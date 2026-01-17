മണ്ഡലം മാറാതെ റിയാസ്, വെല്ലുവിളിയുമായി അൻവർ; ബേപ്പൂർ പോരാട്ടം തീപാറും
ബേപ്പൂർ മണ്ഡലത്തിൽ സജീവമായ അൻവർ, മുസ്ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം.സി. മായിൻഹാജി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖ നേതാക്കളെയും വിവിധ സമുദായ നേതാക്കളെയും നേരിൽ കണ്ട് പിന്തുണ അഭ്യർഥിച്ചു.
Published : January 17, 2026 at 3:06 PM IST
കോഴിക്കോട്: 1991-ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോ-ലീബി സഖ്യത്തിലൂടെ പ്രശസ്തമായ ബേപ്പൂർ മണ്ഡലം വീണ്ടും ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമാകുന്നു. പി.വി. അൻവർ - പി.എ. മുഹമ്മദ് റിയാസ് മത്സരത്തിന് കളമൊരുങ്ങുകയാണ് ബേപ്പൂരിൽ. അൻവറിനെ മത്സരിപ്പിക്കുന്നതിൽ യു.ഡി.എഫിൽ ഏകദേശ ധാരണയായി. നിലവിൽ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന കോർഡിനേറ്ററായ അൻവറിനെ യു.ഡി.എഫ് അസോസിയേറ്റ് അംഗമായി അംഗീകരിച്ചതോടെയാണ് അദ്ദേഹം മത്സരരംഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത്.
ബേപ്പൂർ മണ്ഡലത്തിൽ സജീവമായ അൻവർ, മുസ്ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം.സി. മായിൻഹാജി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖ നേതാക്കളെയും വിവിധ സമുദായ നേതാക്കളെയും നേരിൽ കണ്ട് പിന്തുണ അഭ്യർഥിച്ചു. പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രി പി.എ. മുഹമ്മദ് റിയാസിനെതിരെ ബേപ്പൂരിൽ അൻവർ മത്സരിക്കുന്നത് യു.ഡി.എഫിന് ഗുണകരമാകുമെന്നാണ് മുന്നണിയുടെ വിലയിരുത്തൽ.
അൻവർ മത്സരിച്ചാൽ ബേപ്പൂർ സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ പോരാട്ടം നടക്കുന്ന മണ്ഡലമായി മാറുമെന്ന് മുസ്ലിം ലീഗ് നേതൃത്വം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. അൻവറിനെ അനുകൂലിച്ച് നേരത്തെ തന്നെ മണ്ഡലത്തിൽ ബോർഡുകൾ ഉയർന്നിരുന്നു. അതേസമയം അൻവറിന്റെ സ്ഥാനാർഥിത്വത്തിനെതിരെ മണ്ഡലത്തിൽ ചിലയിടങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധസൂചകമായി ഫ്ലക്സ് ബോർഡുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
ബേപ്പൂരിൽ അൻവർ വേണ്ടെന്ന് ചില പ്രാദേശിക കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കോൺഗ്രസുകാരനായ ഒരു മുസ്ലിം സ്ഥാനാർഥി ബേപ്പൂരിൽ ഇറങ്ങണമെന്നതാണ് ജില്ലാ കോൺഗ്രസിലെ ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ അഭിപ്രായം. എന്നാൽ മുഹമ്മദ് റിയാസിനോട് ഏറ്റുമുട്ടാൻ ആര് ഇറങ്ങും എന്ന കാര്യത്തിലും അവ്യക്തതയാണ്.
ബേപ്പൂരിൽ ആര് മത്സരിച്ചാലും എൽ.ഡി.എഫ് തന്നെ വിജയിക്കുമെന്നാണ് മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസ് പ്രതികരിച്ചത്. "സ്ഥാനാർഥി പ്രഖ്യാപനം നടത്തുക പാർട്ടിയും മുന്നണിയും ചേർന്നാണ്. ആര് എവിടെ മത്സരിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് പാർട്ടിയാണ്. അവിടെ അവർ മത്സരിക്കും. ഇപ്പോൾ അതേക്കുറിച്ച് ഒരു തീരുമാനവും ആയിട്ടില്ല" മുഹമ്മദ് റിയാസ് പറഞ്ഞു. അതിനിടയിൽ എൻ.സി.പി. മത്സരിക്കുന്ന എലത്തൂർ സി.പി.എം. ഏറ്റെടുത്ത് റിയാസിനെ അവിടെ മത്സരിപ്പിക്കും എന്നൊക്കെ പ്രചാരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.
എന്നാൽ കഴിഞ്ഞതവണ ഘടകകക്ഷികൾ മത്സരിച്ച അതേ സീറ്റിൽ തന്നെ അവർ ഈ തവണയും മത്സരിക്കും എന്നാണ് നിലവിലെ ധാരണ. ഒപ്പം വലിയ വികസനങ്ങൾ നടത്തിയതിന്റെ പ്രചാരണം നടക്കുമ്പോൾ റിയാസിനെപ്പോലെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി മണ്ഡലം മാറി മത്സരിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവർ ആയുധമാക്കും എന്നുമാണ് സി.പി.എം. കണക്കുകൂട്ടൽ. അതേസമയം 2021-ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 28,747 വോട്ടിന് വിജയിച്ച സ്ഥാനത്ത് തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 1340 വോട്ടിന്റെ മേൽക്കൈ മാത്രമേ ഇടതുപക്ഷത്തിനുള്ളൂ. ബേപ്പൂരിലെ വോട്ടർമാരുടെ മനസ്സിൽ കാതലായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടായി എന്നതാണ് കഴിഞ്ഞ തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ വോട്ടുകണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
കോർപറേഷൻ ബേപ്പൂർ, ചെറുവണ്ണൂർ-നല്ലളം മേഖലയും ഫറോക്ക്, രാമനാട്ടുകര നഗരസഭകളും കടലുണ്ടി പഞ്ചായത്തും അടങ്ങുന്നതാണ് ബേപ്പൂർ നിയമസഭാ മണ്ഡലം. ഇതിൽ ഫറോക്ക്, രാമനാട്ടുകര നഗരസഭകളിൽ യു.ഡി.എഫിനാണ് ഭരണം. കടലുണ്ടി പഞ്ചായത്തിൽ എൽ.ഡി.എഫുമാണ് ഭരിക്കുന്നത്. തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഫറോക്ക്, രാമനാട്ടുകര, ചെറുവണ്ണൂർ-നല്ലളം എന്നിവിടങ്ങളിൽ യു.ഡി.എഫ് കാര്യമായ നേട്ടമുണ്ടാക്കിയെങ്കിലും ബേപ്പൂരിലും കടലുണ്ടിയിലും ഇടത് ആധിപത്യം തന്നെയാണ്. നിലവിലെ എം.എൽ.എമാർ അതത് മണ്ഡലങ്ങളിൽ മത്സരിക്കണമെന്നാണ് സി.പി.എമ്മിലെ ധാരണ.
കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയതിന്റെ 49.73% വോട്ടും എൽ.ഡി.എഫ് നേടിയിരുന്നു. മണ്ഡലത്തിൽ അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് നടത്തിയ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പുറമെ, വ്യക്തിപരമായ സൗഹൃദങ്ങളും തുണയ്ക്കുമെന്നാണ് റിയാസിന്റെ വിശ്വാസം. സൗഹൃദവലയത്തിൽ നിന്നു മാത്രം പതിനായിരം വോട്ടുകളെങ്കിലും തനിക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന് റിയാസ് കരുതുന്നു. യു.ഡി.എഫിൽ കോൺഗ്രസ് മത്സരിച്ച സീറ്റ് തിരിച്ചുചോദിക്കാൻ മുസ്ലിം ലീഗ് നിയോജകമണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയിൽ ആവശ്യം ഉയർന്നിരുന്നെങ്കിലും പി.വി. അൻവർ വരുന്നതോടെ ലീഗ് ആവശ്യത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറും.
1980 മുതൽ ബേപ്പൂർ നിയമസഭാമണ്ഡലം ഇടതുപക്ഷത്തിനൊപ്പമാണ്. 1991-ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇവിടെ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട 'കോലീബി' (കോൺഗ്രസ്-ലീഗ്-ബി.ജെ.പി.) സഖ്യം കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ തന്നെ ശ്രദ്ധേയമായ അധ്യായമായിരുന്നു. ബേപ്പൂർ, വടകര മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് യു.ഡി.എഫും ബി.ജെ.പി.യും ചേർന്ന് ഇടത് സ്ഥാനാർഥികളെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ രഹസ്യധാരണയുണ്ടാക്കിയത്. സഖ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി കെ. മാധവൻകുട്ടി എന്ന സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥിയെയാണ് യു.ഡി.എഫും ബി.ജെ.പി.യും പിന്തുണച്ചത്. ബി.ജെ.പി. തങ്ങളുടെ സ്ഥാനാർഥിയെ പിൻവലിച്ച് ഈ സ്വതന്ത്രന് പിന്തുണ നൽകി. ശക്തമായ മത്സരത്തിനൊടുവിൽ എൽ.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാർഥി ടി.കെ. ഹംസ 6,270 വോട്ടുകൾക്ക് വിജയിച്ചു.
Also Read: മൂന്നാം ബലാത്സംഗക്കേസ്: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന് ജാമ്യമില്ല; എംഎൽഎ ജയിലിൽ തുടരും