ETV Bharat / state

പുത്തൂർ ഗ്രാമം ലോക ടൂറിസം ഭൂപടത്തിലേക്ക്; ഏഷ്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സുവോളജിക്കല്‍ പാർക്ക് ഇവിടെ

മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനാണ് സുവോളജിക്കല്‍ പാർക്ക് ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്‌തത്. 341 കോടി രൂപ ചെലവാക്കിയാണ് പാർക്കിൻ്റെ നിർമാണം.

PUTHUR ZOOLOGICAL PARK CHIEF MINISTER PINARAYI VIJAYAN ZOOLOGICAL PARK PUTHUR THRISSUR UPDATES
chief minister pinarayi vijayan (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 29, 2025 at 2:56 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

തൃശൂർ: നിങ്ങള്‍ക്കറിയാമോ, ദക്ഷിണേഷ്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക് കേരളത്തിലാണ്. അതും നമ്മുടെ തൃശൂരില്‍. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡിസൈനര്‍ സൂവും ഇതുതന്നെ. മൂന്നൂറേക്കറിലേറെ സ്ഥലത്താണ് സുവോളജിക്കല്‍ പാർക്കുള്ളത്. കേരളാ ടൂറിസത്തിൽ ഇടം പിടിക്കാൻ പോകുന്ന മറ്റൊരു വിസ്‌മയമാണ് ഈ സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക്.

മൃഗശാലകള്‍ വിനോദത്തിന് മാത്രമുള്ള ഉപാധിയല്ല, പ്രകൃതിയെ അടുത്തറിയുന്നതിനും വിജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുന്നതിനും ഉതകുന്ന ഇടങ്ങളാണ്. വന്യ ജീവികളുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥക്ക് ഉറപ്പ് നൽകുകയാണ് ഇവിടെ. പ്രകൃതിയെ അതിൻ്റെ പൂര്‍ണ്ണ അര്‍ഥത്തില്‍ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നിര്‍മ്മിച്ച ഡിസൈനര്‍ സൂവിലൂടെ പകര്‍ന്നു കിട്ടുന്ന അറിവ് പ്രകൃതിയോടും പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തിനോടും നമുക്കുള്ള പ്രതിബദ്ധത വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നതാണ്.

സുവോളജിക്കല്‍ പാര്‍ക്കിലെ ജല സംരക്ഷണം, ജല പുനരുപയോഗം തുടങ്ങിയ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് ഉത്തമമായ മാതൃകകള്‍ ഇവിടെയുണ്ട്. ആദ്യം ഈ പ്രദേശം മുളങ്കാടായിരുന്നു. ഇവിടമാണിന്ന് സുവോളജിക്കൽ പാർക്കായി ഉയർന്നിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ വികസന പദ്ധതികള്‍ക്കായി മരങ്ങള്‍ മുറിച്ചു നീക്കേണ്ടി വന്നാല്‍ പകരം മരങ്ങള്‍ വച്ചുപിടിപ്പിക്കുന്ന നിലപാടാണ് ഇവിടെ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. 30,000 ത്തോളം പുത്തൻ വൃക്ഷങ്ങളാണ് വച്ചുപിടിപ്പിച്ച് പ്രകൃതിക്ക് ഇണങ്ങുന്ന തരത്തിലുള്ള സുസ്ഥിര വികസനമാണ് പാർക്കില്‍ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ദീര്‍ഘകാലത്തെ തൃശൂര്‍ നിവാസികളുടെ സ്വപ്‌നസാക്ഷാത്ക്കാരമാണ് ഈ ഭീമൻ സുവോളജിക്കല്‍ പാർക്ക്. കേരള സർക്കാരിൻ്റെ വികസന പദ്ധതികളിലൊന്നായിരുന്നു ഈ ഇത്. ഒരുകാലത്ത് ആരംഭിച്ച വികസന പ്രവര്‍ത്തനം പിന്നീട് ഒരു ഘട്ടത്തില്‍ സ്‌തംഭിച്ചു പോകുന്ന സ്ഥിതി തൃശൂര്‍ സുവോളജിക്കല്‍ പാര്‍ക്കിൻ്റെ കാര്യത്തില്‍ ഉണ്ടായില്ല എന്നതാണ് പ്രത്യേകതയെന്ന് ഉദ്‌ഘാടനം നിർവഹിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു. കിഫ്ബി മുഖേന 341 കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് നിർമാണം.

PUTHUR ZOOLOGICAL PARK CHIEF MINISTER PINARAYI VIJAYAN ZOOLOGICAL PARK PUTHUR THRISSUR UPDATES
സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക് സന്ദശിക്കുന്ന മന്ത്രി കെ രാജൻ (ETV Bharat)

പശ്ചാത്തല സൗകര്യ വികസനം, വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ എല്ലാ മേഖലയിലും വികസനം സാധ്യമായിട്ടുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്‌ത് ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിയതാണ് സുവോളജിക്കല്‍ പാർക്കെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

തൃശൂര്‍ സുവോളജിക്കല്‍ പാര്‍ക്കിനെ ലോകത്തിന് മുൻപിൽ അവതരിപ്പിക്കും

ഏതാണ്ട് നാല് പതിറ്റാണ്ട് കാലത്തെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിലാണ് പുത്തൂരില്‍ ഈ സുവോളജിക്കല്‍ പാര്‍ക്ക് തുറക്കുന്നത്. ഇന്ന് കാണുന്ന വിധത്തില്‍ 336 ഏക്കര്‍ സ്ഥലത്ത് 371 കോടി രൂപ മുതല്‍ മുടക്കി 23 ആവാസ ഇടങ്ങളും ഏഴ് ആവാസ വ്യവസ്ഥകളുമായി ലോകത്തെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന വിധത്തില്‍ പാർക്ക് നിര്‍മിച്ചു. ഇത് കേവലം ഒരു മൃഗശാലയല്ലാതെ ഒരു പ്രകൃതി പഠനശാല തൃശൂര്‍ സുവോളജിക്കല്‍ പാര്‍ക്ക് എന്ന പേരില്‍ സ്ഥാപിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞത് കിഫ്ബി പദ്ധതി കാരണമാണെന്ന് റവന്യൂ ഭവന നിര്‍മാണ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ. രാജന്‍ പറഞ്ഞു. തൃശൂര്‍ സുവോളജിക്കല്‍ പാര്‍ക്ക് വരും ദിവസങ്ങളില്‍ അതിവേഗം കുതിച്ച് കേരളത്തെ ലോകത്തിൻ്റെ നെറുകയില്‍ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള പ്രധാന കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റുന്നതിനായി പരിശ്രമിക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

വര്‍ഷങ്ങളുടെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം ഒരു സംസ്ഥാനത്തിനും അവകാശപ്പെടാന്‍ കഴിയാത്ത ഒരു അത്യപൂര്‍വ നേട്ടമാണ് തൃശൂര്‍ സുവോളജിക്കല്‍ പാര്‍ക്ക്. പ്രകൃതിയെ അതിൻ്റെ പൂര്‍ണ്ണ രൂപത്തില്‍ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് തൃശൂര്‍ സുവോളജിക്കല്‍ പാര്‍ക്ക് നിര്‍മിച്ചിരിക്കുന്നത്. വനം, വന്യജീവികള്‍, മനുഷ്യന്‍ ഇവ മൂന്നും ചേര്‍ന്നുകൊണ്ടുള്ള സഹവര്‍ത്തിത്വത്തിലൂടെ സംസ്ഥാനത്ത് വന്യജീവി സംരക്ഷണവും പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണവും യാഥാര്‍ഥ്യമാക്കാന്‍ കഴിയുന്നതോടൊപ്പം വനം വകുപ്പിനെ ഒരു ജനസൗഹൃദ വകുപ്പാക്കി മാറ്റാന്‍ കഴിയും. വികസനം ഒരിടത്ത് മാത്രം കേന്ദ്രീകരിക്കാന്‍ സാധിക്കുന്നതല്ല. സംസ്ഥാനത്തെ സമസ്‌ത മേഖലയിലും വികസനം സാധ്യമാക്കിയാണ് സര്‍ക്കാര്‍ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെന്ന് വനം വന്യജീവി വകുപ്പ് മന്ത്രി എകെ ശശീന്ദ്രന്‍ പറഞ്ഞു.

സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക് ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്‌തതിന് ശേഷം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ സംസാരിക്കുന്നു (ETV Bharat)

കേരളത്തിലെ പ്രധാന സന്ദര്‍ശന കേന്ദ്രമായി പുത്തൂര്‍ സുവോളജിക്കല്‍ പാര്‍ക്ക് മാറും. ഇന്ത്യയിലെയും ലോകത്തിൻ്റെയും വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ നിന്നും വരുന്നവര്‍ കേരളത്തില്‍ വരുമ്പോള്‍ കണ്ടിരിക്കേണ്ട പാര്‍ക്കാണിതെന്ന് ധനവകുപ്പ് മന്ത്രി കെഎന്‍ ബാലഗോപാല്‍ പറഞ്ഞു.

പുത്തൂര്‍ ഗ്രാമം ലോക ടൂറിസം ഭൂപടത്തില്‍ സ്ഥാനം പിടിക്കും

സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിൻ്റെ അഭിമാന പദ്ധതിയായ പുത്തൂര്‍ സുവോളജിക്കല്‍ പാര്‍ക്ക് പോസ്‌റ്റല്‍ സ്‌റ്റാമ്പ് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പ് മന്ത്രി ഡോ. ആര്‍. ബിന്ദു പ്രകാശനം ചെയ്‌തു. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡിസൈനര്‍ സൂ എന്ന സ്വപ്‌നം യാഥാര്‍ഥ്യമായതില്‍ മന്ത്രി സന്തോഷം രേഖപ്പെടുത്തി. ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ തൃശൂരിൻ്റെ പുത്തൂര്‍ ഗ്രാമം ലോക ടൂറിസം ഭൂപടത്തില്‍ സ്ഥാനം പിടിച്ചതായും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

മൃഗങ്ങളുടെ സ്വാഭാവിക ആവാസവ്യവസ്ഥ നിലനിര്‍ത്തിക്കൊണ്ട് ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടുകൂടി ലോകോത്തര നിലവാരത്തില്‍ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന സുവോളജിക്കല്‍ പാര്‍ക്ക് സന്ദര്‍ശകരെ അത്ഭുത കാഴ്‌ചകളിലൂടെ വിസ്‌മയിപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം തൃശൂര്‍ നഗരത്തിൻ്റെ അഭിമാനമായി മാറിയിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ചടങ്ങില്‍ സുവോളജിക്കല്‍ പാര്‍ക്ക് സ്പെഷ്യല്‍ ഓഫിസര്‍ കെ.ജെ വര്‍ഗീസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു. വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ. കൃഷ്‌ണന്‍കുട്ടി, ധനകാര്യ മന്ത്രി കെ.എന്‍ ബാലഗോപാല്‍, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഡോ. ആര്‍. ബിന്ദു, ജല വകുപ്പ് മന്ത്രി റോഷി അഗസ്‌റ്റിന്‍, കെ. രാധാകൃഷ്‌ണന്‍ എം.പി, എംഎല്‍എ മാരായ പി. ബാലചന്ദ്രന്‍, വി.ആര്‍ സുനില്‍കുമാര്‍, കെ.കെ രാമചന്ദ്രന്‍, സേവ്യര്‍ ചിറ്റിലപ്പിള്ളി, എന്‍.കെ അക്ബര്‍, മുരളി പെരുനെല്ലി, ഇ.ടി ടൈസന്‍ മാസ്‌റ്റര്‍, യു.ആര്‍ പ്രദീപ്, മുന്‍ മന്ത്രിമാരായ കെ. രാജു, കെ.പി രാജേന്ദ്രന്‍, വി.എസ് സുനില്‍കുമാര്‍, മേയര്‍ എം.കെ വര്‍ഗീസ്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് വി.എസ് പ്രിന്‍സ്, വിവിധ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റുമാര്‍, ജനപ്രതിനിധികള്‍, വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍, സാസ്‌കാരിക പ്രവര്‍ത്തകര്‍, വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടി നേതാക്കള്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ പങ്കെടുത്തു. സുവോളജിക്കല്‍ പാര്‍ക്ക് ഡയറക്‌ടര്‍ ബി.എന്‍ നാഗരാജ് നന്ദി പറഞ്ഞു.

Also Read: സഞ്ചാരികളുടെ സ്വന്തം ഇടുക്കി ഡാം; രണ്ടുമാസത്തിനിടെ സഞ്ചാരികളുടെ ഒഴുക്ക്, അടുത്ത മാസം മുതല്‍ സന്ദര്‍ശക നിയന്ത്രണം

TAGGED:

PUTHUR ZOOLOGICAL PARK
CHIEF MINISTER PINARAYI VIJAYAN
ZOOLOGICAL PARK PUTHUR
THRISSUR UPDATES
ZOOLOGICAL PARK INAGURATION

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

സ്വര്‍ണവില യൂടേണടിക്കും, ഡോളര്‍ കുതിക്കും, യുദ്ധവും നിര്‍ണായകം; യുഎസ്-ചൈന വ്യാപാര കരാര്‍ വന്നാലുള്ള ഗുണം എന്തൊക്കെ?

ഇലക്‌ടറൽ ബോണ്ട്, ആർട്ടിക്കിൾ 370, പെഗാസസ്; സുപ്രധാന വിധികളിലെ പ്രാതിനിധ്യം, ആരാണ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത്?

ഇനി കേരളത്തിലും ഇവന്‍റ് മാനേജ്മെന്‍റ് കോഴ്‌സ് പഠിക്കാം

കണക്ഷണൻ മാറ്റുന്നതിനിടെ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറില്‍ തീപടർന്നു, എന്തു ചെയ്യണം? കോഴിക്കോട് ദുരന്തം ഒഴിഞ്ഞത് തലനാരിഴയ്‌ക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.