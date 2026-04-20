തൃണമൂല്‍ വിട്ട് പിവി അൻവർ, സിപിഎം വിമതരുമായി കൈകൊടുക്കും; പടയൊരുക്കത്തിന് പുതിയ പാർട്ടി

അൻവറിൻ്റെ പത്രസമ്മേളനത്തില്‍ നിന്നും (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 20, 2026 at 2:35 PM IST

എറണാകുളം: തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസുമായുള്ള ബന്ധം ഉപേക്ഷിച്ച് പി.വി. അൻവർ പുതിയ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി രൂപീകരിക്കുന്നു. അടുത്ത മാസം 15 നുള്ളിൽ പുതിയ പാർട്ടിയുടെ പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൊച്ചിയിൽ നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു. ദേശീയ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ അവഗണനയിലും കോൺഗ്രസിനോടുള്ള ടി.എം.സിയുടെ നിലപാടിലും പ്രതിഷേധിച്ചാണ് ഈ നിർണായക തീരുമാനം.


കഴിഞ്ഞ ഒന്നര വർഷമായി തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടും കേരളത്തിലെ പാർട്ടി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ദേശീയ നേതൃത്വം യാതൊരുവിധ പിന്തുണയും നൽകിയില്ലെന്ന് അൻവർ കുറ്റപ്പെടുത്തി. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വേളയിൽ പ്രചാരണത്തിനായി ദേശീയ നേതാക്കളെ അയച്ചുതരണമെന്ന ആവശ്യം അവഗണിച്ചു. ബിജെപിക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ കോൺഗ്രസുമായി സഹകരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന ദേശീയ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ നിലപാട് കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.


ബംഗാളിൽ നിലനിൽപ്പിനായി പോരാടുന്ന തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ്, മതേതര ജനാധിപത്യ കക്ഷികളുമായി സഹകരിക്കാൻ തയ്യാറാകാത്തത് രാഷ്ട്രീയമായി ശരിയല്ലെന്ന് അൻവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കേരളത്തിൽ യുഡിഎഫുമായി സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനാണ് പുതിയ പാർട്ടിയുടെ തീരുമാനം. ദേശീയതലത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് പൂർണ പിന്തുണ നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. ഫാസിസത്തിനെതിരെ പോരാട്ടം നടത്തുന്ന ദേശീയ പാർട്ടി എന്ന നിലയിലാണ് അന്ന് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിൽ ചേർന്നത്.

എന്നാൽ കേരളത്തിൽ കോൺഗ്രസുമായി ചേർന്ന് പോകുന്നതിൽ ദേശീയ നേതൃത്വം പിന്തുണ നൽകിയില്ല. തൃണമൂൽ ബന്ധം ഉപേക്ഷിക്കാൻ യുഡിഎഫ് സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയിട്ടില്ലന്നും അൻവർ വ്യക്തമാക്കി. സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ചേർന്നാണ് തൃണമൂലുമായി ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കാൻ തീരുമാനമെടുത്തത്. പുതിയ പാർട്ടിയുടെ പേരും നയരൂപീകരണവും സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകൾ നടന്നുവരികയാണ്. അടുത്ത മാസം 15-ഓടെ പുതിയ സംഘടന ഔദ്യോഗികമായി നിലവിൽ വരും. ഇതോടെ കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ ഭൂപ്രദർശത്തിൽ പുതിയൊരു മാറ്റത്തിന് വഴിതെളിയുമെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. യുഡിഎഫ് മുന്നണിയുടെ ഭാഗമായി നിന്ന് ബിജെപി-സിപിഎം വിരുദ്ധ പോരാട്ടം ശക്തമാക്കുകയാണ് തൻ്റെ ലക്ഷ്യമെന്നും അൻവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഇടത് ബന്ധം ഉപേക്ഷിച്ച അൻവര്‍

മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന പി. ശശി, എഡിജിപി എം.ആർ. അജിത് കുമാർ എന്നിവർക്കെതിരെ അഴിമതിയും ഗുരുതരമായ ക്രമക്കേടുകളും ആരോപിച്ച് 2024 സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിലാണ് അൻവർ ഇടതുമുന്നണിയുമായി പരസ്യമായി ഇടഞ്ഞത്. ശേഷം, 2025 ജനുവരി 10-ന് കൊൽക്കത്തയിൽ വെച്ച് അഭിഷേക് ബാനർജിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അൻവർ ഔദ്യോഗികമായി തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിൽ ചേർന്നു.

അൻവറിനെ പാർട്ടിയുടെ കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോർഡിനേറ്ററായി മമത ബാനർജി നിയമിച്ചു. കൂറുമാറ്റ നിരോധന നിയമപ്രകാരമുള്ള അയോഗ്യത ഒഴിവാക്കാൻ മമത ബാനർജിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം 2025 ജനുവരി 13-ന് അൻവർ നിലമ്പൂർ എംഎൽഎ സ്ഥാനം രാജിവെച്ചു. തുടർന്ന് ജൂണിൽ നടന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ടിഎംസി പിന്തുണയുള്ള സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിച്ചെങ്കിലും അദ്ദേഹം മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ് എത്തിയത്.

ടിഎംസിയിൽ ചേർന്ന സമയത്ത് തന്നെ യുഡിഎഫിന് നിരുപാധിക പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച അൻവർ, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി. സതീശനോട് തൻ്റെ മുൻകാല പരാമർശങ്ങളിൽ പരസ്യമായി മാപ്പുചോദിച്ചിരുന്നു. 2026-ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി കെപിസിസി അൻവറിനെ യുഡിഎഫിൻ്റെ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ബേപ്പൂർ മണ്ഡലത്തില്‍ നിന്ന് ജനവിധി തേടിയിരുന്നു. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി പി.എ. മുഹമ്മദ് റിയാസിനെതിരെയാണ് അൻവർ മത്സരിച്ചത്.

സിപിഎം വിട്ടവരെ കൂട്ടുപിടിച്ച് സിപിഎമ്മിനെതിരെ പടയൊരുക്കം

മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി വിഎസ് അച്യുതാനന്ദന്‍റെ പിഎയും 2026ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മലമ്പുഴയില്‍ നിന്നുള്ള യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയുമായ എ സുരേഷുമായി അൻവർ ഇന്നലെ കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിനിടെ മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ച അൻവർ, സിപിഎം വിട്ട നേതാക്കളുമായി താൻ ചർച്ച നടത്തുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്‌തു. സിപിഎം വിട്ടവരുടെ കൂട്ടായ്‌മ ഉണ്ടാക്കാനാണ് തന്‍റെ ശ്രമമെന്ന് തുറന്ന് പറഞ്ഞതോടെ രാഷ്‌ട്രീയ ചർച്ചകള്‍ മുറുകിയിട്ടുണ്ട്.

സിപിഎമ്മിനെതിരെ പോരാട്ടം പ്രഖ്യാപിച്ച അൻവർ അതിന് കൂട്ടുപിടിക്കുന്നത് പാർട്ടി വിട്ട നേതാക്കൻമാരെ എന്നുവരുമ്പോള്‍ ഒരു വിലപേശല്‍ രാഷ്ട്രീയം നിരീക്ഷകർ മുൻകൂട്ടി കാണുന്നുണ്ട്. യുഡിഎഫുമായി ആലോചിച്ച് പുതിയ കൂട്ടായ്‌മയ്‌ക്ക് രൂപം നല്‍കുമെന്ന് പറഞ്ഞ അൻവറിന്‍റെ രാഷ്‌ട്രീയ ലാക്ക് മറ്റൊന്നുമാകാൻ തരമില്ലെന്നും നിരീക്ഷണമുണ്ട്. ഇത് യുഡിഎഫിനും ഗുണം ചെയ്‌തേക്കും. കൂടുമാറ്റം സ്ഥിരം സംഭവമായ അൻവറിന്‍റെ രാഷ്‌ട്രീയം ഇനി ഏത് ദിശയിലേക്കെന്ന നിരീക്ഷണത്തിലാണ് കേരളം.

