അന്‍വറും ജാനുവും യുഡിഎഫിലേക്ക്; വിഷ്ണുപുരത്തിന്‍റെ കാര്യത്തില്‍ 'ട്വിസ്റ്റ്', സതീശനെ തള്ളി എന്‍ഡിഎ നേതാവ്

ജനുവരിയിൽ സീറ്റ് വിഭജനം പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് യുഡിഎഫ് അറിയിച്ചു. നിരുപാധിക പിന്തുണയുമായി അൻവറും ജാനുവും രംഗത്തെത്തി. എന്നാൽ മുന്നണി പ്രവേശനം വിഷ്ണുപുരം നിഷേധിച്ചു.

VD Satheesan press meet Kerala Kerala assembly election updates CK Janu leaves NDA alliance PV Anwar political move Kerala
വി ഡി സതീശൻ കൊച്ചിയിൽ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 22, 2025 at 5:22 PM IST

4 Min Read
എറണാകുളം: പി.വി. അന്‍വറും സി.കെ. ജാനുവും യുഡിഎഫില്‍ അസോസിയേറ്റ് അംഗങ്ങളാകുമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി. സതീശന്‍. വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി ജനുവരിയില്‍ സീറ്റ് വിഭജനം പൂര്‍ത്തിയാക്കാനും മുന്നണി യോഗത്തില്‍ ധാരണയായിട്ടുണ്ട്. വിഷ്ണുപുരം ചന്ദ്രശേഖരനും മുന്നണിയുടെ ഭാഗമാകുമെന്ന് സതീശന്‍ അറിയിച്ചെങ്കിലും താന്‍ എന്‍ഡിഎയില്‍ തുടരുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കി വിഷ്ണുപുരം രംഗത്തെത്തി.

പി.വി. അന്‍വര്‍ നയിക്കുന്ന തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ്, സി.കെ. ജാനുവിൻ്റെ ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടി, വിഷ്ണുപുരം ചന്ദ്രശേഖര്‍ നയിക്കുന്ന കേരള കാമരാജ് കോണ്‍ഗ്രസ് എന്നീ പാര്‍ട്ടികളെ യുഡിഎഫിൻ്റെ അസോസിയേറ്റ് അംഗങ്ങളാക്കാനാണ് ധാരണയായത്. ഇതില്‍ സി.കെ. ജാനുവും വിഷ്ണുപുരം ചന്ദ്രശേഖരനും എന്‍ഡിഎ സഖ്യകക്ഷികളാണ്.

എന്‍ഡിഎ വിട്ട് യുഡിഎഫുമായി സഹകരിക്കാന്‍ കത്തു നല്‍കിയതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ മുന്നണിയോഗം ചര്‍ച്ച ചെയ്താണ് ഇവരെ സഹകരിപ്പിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചതെന്ന് വി.ഡി. സതീശന്‍ വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ വ്യക്തമാക്കി. നിരുപാധികമായാണ് ഇവര്‍ യുഡിഎഫില്‍ ചേരാന്‍ മുന്നോട്ടു വന്നത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവരുമായും ചര്‍ച്ച നടത്തും. ജനുവരി 15ന് മുമ്പ് മുന്നണി ഉഭയകക്ഷി ചര്‍ച്ച പൂര്‍ത്തിയാക്കണമെന്നാണ് ആലോചിക്കുന്നത്. സീറ്റ് വിഭജനം വേഗത്തില്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കി പാര്‍ട്ടികള്‍ സ്ഥാനാര്‍ഥി നിര്‍ണയത്തിലേക്ക് കടക്കും.

വിപുലമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരുക്കങ്ങള്‍

ഇപ്പോള്‍ കാണുന്ന യുഡിഎഫ് ആയിരിക്കില്ല നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നേരിടുന്ന യുഡിഎഫ് എന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വ്യക്തമാക്കി. വലിയൊരു പൊളിറ്റിക്കല്‍ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായി മുന്നണി മാറും. ഇന്‍ഫ്‌ലുവന്‍സേഴ്‌സും പതിറ്റാണ്ടുകളായി ഇടത് സഹയാത്രികരായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവരും ഇതിലുണ്ടാകും. ഇടതുപക്ഷത്തോട് വിടപറഞ്ഞ് യുഡിഎഫിലേക്കെത്തുന്നവരുമായി മാസങ്ങളായി സമ്പര്‍ക്കം പുലര്‍ത്തി വരികയാണ്. മാനിഫെസ്റ്റോ തയ്യാറാക്കുന്നതില്‍ അടക്കം ഇവരുടെ പങ്കാളിത്തമുണ്ട്.

ഫെബ്രുവരി ആദ്യവാരം മുതല്‍ കാസര്‍കോട് നിന്നും തിരുവനന്തപുരം വരെ ജാഥ നടത്താനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിൻ്റെ വികസനത്തിനായി മുന്നണി പ്രകടനപത്രികയില്‍ മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ ജനകീയവത്‌കരിക്കുന്ന ജാഥയായിരിക്കും ഇത്. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ പ്രാദേശിക സര്‍ക്കാരുണ്ടാക്കാന്‍ സിപിഎമ്മുമായോ ബിജെപിയുമായോ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഉടമ്പടിയും പാടില്ലെന്ന കര്‍ശന നിര്‍ദേശം കീഴ്ഘടകങ്ങള്‍ക്ക് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. തോല്‍വിയില്‍ നിന്നും പാഠം പഠിക്കാതെ സിപിഎം അക്രമം അഴിച്ചു വിടുകയാണെന്നും ബോംബും കൈവാളും കരിങ്കല്ലുമായാണ് സിപിഎം തോല്‍വിയെ മറികടക്കാന്‍ എത്തിയിട്ടുള്ളതെന്നും സതീശന്‍ കുറ്റപ്പെടുത്തി. ആഭ്യന്തര വകുപ്പിൻ്റെ ചുമതലയുള്ള മുഖ്യമന്ത്രി സിപിഎമ്മുകാരോട് ആയുധം താഴെ വയ്ക്കാന്‍ പറയണം.

ലക്ഷ്യം പിണറായിസത്തിൻ്റെ തകര്‍ച്ച: പി.വി. അന്‍വര്‍

നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കുക എന്നതിലുപരി പിണറായി സര്‍ക്കാരിനെ താഴെയിറക്കി ജനാധിപത്യ സര്‍ക്കാരിനെ അധികാരത്തിലെത്തിക്കുക എന്ന ഉത്തരവാദിത്വമാണ് താന്‍ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പി.വി. അന്‍വര്‍ വ്യക്തമാക്കി. യുഡിഎഫിന് നിരുപാധിക പിന്തുണയാണ് നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. സീറ്റുകള്‍ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അവകാശവാദങ്ങള്‍ ഉന്നയിക്കില്ല. 140 മണ്ഡലങ്ങളിലും യുഡിഎഫ് നേതൃത്വം എടുക്കുന്ന തീരുമാനത്തിന് അനുസരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കും.

കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ വിഡ്ഢികളാക്കാമെന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ധാരണയെ ജനങ്ങള്‍ ഒളിച്ചെഴുത്തിലൂടെ പരാജയപ്പെടുത്തി. പിണറായിസത്തിനെതിരെ വോട്ട് ചെയ്യാത്ത ഒരു വിഭാഗം സഖാക്കള്‍ ഇപ്പോഴും ബാക്കിയുണ്ട്. പാർട്ടിയെ കുടുംബസ്വത്താക്കി മാറ്റിയതിലുള്ള അമർഷം അവര്‍ക്കുണ്ട്. മരുമോനിസവും പിണറായിസവും മാത്രമായി പാര്‍ട്ടി ചുരുങ്ങിയാല്‍ തിരിച്ചുവരവ് സാധ്യമല്ലെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന സഖാക്കള്‍ വരാനിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ യുഡിഎഫിന് അനുകൂലമായി വോട്ട് ചെയ്യും.

ശബരിമല വിഷയം ദൈവത്തിൻ്റെ ഇടപെടലാണെന്നും അയ്യപ്പ സംഗമം നടത്തി വിശ്വാസികളെ കബളിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചവര്‍ക്കുള്ള തിരിച്ചടിയാണ് ഇപ്പോള്‍ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളെന്നും അന്‍വര്‍ പറഞ്ഞു. ക്ഷേത്രങ്ങളില്‍ നിരീശ്വരവാദികളെ ഭരണസമിതിയില്‍ തിരുകിക്കയറ്റിയതിൻ്റെ ഫലമാണ് ഇപ്പോള്‍ കാണുന്ന സ്വര്‍ണക്കടത്തും കൊള്ളയും.

കെ. കരുണാകരൻ്റെ കാലത്ത് വിശ്വസ്തരായ വിശ്വാസികളെയായിരുന്നു ഇത്തരം സ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിയമിച്ചിരുന്നത്. ഈ സര്‍ക്കാര്‍ പൂര്‍ണമായും പരാജയപ്പെട്ടതും ചലനമറ്റതുമാണ്. തോമസ് ഐസക്, ജി. സുധാകരന്‍, ശൈലജ ടീച്ചര്‍ തുടങ്ങിയ കഴിവുള്ള മുതിര്‍ന്ന നേതാക്കളെ വെട്ടിനിരത്താനും മരുമകനെയും കൂട്ടാളികളെയും പാര്‍ട്ടിയില്‍ ഉറപ്പിക്കാനും വേണ്ടിയാണ് 2021ല്‍ രണ്ട് ടേം വ്യവസ്ഥ കൊണ്ടുവന്നതെന്നും അന്‍വര്‍ ആരോപിച്ചു. തനിക്ക് പിന്തുണ നല്‍കിയ എല്ലാ യുഡിഎഫ് നേതാക്കള്‍ക്കും അദ്ദേഹം നന്ദി അറിയിച്ചു.

അവഗണനയില്‍ മനംമടുത്ത് ജാനു

എന്‍ഡിഎയില്‍ നിന്നും കടുത്ത അവഗണന നേരിട്ടതായും അതേസമയം എല്ലാവരേയും ഒപ്പം നിര്‍ത്തുന്ന സമീപനമാണ് യുഡിഎഫിൻ്റേതെന്നും സി.കെ. ജാനു പ്രതികരിച്ചു. യുഡിഎഫുമായി ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടി നീണ്ട ചര്‍ച്ച നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് അസോസിയേറ്റ് അംഗത്വം. ഇത് സ്വാഗതാര്‍ഹമായ കാര്യമാണ്. മനുഷ്യരാശിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ജെആര്‍പി ഈ നിലപാട് എടുത്തത്. ആദിവാസി വിഭാഗത്തിന് എന്തെങ്കിലും നല്ലത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ അത് യുഡിഎഫാണ്.

സീറ്റ് ചര്‍ച്ചകള്‍ ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല. മുത്തങ്ങ വെടിവയ്പ് ഉണ്ടായത് യുഡിഎഫ് കാലത്താണെന്നത് യാഥാര്‍ഥ്യമാണ്. എന്നാല്‍ അതിനു ശേഷം യുഡിഎഫില്‍ നിന്നുണ്ടായത് ഏറ്റവും അനുകൂലമായ സമീപനമാണ്. ആദിവാസികള്‍ക്കനുകൂലമായ നിയമങ്ങള്‍ മുഴുവന്‍ ഭേദഗതി ചെയ്തത് എല്‍ഡിഎഫാണ്. കഴിഞ്ഞ ഒമ്പതു വര്‍ഷമായി സംസ്ഥാനത്ത് തുടരുന്നത് ജനവിരുദ്ധ സമീപനമാണെന്നും ജാനു ആരോപിച്ചു. വയനാട്ടില്‍ നിന്നുള്ള ആദിവാസി പാര്‍ട്ടിയെ ഒപ്പം നിര്‍ത്തണമെന്ന് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി നിലപാട് എടുത്തതോടെയാണ് ജാനുവിനെ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയതെന്നാണ് വിവരം.

പ്രഖ്യാപനം തള്ളി വിഷ്ണുപുരം ചന്ദ്രശേഖരൻ

വി.ഡി. സതീശൻ്റെ പ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്നാലെ താന്‍ യുഡിഎഫിലേക്കില്ലെന്നും എന്‍ഡിഎയില്‍ തന്നെ തുടരുമെന്നും വ്യക്തമാക്കി വിഷ്ണുപുരം ചന്ദ്രശേഖരന്‍ രംഗത്തെത്തി. അസോസിയേറ്റ് ആക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് യുഡിഎഫില്‍ കത്തോ അപേക്ഷയോ നല്‍കിയിട്ടില്ല. അത്തരത്തില്‍ ഉണ്ടെങ്കില്‍ അത് പുറത്തുവിടാന്‍ അദ്ദേഹം വെല്ലുവിളിച്ചു. തനിക്കുള്ളത് സംഘപരിവാര്‍ പശ്ചാത്തലമാണ്. മനസുകൊണ്ട് 14 വയസുമുതല്‍ സ്വയംസേവകനാണ്.

എന്‍ഡിഎയില്‍ ഘടകകക്ഷികളോട് കാണിക്കുന്ന സമീപനത്തില്‍ അഭിപ്രായവ്യത്യാസമുണ്ട്. എന്നാല്‍ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാല്‍ അത് പരിഹരിക്കുന്ന രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറെപ്പോലൊരു മനുഷ്യന്‍ സജീവമായി നില്‍ക്കുമ്പോള്‍ യുഡിഎഫിലേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍ കേരള കാമരാജ് കോണ്‍ഗ്രസ് രേഖാമൂലം അഭ്യര്‍ഥിച്ചതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അസോസിയേറ്റ് അംഗമാക്കുന്നതെന്നായിരുന്നു സതീശന്‍ വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ അറിയിച്ചത്.

