പിതാവ് പഠിപ്പിച്ച രാഷ്ട്രീയബോധം, സഹോദരൻ പകർന്ന ആയോധനകല; തൃക്കാക്കരയിൽ ഇടതിനായി കരാട്ടെ മാസ്റ്റർ പുഷ്പ ദാസ്
കരാട്ടെയിൽ ബ്ലാക്ക് ബെൽറ്റ് നേടിയ അഡ്വ. പുഷ്പ ദാസ് അതിജീവനത്തിൻ്റെ കരുത്തുമായി തൃക്കാക്കരയിൽ ഇടതുപക്ഷ സ്ഥാനാർഥിയാകുന്നു. വികസനവും സ്ത്രീസുരക്ഷയും മുൻനിർത്തി അട്ടിമറി വിജയം ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഈ പോരാളി ജനവിധി തേടുന്നത്
Published : March 24, 2026 at 7:44 PM IST|
Updated : March 24, 2026 at 8:44 PM IST
പര്വീസ് കെ
എറണാകുളം: തൃക്കാക്കരയുടെ രാഷ്ട്രീയ മണ്ണിൽ ഇത്തവണ ഇടതുമുന്നണി ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് വെറുമൊരു സ്ഥാനാർഥിയെയല്ല, മറിച്ച് പ്രതിസന്ധികളെ ആയോധനകലയുടെ കരുത്തുകൊണ്ട് നേരിട്ട ഒരു പോരാളിയെയാണ്. കരാട്ടെയിൽ ബ്ലാക്ക് ബെൽറ്റ് നേടിയ, നൂറുകണക്കിന് പെൺകുട്ടികൾക്ക് സ്വയം പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ പാഠങ്ങൾ പകർന്നുനൽകിയ അഡ്വ. പുഷ്പ ദാസ്, തൃക്കാക്കരയുടെ തെരെഞ്ഞടുപ്പു ഗോദയിൽ എതിർ സ്ഥാനാർഥിയെ മലർത്തിയടിക്കാനുള്ള രാഷ്ട്രിയ പോരാട്ടത്തിലാണുള്ളത്. രാഷ്ട്രീയ വൈരാഗ്യത്തിൻ്റെ ഇരയായി വർഷങ്ങളോളം കിടപ്പിലായ ഒരു പിതാവിൻ്റെ ഓർമകളിൽ നിന്ന് ഊർജമുൾക്കൊണ്ട്, അതിജീവനത്തിൻ്റെ പുതിയ ചരിത്രം കുറിക്കാനാണ് അവർ ഇത്തവണ ജനവിധി തേടുന്നത്. കഠിനമായ ചൂടിലും തളരാതെ മണ്ഡലത്തിൽ സജീവമായ പുഷ്പ ദാസ്, തൃക്കാക്കരയുടെ വികസനത്തിനൊപ്പം സ്ത്രീകളുടെ സ്വയം പ്രതിരോധത്തിനും സുരക്ഷയ്ക്കും മുൻഗണന നൽകുമെന്ന് വോട്ടർമാർക്ക് ഉറപ്പുനൽകുന്നു.
പുഷ്പ ദാസ് കരാട്ടെയിലേക്ക് എത്തിയത് കേവലം ആയോധന കലാഭ്യാസത്തോടുള്ള താല്പര്യം കൊണ്ട് മാത്രമായിരുന്നില്ല. രാഷ്ട്രീയ വൈരാഗ്യത്തിൻ്റെ ഇരയായി 21 വർഷം ശയ്യാവലംബിയായി കഴിയേണ്ടി വന്ന സഖാവ് സുബ്രഹ്മണ്യൻ്റെ മകൾക്ക് അതിജീവനം ഒരു അനിവാര്യതയായിരുന്നു. പാർട്ടി പ്രവർത്തകനായിരുന്നു അച്ഛൻ സുബ്രമണ്യൻ. ആലുവയിൽ ആർഎസ്എസ് ആക്രമണത്തിനിരയായ സുഹൃത്തും സഖാവുമായ വർക്കിയെ രക്ഷിക്കാൻ ഓടിയെത്തിയപ്പോഴാണ് പുഷ്പ ദാസിൻ്റെ പിതാവ് സുബ്രഹ്മണ്യന് ക്രൂരമായി കുത്തേൽക്കുന്നത്. വർക്കി പിറ്റേ ദിവസം മരണത്തിന് കീഴടങ്ങുകയും, സുബ്രഹ്മണ്യൻ കിടപ്പിലാവുകയുമായിരുന്നു. ഇരുപത്തിയൊന്ന് വർഷം ശയ്യാവലംബിയായി ജീവിതം നയിച്ച ശേഷമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിയോഗം സംഭവിച്ചത്.
അച്ഛന് കുത്തേൽക്കുമ്പോൾ ആറുമാസം മാത്രം പ്രായമുണ്ടായിരുന്ന താന് കണ്ടുവളർന്നത് രോഗശയ്യയിലായിരുന്നിട്ടും രാഷ്ട്രീയ ബോധം കൈവിടാത്ത അച്ഛനെയായിരുന്നെന്ന് പുഷ്പ ദാസ് പറഞ്ഞു. തന്നിലെ രാഷ്ട്രീയത്തെ രൂപപ്പെടുത്തിയത് അച്ഛനാണ്. ആ കരുത്തിലാണ് ബാലസംഘത്തിലൂടെ അവർ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സജീവമായത്.
കുടുംബം സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലായപ്പോൾ സഹോദരൻ എ എസ് സുരേന്ദ്രകുമാർ തുടങ്ങിയ കരാട്ടെ പരിശീലന കേന്ദ്രം പുഷ്പയ്ക്കും തണലായി. അന്ന് കുടുംബത്തിൻ്റെ വരുമാന മാർഗം കൂടിയായിരുന്നു അത്. സഹോദരനോടൊപ്പം കൂടി പുഷ്പയും 1983 ൽ കരാട്ടെ പരിശീലനം തുടങ്ങി.1989 ൽ കരാട്ടെയിൽ ബ്ലാക്ക് ബെൽറ്റ് നേടുകയും ചെയ്തു. തുടർന്നാണ് പരിശീലകയുടെ റോളിലേക്ക് മാറിയത്. രണ്ടു പതിറ്റാണ്ടിലേറെ കാലം നൂറുകണക്കിന് ശിഷ്യർക്ക് കരാട്ടെയുടെ പാഠങ്ങൾ പകർന്നു നൽകുകയും ചെയ്തു.
നിയമപഠനവും രാഷ്ട്രീയവും
കരാട്ടെ പരിശീലനത്തിനൊപ്പം തന്നെ നിയമപഠനവും പാർട്ടി പ്രവർത്തനവും ഒരേപോലെ കൊണ്ടുപോകാൻ തീക്ഷ്ണമായ ജീവിതാനുഭവങ്ങളുള്ള പുഷ്പയ്ക്ക് സാധിച്ചു. അഖിലേന്ത്യാ ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ്റെ നേതൃനിരയിൽ ഒരു വ്യാഴവട്ടത്തിലേറെയായി സജീവമായ അവർ നിലവിൽ സിപിഎം ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അംഗമാണ്. ഇതിനിടയിലാണ് പൊതുതെരെഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ പാർട്ടി സ്വതന്ത്ര ചിഹ്നത്തിൽ മത്സരിക്കാറുള്ള തൃക്കാക്കരയിൽ പാർട്ടി ചിഹ്നത്തിൽ മത്സരിക്കാനുള്ള ദൗത്യം പുഷ്പ ദാസിനെ തേടിയെത്തിയത്.
വികസന മുരടിപ്പിനെതിരെ പോരാട്ടം
മണ്ഡലത്തിൽ ഇതിനകം രണ്ട് റൗണ്ട് പ്രചാരണം പൂർത്തിയാക്കിയ സ്ഥാനാർഥി വലിയ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ്. അട്ടിമറി വിജയമാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. 2011-ൽ മണ്ഡലം രൂപീകൃതമായത് മുതൽ കോൺഗ്രസ് പ്രതിനിധികളെ വിജയിപ്പിച്ച തൃക്കാക്കരയിൽ ഇന്നും കുടിവെള്ള പ്രശ്നവും ഗതാഗതക്കുരുക്കും മാലിന്യപ്രശ്നവും രൂക്ഷമാണെന്ന് അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. മാറ്റം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ ഇത്തവണ ഇടതുപക്ഷത്തിനൊപ്പം നിൽക്കുമെന്നാണ് പുഷ്പദാസിൻ്റെ പ്രതീക്ഷ.
മക്കളായ മനസാ ദാസ്, വിശാലാ ദാസ്, മരുമക്കളായ അരവിന്ദ്, അഭിഷേക് എന്നിവർ പുഷ്പദാസിൻ്റെ വിജയത്തിനായി പൂർണ പിന്തുണയുമായി കൂടെയുണ്ട്.