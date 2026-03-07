അഞ്ച് ഗ്യാരൻ്റികള് പ്രഖ്യാപിച്ച് രാഹുല് ഗാന്ധി; സ്ത്രീകള്ക്ക് സൗജന്യ ബസ് യാത്ര, 25 ലക്ഷത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ്, ക്ഷേമ പെൻഷൻ 3000
കോളജ് വിദ്യാർഥികൾക്ക് പ്രതിമാസം 1000 രൂപ, തൊഴിൽരഹിതരായ യുവാക്കൾക്ക് 5 ലക്ഷം രൂപ വരെ പലിശരഹിത വായ്പ എന്നീ പ്രഖ്യാപനങ്ങളും പുതുയുഗ യാത്രയുടെ സമാപനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് രാഹുല് ഗാന്ധി പ്രഖ്യാപിച്ചു
Published : March 7, 2026 at 6:25 PM IST|
Updated : March 7, 2026 at 6:44 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അധികാരത്തിൽ എത്തിയാൽ കേരളത്തിലെ സാധാരണക്കാരുടെ ജീവിതനിലവാരം ഉയർത്തുന്ന സമഗ്രമായ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി. 'പുതുയുഗയാത്ര'യുടെ സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ച് കേരളത്തിൻ്റെ വികസന സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ചിറകേകുന്ന വമ്പൻ പ്രഖ്യാപനങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം നടത്തിയത്.
'അർഹരായവർക്ക് ക്ഷേമപെൻഷൻ 3000 രൂപയായി വർധിപ്പിക്കും. മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ സ്മരണാർഥം 25 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഹെൽത്ത് കവറേജ് ഏർപ്പെടുത്തും. കെഎസ്ആർടിസി ബസുകളിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് സൗജന്യ യാത്ര ഉറപ്പാക്കും. കോളജ് തലത്തിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർഥി കൾക്ക് പ്രതിമാസം 1000 രൂപ പഠനസഹായം നൽകും. തൊഴിൽരഹിതരായ യുവാക്കൾക്ക് 5 ലക്ഷം രൂപ വരെ പലിശരഹിത വായ്പ ലഭ്യമാക്കും ഇങ്ങനെ അഞ്ചിന പ്രഖ്യാപനമാണ് രാഹുല് ഗാന്ധി നടത്തിയത്. വയോജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിനും പരിപാലനത്തിനുമായി പ്രത്യേക മന്ത്രാലയം രൂപീകരിക്കുമെന്നും രാഹുല് ഗാന്ധി പറഞ്ഞു.
രാജ്യത്തെ സമ്പത്ത് മുഴുവൻ അദാനിക്കും അംബാനിക്കും നൽകുന്ന മോദിയുടെ കോർപ്പറേറ്റ് നയങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി യുഡിഎഫ് ഈ ആനുകൂല്യങ്ങൾ കേരളത്തിലെ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾക്കാണ് നൽകുന്നതെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി വ്യക്തമാക്കി.
കേരളം മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നതിൽ കേരളത്തിനു പറയാനുള്ളത് കേട്ടുകൊണ്ടാണ് വി ഡി സതീശന് നയിച്ച യാത്ര മുന്നോട്ടു നീങ്ങിയത്. കേരളം മനോഹരമാണെന്ന് മാത്രമല്ല, അത് അത്യന്തം ബഹുസ്വരവുമാണെന്ന് അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു. കായികരംഗത്ത് രാജ്യത്തിൻ്റെ അഭിമാനമായ സഞ്ജു സാംസണെ കേരളത്തിനു വേണ്ടി പ്രത്യേകമായി അനുമോദിക്കാനും അദ്ദേഹം മറന്നില്ല. സഞ്ജു 'ഹീറോ ഓഫ് ഇന്ത്യ' ആണെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി വിശേഷിപ്പിച്ചു.
ഗൾഫ് മേഖലയിലെ സംഘർഷാവസ്ഥയിൽ അതീവ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ച രാഹുൽ ഗാന്ധി, ഈ വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ നിലപാടുകളെ കടന്നാക്രമിച്ചു. ഇറാൻ-അമേരിക്ക സംഘർഷം എന്താകുമെന്ന് പറയാനാകാത്ത സ്ഥിതിയാണെന്നും, ജാഗ്രതയോടെ ഈ സന്ദർഭത്തെ നേരിടണമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
എന്നാൽ, പ്രധാനമന്ത്രി ഈ വിഷയത്തിൽ ഒട്ടും ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. "പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രദ്ധിക്കില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹം രാജ്യത്തെ വഞ്ചിച്ചു. അമേരിക്കയുമായി ഒപ്പിട്ട കരാറിലൂടെ പ്രധാനമന്ത്രി നമ്മെ വഞ്ചിച്ചു," രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയുടെ കാർഷിക മേഖലയെ ഒരു വിദേശ രാജ്യത്തിന് അടിയറവ് വെച്ച നടപടി മുൻപൊരിക്കലും ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഇത് കാർഷിക മേഖലയെ അപ്പാടെ തകർക്കും. അമേരിക്ക പറയുന്ന രാജൃത്തു നിന്നു മാത്രമേ നാം എണ്ണ വാങ്ങൂ എന്ന് ഇന്ത്യ പറഞ്ഞുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. റഷ്യയിൽ നിന്ന് എണ്ണവാങ്ങണമെങ്കിൽ അമേരിക്കയുടെ അനുമതി വേണം എന്നത് സങ്കൽപ്പിച്ചു നോക്കൂ എന്നും രാഹുല് ഗാന്ധി പറഞ്ഞു.
നമ്മൾ പ്രതിപക്ഷമല്ല, അധികാരത്തിലേക്ക് വരാൻ പോകുന്ന മുന്നണിയാണ് എന്ന വി ഡി സതീശൻ്റെ വാക്കുകൾ വലിയ കരഘോഷത്തോടെയാണ് പ്രവർത്തകർ വരവേറ്റത്. തൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അനുഭവമാണ് ഈ യാത്ര നൽകിയതെന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം, നിറകണ്ണുകളോടെ യുഡിഎഫ് പ്രവർത്തകരോട് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നതായും പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയിൽ ഒരു പ്രസ്ഥാനവും ചെയ്യാത്ത തയ്യാറെടുപ്പോടെയാണ് യുഡിഎഫ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്നെ നേരിടുന്നത്. ഒരു നിയോ കേരള മോഡൽ അതാണ് യുഡിഎഫ് വാഗ്ദാനം. ഈ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കാര്യക്ഷമമായ സ്ഥാപനമാക്കും. തൊഴിൽ വിദ്യാഭ്യാസം ആരോഗ്യ രംഗങ്ങളില് മാറ്റുണ്ടാക്കുന്ന പദ്ധതികൾ യുഡിഎഫിനുണ്ട്. പോരാളികളെ പോലെടീം യുഡിഎഫ് ഇന്നു മുതൽ രംഗത്തിറങ്ങും. 100 ലധികം സീറ്റ് നേടി യു ഡി എഫ് അധികാരത്തിൽ വരുമെന്നും സതീശന് പറഞ്ഞു.