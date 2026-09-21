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കള്ളൻ കൊണ്ടുപോയതാണെന്ന് കരുതി; ഒടുവിൽ പിടിക്കപ്പെട്ടത് വയർ നിറച്ച് 'കിടന്ന' കൂറ്റൻ പ്രതി, നാലോളം കോഴികൾ ചത്ത നിലയിൽ

രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനിടെ പാമ്പ് വിഴുങ്ങിയ കോഴിയെ പുറത്തേക്ക് ഛർദ്ദിച്ചെറിയുകയും പിടികൂടിയ പാമ്പിനെ വനംവകുപ്പിന് കൈമാറുകയും ചെയ്‌തു.

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പെരുമ്പാമ്പ് (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 21, 2026 at 2:09 PM IST

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കോഴിക്കോട്: വീടിന് സമീപത്തെ കോഴിക്കൂട്ടിൽ കയറി കോഴികളെ വിഴുങ്ങിയ കൂറ്റൻ പെരുമ്പാമ്പിനെ പിടികൂടി. കോഴിക്കോട് തോട്ടുമുക്കം പാമ്പോടൻ സെയ്‌തലവിയുടെ വീട്ടിലെ കോഴിക്കൂട്ടിലാണ് ജനങ്ങളെയാകെ ഭീതിയിലാഴ്ത്തിയ കൂറ്റൻ പെരുമ്പാമ്പ് കയറിയത്. പാമ്പിൻ്റെ ആക്രമണത്തിൽ നാലോളം നാടൻ കോഴികൾ ചത്ത നിലയിലായിരുന്നു. വിവരമറിഞ്ഞ് സ്ഥലത്തെത്തിയ സ്നേക് റെസ്ക്യൂ വളണ്ടിയർ എം ബി നസീർ പാമ്പിനെ സാവധാനം പിടികൂടാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ്, പാമ്പ് വിഴുങ്ങിയ കോഴിയെ വീണ്ടും പുറത്തേക്ക് ഛർദ്ദിച്ച് എറിഞ്ഞത്. സുരക്ഷിതമായി പിടികൂടിയ പെരുമ്പാമ്പിനെ പിന്നീട് താമരശേരി ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസിലേക്ക് കൈമാറി.

ഇന്ന് രാവിലെ സാധാരണപോലെ കോഴികൾക്ക് തീറ്റ കൊടുക്കാനായി ചെന്നപ്പോഴാണ് രണ്ട് മൂന്ന് കോഴികൾ അവശനിലയിൽ കിടക്കുന്നത് സെയ്‌തലവിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. വീട്ടുപറമ്പിൽ കമ്പി ഗ്രില്ലുകളിട്ട് അതിസുരക്ഷിതമായി നിർമ്മിച്ച കോഴിക്കൂട്ടിനുള്ളിൽ നിന്നാണ് ഈ ഞെട്ടിക്കുന്ന കാഴ്‌ച കണ്ടത്. വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന നാടൻ കോഴികളുടെ കൂട്ടിൽ നിന്ന് അപരിചിതമായ ചില ശബ്‌ദങ്ങൾ കേൾക്കുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു.

കോഴിക്കൂട്ടിൽ നിന്ന് പിടികൂടിയ കൂറ്റൻ പെരുമ്പാമ്പ് (ETV Bharat)

തുടർന്ന് സംശയം തോന്നി കൂട്ടിലേക്ക് സൂക്ഷ്‌മമായി പരിശോധന നടത്തിയപ്പോഴാണ് ഒരു കോഴി പൂർണമായി ചത്തുകിടക്കുന്നതും, മറ്റ് രണ്ട് കോഴികൾ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ് മരണ വെപ്രാളത്തിൽ കിടക്കുന്നതും കണ്ടത്. ഇതിനുപുറമേ കൂടിൻ്റെ ഒരു കോണിൽ കൂറ്റൻ പെരുമ്പാമ്പ് ചുരുണ്ടു കൂടി കിടക്കുന്നുമുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു കോഴിയെ പാമ്പ് പൂർണമായി വിഴുങ്ങിയ നിലയിലായിരുന്നു. മറ്റൊന്നിനെ വായിലാക്കി വിഴുങ്ങാൻ ശ്രമിച്ച ശേഷം പുറത്തെടുത്ത നിലയിലുമായിരുന്നു കാണപ്പെട്ടത്.

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മോഷണമെന്ന സംശയം മാറി; ഒടുവിൽ പ്രതി പിടിയിൽ

മുമ്പും പലപ്പോഴായി ഈ കോഴിക്കൂട്ടിൽ നിന്ന് കോഴികളെ അപ്രത്യക്ഷമായി കാണാതായിരുന്നുവെന്ന് വീട്ടുകാർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ആരെങ്കിലും കോഴികളെ മോഷ്‌ടിക്കുന്നതാണോ എന്ന് വീട്ടുകാർക്ക് മുൻപ് കടുത്ത സംശയമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ കോഴിക്കൂട്ടിൽ കൂറ്റൻ പെരുമ്പാമ്പിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നേരിട്ട് കണ്ടെത്തിയതോടെ, മുൻപ് നടന്ന കാണാതാവലുകൾക്ക് പിന്നിലും ഈ പെരുമ്പാമ്പ് തന്നെയായിരിക്കാം എന്ന നിഗമനത്തിലാണ് വീട്ടുകാരും നാട്ടുകാരും എത്തിച്ചേർന്നത്.

ജനവാസമേഖലകളിൽ ഇടയ്ക്കിടെ പെരുമ്പാമ്പിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കാണുന്നത് നാട്ടുകാരിൽ വലിയ പരിഭ്രാന്തി സൃഷ്‌ടിക്കുന്നുണ്ട്. വനമേഖലയോട് ചേർന്നുനിൽക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ കോഴികളെയും വളർത്തുമൃഗങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കാൻ നിർമ്മിക്കുന്ന കൂട്ടുകളിൽ കൂടുതൽ സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് വനംവകുപ്പും റെസ്ക്യൂ പ്രവർത്തകരും നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. അടിയന്തിര ഘട്ടങ്ങളിൽ പാമ്പുകളെ സ്വയം പിടികൂടാൻ ശ്രമിക്കാതെ വിദഗ്‌ധരായ റെസ്ക്യൂ വളണ്ടിയർമാരെയോ വനംവകുപ്പിനെയോ ഉടനടി വിവരമറിയിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്.

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TAGGED:

PYTHON IN THE CHICKEN COOP
SEYTHALAVI CHICKEN COOP PYTHON
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CHICKEN COOP SNAKE RESCUE

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