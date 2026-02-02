ETV Bharat / state

ബേപ്പൂരിൽ 'താരയുദ്ധം'; റിയാസിനെ പൂട്ടാൻ പിവി അൻവർ, യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിത്വം ഉറപ്പിച്ചു

കെപിസിസി അധ്യക്ഷൻ്റെ സ്ഥിരീകരണത്തോടെ ബേപ്പൂരിൽ പിവി അൻവറും മന്ത്രി റിയാസും തമ്മിലുള്ള മത്സരം ഉറപ്പായി.

കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് സണ്ണി ജോസഫ് (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 2, 2026 at 2:21 PM IST

കോഴിക്കോട്: യുഡിഎഫിലെ ആദ്യത്തെ സ്ഥാനാർഥി പ്രഖ്യാപനം കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് സണ്ണി ജോസഫ് നടത്തിയതോടെ ബേപ്പൂരിൽ പിവി അൻവർ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയായി മത്സരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പായി. ബേപ്പൂരിൽ അൻവർ എംഎൽഎ ആയി ജയിച്ചുവരുമെന്നും സ്ഥാനാർഥിത്വം ഉറപ്പാണെന്നും മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി സണ്ണി ജോസഫ് വ്യക്തമാക്കി. ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനത്തിന് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ അൻവർ മണ്ഡലത്തിൽ പ്രചാരണം ആരംഭിച്ചിരുന്നു എന്ന ചോദ്യത്തിനോടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതികരണം.

പോരാട്ടച്ചൂടിൽ ബേപ്പൂർ

1991ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോലീബി സഖ്യത്തിലൂടെ ശ്രദ്ധേയമായ ബേപ്പൂർ മണ്ഡലം വീണ്ടും രാഷ്ട്രീയ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമാവുകയാണ്. പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രി പിഎ മുഹമ്മദ് റിയാസും പിവി അൻവറും തമ്മിലുള്ള മത്സരത്തിനാണ് ഇതോടെ കളമൊരുങ്ങുന്നത്. നിലവിൽ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോർഡിനേറ്ററായ അൻവറിനെ യുഡിഎഫ് അസോസിയേറ്റ് അംഗമായി അംഗീകരിച്ചതോടെയാണ് അദ്ദേഹം മത്സരരംഗത്തേക്ക് എത്തിയത്. മണ്ഡലത്തിൽ ഇതിനകം സജീവമായ അൻവർ, മുസ്‌ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് എംസി മായിൻഹാജി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖ നേതാക്കളെയും വിവിധ സമുദായ നേതാക്കളെയും നേരിൽ കണ്ട് പിന്തുണ അഭ്യർഥിച്ചു കഴിഞ്ഞു. റിയാസിനെതിരെ ബേപ്പൂരിൽ അൻവർ മത്സരിക്കുന്നത് യുഡിഎഫിന് ഗുണകരമാകുമെന്നാണ് മുന്നണിയുടെ വിലയിരുത്തൽ.

എതിർപ്പുകളും പ്രതീക്ഷകളും

അൻവർ എത്തുന്നതോടെ ബേപ്പൂർ സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ പോരാട്ടം നടക്കുന്ന മണ്ഡലമായി മാറുമെന്ന് മുസ്‌ലിം ലീഗ് നേതൃത്വം അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു. അൻവറിനെ അനുകൂലിച്ച് നേരത്തെ തന്നെ മണ്ഡലത്തിൽ ബോർഡുകൾ ഉയർന്നിരുന്നു. അതേസമയം, അൻവറിൻ്റെ സ്ഥാനാർഥിത്വത്തിനെതിരെ മണ്ഡലത്തിൽ ചിലയിടങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധ സൂചകമായി ഫ്ലക്സ് ബോർഡുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. ബേപ്പൂരിൽ അൻവർ വേണ്ടെന്ന നിലപാടാണ് ചില പ്രാദേശിക കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്കുള്ളത്. കോൺഗ്രസുകാരനായ ഒരു മുസ്‌ലിം സ്ഥാനാർഥി ബേപ്പൂരിൽ ഇറങ്ങണമെന്നതാണ് ജില്ലാ കോൺഗ്രസിലെ ഒരു വിഭാഗത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം.

അഭ്യൂഹങ്ങളും വോട്ട് കണക്കുകളും

ബേപ്പൂരിൽ ആര് മത്സരിച്ചാലും എൽഡിഎഫ് തന്നെ വിജയിക്കുമെന്നാണ് മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസ് നേരത്തെ പ്രതികരിച്ചത്. അതിനിടയിൽ എൻസിപി മത്സരിക്കുന്ന എലത്തൂർ സീറ്റ് സിപിഎം ഏറ്റെടുത്ത് റിയാസിനെ അവിടെ മത്സരിപ്പിക്കുമെന്ന് അഭ്യൂഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും, കഴിഞ്ഞതവണ ഘടകക്ഷികൾ മത്സരിച്ച അതേ സീറ്റിൽ തന്നെ അവർ ഇത്തവണയും മത്സരിക്കാനാണ് നിലവിലെ ധാരണ. ഒപ്പം വലിയ വികസനങ്ങൾ നടത്തിയതിൻ്റെ പ്രചാരണം നടക്കുമ്പോൾ റിയാസിനെപ്പോലെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി മണ്ഡലം മാറി മത്സരിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവർ ആയുധമാക്കും എന്നുമാണ് സിപിഎം കണക്കുകൂട്ടൽ. 2021ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 28,747 വോട്ടിന് വിജയിച്ച സ്ഥാനത്ത് തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 1340 വോട്ടിൻ്റെ മേൽക്കൈ മാത്രമേ ഇടതുപക്ഷത്തിനുള്ളൂ എന്നത് വോട്ടർമാരുടെ മനസ്സിലെ മാറ്റങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

മണ്ഡലചരിത്രവും രാഷ്ട്രീയവും

കോഴിക്കോട് കോർപറേഷനിലെ ബേപ്പൂർ, ചെറുവണ്ണൂർ-നല്ലളം മേഖലയും ഫറോക്ക്, രാമനാട്ടുകര നഗരസഭകളും കടലുണ്ടി പഞ്ചായത്തും അടങ്ങുന്നതാണ് ബേപ്പൂർ നിയമസഭാ മണ്ഡലം. ഇതിൽ ഫറോക്ക്, രാമനാട്ടുകര നഗരസഭകളിൽ യുഡിഎഫിനാണു ഭരണം. കടലുണ്ടി പഞ്ചായത്തിൽ എൽഡിഎഫുമാണ് ഭരിക്കുന്നത്. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഫറോക്ക്, രാമനാട്ടുകര, ചെറുവണ്ണൂർ നല്ലളം എന്നിവിടങ്ങളിൽ യുഡിഎഫ് കാര്യമായ നേട്ടമുണ്ടാക്കിയെങ്കിലും ബേപ്പൂരിലും കടലുണ്ടിയിലും ഇടത് ആധിപത്യം തന്നെയാണ്. 1980 മുതൽ ബേപ്പൂർ നിയമസഭാമണ്ഡലം ഇടതുപക്ഷത്തിനൊപ്പമാണ്. 1991ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇവിടെ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട കോൺഗ്രസ്-ലീഗ്-ബിജെപി (കോലീബി) സഖ്യം കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ തന്നെ ശ്രദ്ധേയമായ അധ്യായമായിരുന്നു. അന്ന് ബേപ്പൂർ, വടകര മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് യുഡിഎഫും ബിജെപിയും ചേർന്ന് ഇടത് സ്ഥാനാർഥികളെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ രഹസ്യ ധാരണയുണ്ടാക്കിയത്. സഖ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കെ മാധവൻകുട്ടി എന്ന സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥിയെയാണ് യുഡിഎഫും ബിജെപിയും പിന്തുണച്ചത്. ബിജെപി തങ്ങളുടെ സ്ഥാനാർഥിയെ പിൻവലിച്ച് ഈ സ്വതന്ത്രന് പിന്തുണ നൽകി. എന്നാൽ ശക്തമായ മത്സരത്തിനൊടുവിൽ എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി ടികെ ഹംസ 6,270 വോട്ടുകൾക്ക് വിജയിച്ചു.

മത്സരതന്ത്രങ്ങൾ

നിലവിലെ എംഎൽഎമാർ അതത് മണ്ഡലങ്ങളിൽ മത്സരിക്കണമെന്നാണു സിപിഎമ്മിലെ ധാരണ. കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയതിൻ്റെ 49.73 ശതമാനം വോട്ടും എൽഡിഎഫ് നേടിയിരുന്നു. മണ്ഡലത്തിൽ 5 വർഷം കൊണ്ട് നടത്തിയ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു പുറമെ, വ്യക്തിപരമായ സൗഹൃദങ്ങളും തുണയ്ക്കുമെന്നാണ് റിയാസിൻ്റെ വിശ്വാസം. സൗഹൃദ വലയത്തിൽ നിന്നു മാത്രം പതിനായിരം വോട്ടുകളെങ്കിലും തനിക്കു ലഭിക്കുമെന്ന് റിയാസ് കരുതുന്നു. യുഡിഎഫിൽ കോൺഗ്രസ് മത്സരിച്ച സീറ്റ് തിരിച്ചു ചോദിക്കാൻ മുസ്‌ലിം ലീഗ് നിയോജകമണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയിൽ ആവശ്യം ഉയർന്നിരുന്നെങ്കിലും പിവി അൻവർ വരുന്നതോടെ ലീഗ് ആവശ്യത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറുമെന്നാണ് സൂചന.
