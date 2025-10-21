തൃണമൂല് കൊടിയേന്തി തട്ടകത്തിൽ പോരാട്ടത്തിനൊരുങ്ങി അൻവർ; മൂന്ന് ഡിവിഷനുകളില് സ്ഥാനാര്ഥികളായി
നിലമ്പൂരിൽ മൂന്ന് ഡിവിഷനുകളിൽ സ്ഥാനാർഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ച് അൻവർ. പാത്തിപ്പാറ, തോണിപ്പൊയില്, മുതീരി ഡിവിഷനുകളിലാണ് സ്ഥാനാര്ഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
Published : October 21, 2025 at 1:03 PM IST
മലപ്പുറം: പിവി അന്വറിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ തട്ടകമായ നിലമ്പൂരില് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അങ്കത്തിനൊരുങ്ങി തൃണമൂല് കോണ്ഗ്രസ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രം വ്യക്തമാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പാര്ട്ടി നിലമ്പൂര് നഗരസഭയിലെ മൂന്ന് ഡിവിഷനുകളിലേക്ക് സ്ഥാനാര്ഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. നഗരസഭയ്ക്കു പുറമേ ചുങ്കത്തറ, മൂത്തേടം, വഴിക്കടവ് പഞ്ചായത്തുകളിലേക്കും മത്സരിക്കാന് തൃണമൂല് കോണ്ഗ്രസിന് പദ്ധതിയുണ്ട്.
നിലമ്പൂര് നഗരസഭയിലെ പാത്തിപ്പാറ, തോണിപ്പൊയില്, മുതീരി ഡിവിഷനുകളിലാണ് സ്ഥാനാര്ഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. സിപിഐ മുന് ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി കൂടിയായ ഷാജഹാന് പാത്തിപ്പാറ (മുമ്മുള്ളി) ഡിവിഷനിലും, നിയാസ് മുതീരിയിലും, അഷറഫ് രാമംകുത്ത് തോണിപ്പൊയില് ഡിവിഷനിലുമാണ് മത്സരിക്കുക. തൃണമൂല് കോണ്ഗ്രസിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ചിഹ്നമായ പുല്ലും പൂവും അടങ്ങിയ പോസ്റ്ററുകളും വോട്ടഭ്യര്ഥനകളും ഇതിനോടകം പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്.
തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് ഇരുമുന്നണികള്ക്കൊപ്പം തൃണമൂല് സ്ഥാനാര്ഥികളും രംഗത്തെത്തുന്നത് മുന്നണികള്ക്ക് പുതിയ തലവേദന സൃഷ്ടിക്കും. നിലമ്പൂര് നിയമസഭാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പില് ഒറ്റയ്ക്ക് മത്സരിച്ച പിവി അന്വര് 20,000 ത്തോളം വോട്ടുകള് നേടിയതും നഗരസഭയിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് 2,000 ത്തോളം വോട്ടുകള് നേടിയതുമാണ് മുന്നണികളെ ആശങ്കയിലാക്കുന്നത്.
2020-ല് അന്വറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തില് രൂപം നല്കിയ വികസന മുന്നണിയായിരുന്നു നിലമ്പൂരില് ഇരുപത് വര്ഷത്തെ യുഡിഎഫ് ഭരണം അവസാനിപ്പിച്ച് എല്ഡിഎഫിനെ അധികാരത്തിലെത്തിച്ചത്. അതിനാല് തന്നെ ഈ തവണ എല്ഡിഎഫിൻ്റെ തുടര്ഭരണം തടയുക എന്നതാണ് അന്വറിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.
താന് എംഎല്എ ആയിരിക്കുമ്പോള് എല്ഡിഎഫ് ഭരണം നേടിയ അമരമ്പലം, പോത്തുകല്ല് പ്രദേശങ്ങളിലെയും ഭരണം അവസാനിപ്പിക്കാനാണ് അന്വറിൻ്റെ ശ്രമം. കോണ്ഗ്രസിലെയും സിപിഎമ്മിലെയും അസംതൃപ്തരെയും സീറ്റ് ലഭിക്കാത്ത ചെറുപാര്ട്ടികളെയും പിന്തുണയ്ക്കാന് തൃണമൂല് കോണ്ഗ്രസ് തയ്യാറായിരിക്കുകയാണ്.
അതേ സമയം രണ്ടാഴ്ചകൾക്കു മുൻപ് തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സീറ്റുകളിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് മത്സരിക്കുമെന്ന് പിവി അൻവർ അറിയിച്ചിരുന്നു. യുഡിഎഫുമായി ഇതുവരെ ചർച്ചകൾ നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നും അൻവർ പറഞ്ഞു. തുടർന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നേരെ രൂക്ഷ വിമർശനം ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്തു.
മുഖ്യമന്ത്രി അധികാരത്തിന് വേണ്ടി തരം താഴ്ന്ന രീതികളിലേക്ക് പോകുകയാണെന്നും വർഗീയ ദ്രുവീകരണം നടത്തുന്നു എന്നും പറഞ്ഞതിന് പിന്നാലെ മുഖ്യമന്ത്രി കേരളത്തെ ദുരന്തത്തിലേക്ക് തള്ളി വിടുകയാണെന്നും പിവി അൻവർ പറയുകയുണ്ടായി. ഇതിനു പുറമേ പിണറായി സർക്കാരിനെ മൂന്നാമതും അധികാരത്തില് എത്താന് സഹായിക്കുന്നത് ബിജെപിയിലെ പ്രബല വിഭാഗമാണെന്നും അൻവർ ആരോപിച്ചു.
