ന ഇത്തരം നടപടികൾ അനുവദിക്കാനാവില്ലെന്നും ക്വാറി മാഫിയയ്ക്ക് പിന്തുണ നൽകുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ കർശന നടപടി വേണമെന്നും നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇതിന് പുറമേ ക്വാറിയുടെ പ്രവർത്തനം അടിയന്തരമായി നിർത്തിവയ്ക്കണമെന്നും ഉത്തരവാദികളായ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് സമരം ശക്തമാക്കുമെന്ന് സമര സമിതി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
