മുറിയിൽ അടച്ചുപൂട്ടി, ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ലോക്കർ പൊളിച്ചു; ഖത്തറിലെ 8 കോടിയുടെ കെഎംസിസി കവർച്ചയിൽ നിർണായക വഴിത്തിരിവ്
വെൽഡിങ് ജോലിക്കാരനായ തന്നെ സൗജന്യ വിസയും ഉയർന്ന ശമ്പളവും വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് ഖത്തറിലേക്ക് കടത്തുകയായിരുന്നു. 2025 സെപ്റ്റംബര് 18നായിരുന്നു കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത്.
Published : October 22, 2026 at 10:38 AM IST
കോഴിക്കോട്: ഖത്തറിലെ കെഎംസിസി ഓഫിസിൽ നിന്ന് എട്ട് കോടിയിലധികം രൂപ കവർന്ന കേസിൽ പൊലീസിൽ കീഴടങ്ങിയ പ്രതി ബാലകൃഷ്ണൻ്റെ നിർണായക വെളിപ്പെടുത്തൽ. ഗൾഫിൽ വെൽഡിങ് ജോലിയെന്ന് വിശ്വസിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോയി ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയാണ് തന്നെക്കൊണ്ട് ലോക്കർ തകർപ്പിച്ചതെന്ന് ഇയാൾ പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞു. സംഭവത്തിന് പിന്നിൽ വൻ ഗൂഢാലോചനയുണ്ടെന്നും യഥാർഥ പ്രതികളെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്നും ബാലകൃഷ്ണൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
തൊഴിൽ തട്ടിപ്പും ഭീഷണിയും
കൊയിലാണ്ടിയിൽ വെൽഡിങ് ജോലി ചെയ്തുവരികയായിരുന്ന ബാലകൃഷ്ണനെ സുഹൃത്ത് മുഖേന പരിചയപ്പെട്ട ബോംബെ ഷാജി എന്ന ഷാജഹാനാണ് ഗൾഫിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത്. ഗൾഫിലെ ഒരു വീട്ടിൽ സ്ഥിരമായി വെൽഡിങ് ജോലി നൽകാമെന്നും ടിക്കറ്റും വിസയും സൗജന്യമായി നൽകാമെന്നും ഇയാൾ വിശ്വസിപ്പിച്ചു. ഗൾഫ് കാണാനുള്ള ആഗ്രഹം കാരണം ഇതിന് തയാറായ ബാലകൃഷ്ണൻ ദുബായ് വഴി ഖത്തറിലേക്ക് പോകാനുള്ള ടിക്കറ്റിനായി സ്വന്തം കൈയിൽ നിന്ന് 35,000 രൂപ മുടക്കി.
പിന്നീട് പയ്യോളി സ്വദേശി വാവ എന്നയാളുടെ നിർദേശപ്രകാരം കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തി ടിക്കറ്റും വിസയും കൈപ്പറ്റി ദോഹയിലേക്ക് തിരിച്ചു. ദോഹയിലെത്തിയ ബാലകൃഷ്ണനെ ഷാജഹാനും സംഘവും ചേർന്ന് ഒരു വില്ലയിലും പിന്നീട് ലോഡ്ജിലുമായി താമസിപ്പിക്കുകയും പുറത്തിറങ്ങാൻ അനുവദിക്കാതെ മുറിക്കുള്ളിൽ അടച്ചുപൂട്ടുകയും ചെയ്തു. ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം റസാഖ് എന്നയാൾ എത്തി ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറും ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറുമായി ഒരു കെട്ടിടത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി.
അവിടെ എത്തിയപ്പോഴാണ് അതൊരു അറബി വീടല്ലെന്നും കെഎംസിസി ഓഫിസാണെന്നും മനസ്സിലായതെന്ന് ബാലകൃഷ്ണൻ പറയുന്നു. ഓഫിസിലെ ലോക്കറുകൾ ഗ്യാസ് കട്ടറും കമ്പിപ്പാരയും ഉപയോഗിച്ച് തകർക്കാൻ സംഘം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഗ്യാസ് വെൽഡിങ് ജോലികൾ മാത്രം അറിയാവുന്ന തനിക്ക് കട്ടിങ് ജോലികൾ അറിയാത്തതിനാൽ എതിർത്തിരുന്നുവെങ്കിലും കടുത്ത ഭീഷണി മുഴക്കിയാണ് പണി ചെയ്യിപ്പിച്ചത്.
കട്ടിങ്ങിനിടയിൽ വെൽഡിങ് ബ്ലേഡ് പൊട്ടിത്തെറിച്ച് കണ്ണിനും ശരീരത്തിനും പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ടെന്നും ഒരാഴ്ചയോളം പട്ടിണി കിടക്കേണ്ട അവസ്ഥ വന്നുവെന്നും ഇയാൾ വ്യക്തമാക്കി. ലോക്കർ തകർത്ത് ഖത്തർ റിയാൽ നോട്ടുകെട്ടുകൾ ബാഗിലാക്കി സംഘം കടന്നുകളഞ്ഞു. 50,000 രൂപ മൂല്യമുള്ള ഖത്തർ റിയാൽ തൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ ഇട്ടു തന്നു. പിന്നീട് ഷാജി ടിക്കറ്റ് എടുത്താണ് തന്നെ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചയച്ചതെന്നും കോഴിക്കോട് വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയ തന്നെയും കൂട്ടി ഷാജി വീട്ടിൽ പോവുകയായിരുന്നുവെന്നും ബാലകൃഷ്ണൻ പൊലീസിനെ അറിയിച്ചു.
സുരക്ഷാ ആവശ്യവും കേസിൻ്റെ പശ്ചാത്തലവും
തൻ്റെ നിഷ്കളങ്കത മുതലെടുത്ത് അറിവില്ലാത്ത ജോലി ചെയ്യിപ്പിച്ച് കവർച്ചയ്ക്ക് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച മുഴുവൻ പേരെയും നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ബാലകൃഷ്ണൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. വധഭീഷണിയുള്ളതുകൊണ്ടാണ് മാറിനിന്നതെന്നും കോടതി റിമാൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എതിർകക്ഷികളിൽ നിന്ന് ജീവന് ഭീഷണി ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും അതിനാൽ ആവശ്യമായ സുരക്ഷ നൽകണമെന്നും ഇയാൾ അഭ്യർഥിച്ചു.
2025 സെപ്റ്റംബർ 18നാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത്. ഖത്തറിലെ അൽ തുമാമ എന്ന സ്ഥലത്തെ കെഎംസിസിയുടെ ഓഫിസിലെ സ്ട്രോങ് റൂമിൻ്റെ പൂട്ട് ഗ്യാസ് കട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് തകർത്ത് 31 ലക്ഷം റിയാൽ അതായത് ഏകദേശം എട്ട് കോടി ആറ് ലക്ഷം രൂപയാണ് കവർന്നത്. കൊയിലാണ്ടി സ്വദേശിയായ ബോംബെ ഷാജി, പയ്യോളി സ്വദേശി റാഷി, ബാവ എന്ന സാലിഹ്, മമ്മളി എന്ന ഹസൻ, നിസാർ എന്നിവരാണ് മറ്റ് പ്രതികൾ.
സമഗ്ര അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ബിജെപി
കീഴടങ്ങിയ ബാലകൃഷ്ണൻ 2025ൽ നടന്ന തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കൊയിലാണ്ടി നഗരസഭ മൂന്നാം വാർഡിൽ ബിജെപി സ്ഥാനാർഥിയായി താമര ചിഹ്നത്തിൽ മത്സരിച്ച് 35 വോട്ടുകൾ നേടിയിരുന്നു. വിയ്യൂരിലെ ബിജെപിയുടെ ബൂത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് കൂടിയാണ് ഇയാൾ. എന്നാൽ കവർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് ബിജെപി കോഴിക്കോട് നോർത്ത് ജില്ല പ്രസിഡൻ്റ് സി ആർ പ്രഫുൽ കൃഷ്ണ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
സംഭവത്തിൽ അറസ്റ്റിലായ ബാലകൃഷ്ണൻ കരുവാക്കപ്പെടുകയായിരുന്നുവെന്നും ഇതിനു പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച വൻ സ്രാവുകളെ പുറത്തുകൊണ്ടുവരണമെന്നും അദ്ദേഹം ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. കെഎംസിസി ഓഫിസിലെ സ്ട്രോങ് റൂമിൽ പണം സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന കൃത്യമായ വിവരവും അത് കവരാനുള്ള സാഹചര്യവും ഒരുക്കി കൊടുത്തത് ഇതിനു പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച രാഷ്ട്രീയ ശക്തികളാണ്. കവർച്ച നടത്താൻ മാത്രം സാങ്കേതിക പ്രാഗത്ഭ്യമോ പരിചയമോ ഇല്ലാത്ത ഒരു സാധാരണക്കാരനായ ബാലകൃഷ്ണന് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇത്രയും വലിയൊരു കവർച്ച ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നടപ്പാക്കാൻ കഴിയില്ല. കെഎംസിസിയുടെ ഉയർന്ന സ്ഥാനങ്ങളിലിരിക്കുന്ന പ്രമുഖ നേതാക്കൾക്ക് ഈ ഗൂഢാലോചനയിൽ പങ്കുണ്ടെന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
2025ൽ നടന്ന സംഭവം ആയിരുന്നിട്ടും ഇതുവരെ കേസിൽ പരാതി നൽകാൻ കെഎംസിസി തയാറാകാതിരുന്നത് ദുരൂഹമാണ്. ഇത്തരം കള്ളപ്പണം എവിടെനിന്ന് വന്നു, എന്തിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായി അന്വേഷിക്കണം. ബാലകൃഷ്ണൻ കുറ്റക്കാരനാണെങ്കിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടണം എന്നതിൽ ബിജെപിക്ക് എതിരഭിപ്രായമില്ല. എന്നാൽ യഥാർഥ പ്രതികളെ സംരക്ഷിക്കാനും ബിജെപിയുടെ മേൽ പഴിചാരാനുമുള്ള ശ്രമമാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് അനുവദിക്കില്ലെന്നും പ്രഫുൽ കൃഷ്ണ വ്യക്തമാക്കി.
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അതേസമയം കെഎംസിസി ഭാരവാഹികൾ എട്ടു കോടിയുടെ കവർച്ച നടത്തിയത് കേന്ദ്ര ഏജൻസി അന്വേഷിച്ച് സത്യാവസ്ഥ പുറത്തുകൊണ്ടുവരണമെന്ന് ബിജെപി കൊയിലാണ്ടി മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയും ആവശ്യപ്പെട്ടു. ബാലകൃഷ്ണൻ മുൻസിപ്പാലിറ്റി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപിയുടെ പാനലിൽ മത്സരിച്ച സ്ഥാനാർഥിയായി എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഈ കൊള്ളയുടെ മുഴുവൻ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും പാർട്ടിയുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്നും ബാലകൃഷ്ണൻ ബിജെപിയുടെ പ്രവർത്തകനോ നേതാവോ അല്ലെന്നും മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി നേതാക്കൾ വിശദീകരിച്ചു.
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