ടിവി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കെ മുന്നില്‍ ഭീമൻ പെരുമ്പാമ്പ്; വീട്ടുകാര്‍ മുള്‍മുനയില്‍നിന്ന ഒരു മണിക്കൂർ, ഒടുവില്‍ പിടികൂടി

വീട്ടമ്മയായ ഇന്ദിര ടെലിവിഷൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കെ തുറന്നു കിടന്ന മുൻവാതിലിലൂടെയാണ് പാമ്പ് വീടിനുള്ളിലേക്ക് ഇഴഞ്ഞെത്തിയത്

PYTHON
പെരുമ്പാമ്പ് (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 22, 2025 at 5:48 PM IST

കാസർകോട്: കേരളത്തിലെ കാലാവസ്ഥാ മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പാമ്പുകളുടെ സാന്നിധ്യം വീടുകൾക്ക് സമീപം വർധിക്കുന്നത് ആശങ്ക സൃഷ്ടിക്കുന്നു. തെക്കൻ ജില്ലകളിൽ മഴകാരണം മാളങ്ങളിൽ നിന്ന് പാമ്പുകൾ പുറത്തുവരുമ്പോൾ, വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ കടുത്ത ചൂടാണ് ഇവയെ മാളങ്ങൾ വിട്ട് പുറത്തുവരാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. കാസർകോട് ജില്ലയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വീട്ടുകാർ പോലും അറിയാതെ വീടിനുള്ളിൽ കയറിയ ഒരു പെരുമ്പാമ്പ് ഒരു മണിക്കൂറോളമാണ് വീട്ടുകാരെയും നാട്ടുകാരെയും മുൾമുനയിൽ നിർത്തിയത്.

വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി കൊടവലത്തെ ഇന്ദിരയുടെ വീട്ടിലാണ് സംഭവം. വീട്ടമ്മയായ ഇന്ദിര ടെലിവിഷൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കെ തുറന്നു കിടന്ന മുൻവാതിലിലൂടെയാണ് പാമ്പ് വീടിനുള്ളിലേക്ക് ഇഴഞ്ഞെത്തിയത്. മകൻ വിശ്വനാഥൻ ജോലി കഴിഞ്ഞ് എത്താനുള്ളതുകൊണ്ട് മുൻവാതിൽ അടച്ചിരുന്നില്ല.

വീടിനുള്ളില്‍ കയറി പെരുമ്പാമ്പ് (ETV Bharat)

ഹാളിൽ വിശ്രമിക്കുകയായിരുന്ന ഇന്ദിരയുടെ മരുമകൾ ശ്രുതിയാണ് പെരുമ്പാമ്പിനെ ആദ്യം കണ്ടത്. പെട്ടെന്ന് ഞെട്ടിയ ശ്രുതി ഉടൻ തന്നെ ഇന്ദിരയെ വിളിച്ചു കാണിച്ചു. ആദ്യം പാമ്പിനെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും, സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ അത് ഒരു പെരുമ്പാമ്പാണെന്ന് വീട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലായി. ഇതോടെ വീട്ടിൽ പരിഭ്രാന്തിയായി.

രക്ഷകരായി വനം വകുപ്പിൻ്റെ സർപ്പ ടീം

വീടിനുള്ളിൽ പാമ്പ് കയറിയ വിവരം അറിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ വീട്ടുകാർ നാട്ടുകാരെ വിളിച്ചറിയിച്ചു. ആളുകൾ എത്തുന്നത് വരെ പാമ്പ് ഹാളിൽ തന്നെ തുടരുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ വീട്ടുകാർ കാവലിരുന്നു.

തുടർന്ന്, വിവരമറിയിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വനം വകുപ്പിൻ്റെ 'സർപ്പ ടീം' സ്ഥലത്തെത്തി. വിദഗ്ധ പരിശീലനം ലഭിച്ച സർപ്പ ടീം എത്തി പാമ്പിനെ പിടികൂടി സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറ്റിയപ്പോഴാണ് വീട്ടുകാർക്കും നാട്ടുകാർക്കും സമാധാനമായത്.

ചൂടും ഇണചേരൽ കാലവും ഭീഷണി വർധിപ്പിക്കുന്നു

ഈ സമയത്ത് പാമ്പുകൾ ഇണചേരുന്നതും മുട്ടയിടുന്നതും പതിവാണ്. മൂർഖൻ, അണലി, പെരുമ്പാമ്പ് തുടങ്ങിയ വിഷപ്പാമ്പുകൾ ഉൾപ്പെടെ ഒരു തവണ 30 മുതൽ 60 ഓളം മുട്ടകൾ വരെ ഇടാറുണ്ട്. കാട് കൂടുതലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഇവയുടെ സാന്നിധ്യം കൂടുതൽ. ചൂട് വർധിക്കുമ്പോൾ ഇവ ഇരതേടിയും തണുപ്പുള്ള ഇടം തേടിയും വീടുകളിലേക്ക് എത്താനുള്ള സാധ്യത ഏറെയാണ്.

നേരത്തെ മയ്യിൽ പഞ്ചായത്തിലെ കരയളം മൊട്ട എന്ന പ്രദേശം പെരുമ്പാമ്പ് ഭീതിയിൽ ആയിരുന്നു. നേരം ഇരുട്ടിയാൽ കുതിച്ചെത്തുന്ന പെരുമ്പാമ്പിൻ കൂട്ടമാണ് ഈ നാടിൻ്റെ ഉറക്കം കെടുത്തിയിരുന്നത്.

അതുകൊണ്ട് തന്നെ, വാതിലുകൾ അടച്ചിടേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഈ സംഭവങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. വീടിൻ്റെ പരിസരങ്ങളിലെ കാടുകൾ വെട്ടിമാറ്റി വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുന്നതും പാമ്പുകളുടെ സാന്നിധ്യം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും.

