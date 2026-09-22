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ഇരുട്ടടിയായി പവർകട്ട്; സംസ്ഥാനത്തെ കാട കർഷകർ കടുത്ത സാമ്പത്തിക നഷ്ടത്തിൽ

രാപ്പകൽ വ്യത്യാസമില്ലാതെയാണ് പലയിടത്തും വൈദ്യുതി നിലയ്ക്കുന്നത്. കാടകൾക്ക് പൊതുവെ അമിതമായ ചൂട് അതിജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല.

POWER CUT KERALAM KOZHIKODE FARMERS CRISIS കാട കർഷകർ ദുരിതത്തിൽ QUAILS DEAD
Quail farmers in crisis (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 22, 2026 at 2:18 PM IST

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രജിത്ത് മാവൂര്‍

കോഴിക്കോട്: സംസ്ഥാനത്ത് മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ തുടരുന്ന വൈദ്യുതി തടസ്സം കാട കർഷകരെ കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്നു. ഫാമുകളിൽ വൈദ്യുതി നിലയ്ക്കുന്നതോടെ ചൂട് താങ്ങാനാവാതെ കാടകൾ കൂട്ടത്തോടെ ചത്തൊടുങ്ങുകയാണ്. വായ്പയെടുത്ത് കൃഷിയിറക്കിയ ചെറുകിട കർഷകരാണ് ഇതോടെ വലിയ ദുരിതത്തിലായത്.

ചൂട് താങ്ങാനാവാതെ കാടകൾ
രാപ്പകൽ വ്യത്യാസമില്ലാതെയാണ് പലയിടത്തും വൈദ്യുതി നിലയ്ക്കുന്നത്. കാടകൾക്ക് പൊതുവെ അമിതമായ ചൂട് അതിജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷികളിൽ വിയർപ്പുഗ്രന്ഥികൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ശരീരത്തിൽ നിന്നുള്ള ചൂട് പുറന്തള്ളാൻ അവയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് അടിക്കടിയുള്ള വൈദ്യുതി തടസ്സം കർഷകർക്ക് വിനയാകുന്നത്. വൈദ്യുതി പോകുന്നതോടെ ഫാമുകളിലെ ഫാനുകളുടെ പ്രവർത്തനം നിലയ്ക്കും. ഇതോടെ അന്തരീക്ഷത്തിലെ ചൂട് വർധിക്കുകയും കാടകൾക്ക് അത് താങ്ങാനാവാതെ വരികയും ചെയ്യും. ചൂട് കൂടുന്നതോടെ ക്രമാതീതമായി പക്ഷികളുടെ ശരീരത്തിലെ ജലാംശം കുറയുകയും അവ കൂട്ടത്തോടെ ചാവുകയും ചെയ്യും.

പ്രതിസന്ധിയിൽ കാട കർഷകർ (ETV Bharat)

മുൻകാലങ്ങളിൽ വൈദ്യുതി പോകുന്ന സാഹചര്യങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ചെറുകിട കർഷകർ ഒരുക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത്തവണ യാതൊരു മുന്നറിയിപ്പുമില്ലാതെ അടിക്കടി വൈദ്യുതി നിലയ്ക്കുന്നതാണ് കർഷകരെ ഏറെ വലച്ചത്. പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സമയത്ത് വൈദ്യുതി തടസ്സമുണ്ടാകുമ്പോൾ ഫാൻ പ്രവർത്തിക്കാതാകുമെന്നും ഇതോടെ ചൂട് വർധിച്ച് കാടകൾ കൂട്ടത്തോടെ ചത്തൊടുങ്ങുകയാണെന്നും കാട കർഷകനായ മുസ്‌തഫ വ്യക്തമാക്കി. കൂടാതെ ഫാമുകളിലേക്കുള്ള കുടിവെള്ള വിതരണവും ഇതോടെ നിലയ്ക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

തമിഴ്‌നാട്ടിലേക്ക് ചുവടുമാറ്റി കർഷകർ
അർധരാത്രികളിൽ പോലും വൈദ്യുതി പോകാൻ തുടങ്ങിയതോടെ ഫാമുകൾ നടത്തുന്ന കർഷകർക്ക് ഉറക്കമൊഴിഞ്ഞ് കാവലിരിക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ്. വെള്ളവും വെളിച്ചവും തണുപ്പും കൃത്യമായി ക്രമീകരിക്കേണ്ടതിനാൽ എപ്പോഴാണ് വൈദ്യുതി പോകുന്നതെന്ന് നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് കർഷകർ. ഇതിനുപുറമെ കാടകൾക്കുള്ള തീറ്റയുടെ വിലയും കമ്പനികൾ വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാട കൃഷി വലിയ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയായതോടെ മിക്ക കർഷകരും കേരളത്തിലെ കൃഷി ഉപേക്ഷിച്ച് തമിഴ്‌നാട്ടിലേക്ക് ചുവടുമാറ്റുകയാണ്.

ചെറുകിട കർഷകർക്ക് ഇൻവെർട്ടർ പോലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും അത് വലിയ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയുണ്ടാക്കുമെന്നും മുസ്‌തഫ പറഞ്ഞു. എപ്പോഴെല്ലാം വൈദ്യുതി പോയാലും പെട്ടെന്ന് ഫാമിലേക്ക് ഓടിയെത്തേണ്ട അവസ്ഥയാണ്. ചൂട് കൂടിയാൽ കാടകൾ ഒന്നിച്ചുചാവും. ഓട്ടോമാറ്റിക് സംവിധാനത്തിലൂടെയാണ് വെള്ളം നൽകുന്നത്. വൈദ്യുതി ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് അതും പ്രവർത്തിക്കില്ലെന്നും വലിയ ദുരിതമാണ് കർഷകർ നേരിടുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

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കാടകൾ കൂട്ടത്തോടെ ചാവാൻ തുടങ്ങിയതോടെ ചെറുകിട കർഷകർ വലിയ സാമ്പത്തിക നഷ്ടമാണ് നേരിടുന്നത്. മിക്കവരും ബാങ്കുകളിൽ നിന്നും സ്വകാര്യ പണമിടപാട് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും വായ്പയെടുത്താണ് കൃഷിയിറക്കിയത്. മെയ് മുതൽ ഒക്ടോബർ വരെയുള്ള മഴക്കാലത്ത് കാട ഇറച്ചിക്ക് ആവശ്യക്കാർ ധാരാളമുണ്ട്. ഈ സമയത്തുണ്ടായ വൈദ്യുതി തടസ്സം കർഷകർക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയായി. സാമ്പത്തിക നഷ്ടം രൂക്ഷമായതോടെ ഇനി എന്തുചെയ്യണമെന്നറിയാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് സംസ്ഥാനത്തെ കാട കർഷകർ.

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