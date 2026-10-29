ഖത്തർ കെഎംസിസി കവർച്ച കേസ്; ബോംബെ ഷാജി ഉൾപ്പെടെ നാല് പ്രതികൾക്കെതിരെ ലുക്ക് ഔട്ട് സർക്കുലർ
ഷാജഹാന് എന്ന ബോംബെ ഷാജി, കുന്നുമ്മല് ഹസന് എന്ന അസയിനാര്, കുന്നുമ്മല് അബ്ദുല് റസാഖ്, അലയാറില് അബ്ദുല് നിസാര് എന്നിവര്ക്കെതിരെയാണ് ലുക്ക് ഔട്ട് സര്ക്കുലര്
Published : October 29, 2026 at 7:54 PM IST
കോഴിക്കോട്: ഖത്തര് കെഎംസിസി കവര്ച്ച കേസില് പ്രതികള്ക്കായി ലുക്ക് ഔട്ട് സര്ക്കുലര് ഇറക്കി പൊലീസ്. നാലു പ്രതികള്ക്കെതിരെയാണ് ലുക്ക് ഔട്ട് സര്ക്കുലര്. പ്രതികള് രാജ്യം വിടുന്നത് തടയുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ലുക്ക് ഔട്ട് സര്ക്കുലര് പുറത്തിറക്കിയത്.
ഷാജഹാന് എന്ന ബോംബെ ഷാജി, കുന്നുമ്മല് ഹസന് എന്ന അസയിനാര്, കുന്നുമ്മല് അബ്ദുല് റസാഖ്, അലയാറില് അബ്ദുല് നിസാര് എന്നിവര്ക്കെതിരെയാണ് ലുക്ക് ഔട്ട് സര്ക്കുലര്. ഇവര് രാജ്യം വിടാന് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കണ്ടെന്നാണ് പൊലീസ് നടപടി. രാജ്യത്തെ എല്ലാ വിമാനത്താവളങ്ങളിലും പൊലീസ് ഈ ലുക്ക് ഔട്ട് സര്ക്കുലര് നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇവരെക്കൂടി പിടികൂടിയെങ്കില് മാത്രമേ കവര്ച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളില് കൂടുതല് വ്യക്തത വരൂ.
വിമാനത്താവളത്തിലും പ്രതികള് സഞ്ചരിച്ച സ്ഥലങ്ങളിലും തെളിവെടുപ്പു നടത്തിയശേഷം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജുഡീഷ്യല് ഒന്നാം ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയില് ബാലകൃഷ്ണനെ പൊലീസ് ഹാജരാക്കി. അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി വിമാനത്താവളത്തിലും ഗൂഢാലോചന നടന്ന സ്ഥലങ്ങളിലും പ്രതി ഒളിവില് താമസിച്ച കേന്ദ്രങ്ങളിലും തെളിവെടുപ്പ് നടത്തിയതിനു ശേഷമാണ് നാല് പ്രധാന പ്രതികള്ക്കെതിരെ ലുക്ക് ഔട്ട് സര്ക്കുലര് പുറപ്പെടുവിച്ചത്.
നാലു പ്രതികള്ക്കെതിരെ പൊലീസ് തിരച്ചില് ഊര്ജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇവര്ക്ക് പുറമേ ഖത്തര് കെഎംസിസിയുമായി ബന്ധമുള്ള ഉന്നതര്ക്കും കേസില് പങ്കുണ്ടെന്ന് ആരോപണമുണ്ട്. ബാലകൃഷ്ണൻ്റെ വെളിപ്പെടുത്തലുകളും ബോംബെ ഷാജിയുടേതുള്പ്പടെ പുറത്തുവന്ന ഫോണ് സംഭാഷണങ്ങളും കവര്ച്ചയില് കൂടുതല് പേര്ക്ക് പങ്കുണ്ടെന്ന സൂചന നല്കുന്നതാണ്. ഇക്കാര്യങ്ങളും പൊലീസിൻ്റെ അന്വേഷണ പരിധിയിലുണ്ട്.
2025 സെപ്റ്റംബര് 18ന് അല് തുമാമയിലെ കെഎംസിസി ഓഫീസിലാണ് സംഭവം നടന്നത്. കെഎംസിസി ഓഫീസില് റൂം ബോയിയെ കെട്ടിയിട്ടാണ് എട്ട് കോടി രൂപ കവര്ന്നത്. സംഭവത്തില് പ്രദേശിക ബിജെപി നേതാവ് ബാലകൃഷ്ണന് കീഴടങ്ങിയിരുന്നു. ആകെ ആറ് പ്രതികളാണ് കേസിലുള്ളത്. റൂം ബോയിയുടെ കൈയും കാലും കെട്ടിയിട്ട് ഓഫീസ് റൂമിലെ സ്ട്രോങ് റൂം ഗ്യാസ് കട്ടര് ഉപയോഗിച്ച് തകര്ത്താണ് സംഘം 31 ലക്ഷം കവര്ന്നത്. പിന്നാലെ പി. കെ. അബ്ദുല് റഹീം എന്നയാള് നല്കിയ പരാതിയില് ഈ വര്ഷം സെപ്റ്റംബര് 15ന് കൊയിലാണ്ടി പൊലീസ് കേസെടുക്കുകയായിരുന്നു.
ബാലകൃഷ്ണന് കീഴടങ്ങിയതോടെയാണ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങള് ചർച്ചയായത്. ഖത്തറില് ജോലിക്കെന്ന് പറഞ്ഞ് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോയി ഭീഷണിപ്പെടുത്തി കെഎംസിസി ഓഫീസിലെ മോഷണത്തില് സഹായിയായി ഉപയോഗിച്ചതാണെന്നാണ് ബാലകൃഷ്ണന് പറഞ്ഞത്. കുറ്റബോധംകൊണ്ടാണ് കീഴടങ്ങുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൊയിലാണ്ടി പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞു. ഖത്തറില് ജോലിക്കെന്നു പറഞ്ഞാണ് അവിടേക്ക് എത്തിച്ചത്. കെഎംസിസി ഓഫീസിൻ്റെ സ്ട്രോങ് റൂം ഗ്യാസ് കട്ടര് ഉപയോഗിച്ച് തകര്ത്തുനല്കാന് അവര് ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഇതനുസരിച്ചാണ് പൂട്ട് തകര്ത്തത്. മോഷണത്തിനാണെന്ന് അറിഞ്ഞില്ലെന്നും ചെയ്ത കാര്യങ്ങളില് കുറ്റബോധമുണ്ടെന്നും ബാലകൃഷ്ണന് മൊഴി നൽകിയിരുന്നു.