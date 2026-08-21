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വയലാറിൻ്റെ വിപ്ലവ ഭൂമിയിൽ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഒടുവിലത്തെ കണ്ണിയും വിട പറഞ്ഞു; പത്മാക്ഷി അന്തരിച്ചു

സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനാനിയും സിപിഐ നേതാവുമായിരുന്ന അന്തരിച്ച എ കെ പരമൻ്റെ പ്രിയ പത്നിയാണ് പത്മാക്ഷി.

comrade Padmakshi Padmakshi passes away സഖാവ് പത്മാക്ഷി പുന്നപ്ര വയലാർ
പത്മാക്ഷി (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 21, 2026 at 5:04 PM IST

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ആലപ്പുഴ: വയലാറിൻ്റെ വിപ്ലവ ഭൂമിയിൽ നിന്നും ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഒടുവിലത്തെ കണ്ണിയും വിടപറയുമ്പോൾ, അത് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ തന്നെ അവസാന അധ്യായമായി മാറി. പുന്നപ്ര-വയലാർ സമരത്തിൻ്റെ തീച്ചൂളയിൽ എരിഞ്ഞടങ്ങിയ ധീരസ്‌മരണകളുടെ ബാക്കിപത്രമായ സഖാവ് പത്മാക്ഷി (102) വിടപറയുമ്പോൾ, മലയാളക്കരയുടെ ചരിത്രപുസ്‌തകത്തിലെ ഏറ്റവും തിളക്കമുള്ള ഒരു താളാണ് അടഞ്ഞത്.

സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനാനിയും സിപിഐ നേതാവുമായിരുന്ന അന്തരിച്ച എ കെ പരമൻ്റെ പ്രിയ പത്നിയാണ് പത്മാക്ഷി. കേവലം ഒരു നിഴലായിട്ടല്ല, മറിച്ച് വിപ്ലവപാതയിലെ എരിഞ്ഞു തീരാത്ത തീനാളമായിട്ടാണ് ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. ദിവാൻ ഭരണത്തിൻ്റെ അടിച്ചമർത്തലുകൾക്കെതിരെ കേരളത്തിൻ്റെ വിപ്ലവ മണ്ണായ വയലാറിൽ, ഭർത്താവ് എ കെ പരമനോടൊപ്പം പത്മാക്ഷിയും സമര മുഖത്തിൻ്റെ മുൻനിരയിലുണ്ടായിരുന്നു.

വയലാർ സമരത്തിൻ്റെ മുന്നണിപ്പോരാളികളിൽ ഒരാളായ വയലാർ സ്റ്റാലിൻ കുമാരപ്പണിക്കരോടൊപ്പം ക്യാമ്പുകളെ സജീവമായി നിലനിർത്തുന്നതിൽ പരമനും സംഘവും വഹിച്ച പങ്ക് ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ഇന്നത്തെ ദേശിയപാതയിലെ ഒറ്റപ്പുന്നയിൽ വെച്ച് പൊലീസിൻ്റെ കണ്ണുവെട്ടിച്ച് സഖാവ് അബുവുമായി സംസാരിച്ചുനിൽക്കെ പരമൻ അറസ്റ്റിലാകുമ്പോൾ, ക്രൂരമായ മർദ്ദനങ്ങളുടെ പരമ്പരയാണ് ആ വിപ്ലവകാരിയെ തേടിയെത്തിയത്.

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ചേർത്തല ലോക്കപ്പിലും പിന്നീട് ജയിലിലുമായി നേരിട്ട ഭീകരമായ മർദ്ദനങ്ങളെ പരമൻ സധൈര്യം നേരിട്ടപ്പോൾ, പിന്നിൽ തളരാതെ നിന്നത് പത്മാക്ഷിയുടെ ഉരുക്കിലുറച്ച പോരാട്ടവീര്യമായിരുന്നു. ജീവിതത്തിലുടനീളം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആദർശങ്ങള്‍ കാത്തുസൂക്ഷിച്ചവരാണ് ഈ ദമ്പതികൾ. സഖാവ് പരമൻ വിടപറഞ്ഞപ്പോൾ യാതൊരുവിധ മതാചാരങ്ങളുമില്ലാതെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ സംസ്‌കരിച്ചത്.

അതുപോലെതന്നെയായിരിക്കണം തൻ്റെയും അന്ത്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പത്മാക്ഷിക്ക് നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. ജീവിതം കൊണ്ട് കവിതയും പോരാട്ടം കൊണ്ട് ചരിത്രവും രചിച്ച ആ പ്രിയ സഖാവിൻ്റെ വേർപാട് കേരളീയ പൊതുസമൂഹത്തിന്, പ്രത്യേകിച്ച് തൊഴിലാളി വർഗ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വലിയൊരു നഷ്‌ടമാണ്. മക്കൾ: എ പി പ്രകാശൻ (സി പി ഐ ജില്ലാ കൗൺസിൽ അംഗം), സോയ, വിജയമ്മ, മോളി, അംബിക, സാലി, പരേതനായ സോമൻ. മരുമക്കൾ : ഗായത്രി, തങ്കപ്പൻ, അജീഷ് ബേബി, സുഗുണപ്പൻ, അശോകൻ, ജോയ്, പരേതനായ ശിവദാസൻ.

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TAGGED:

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PADMAKSHI PASSES AWAY
സഖാവ് പത്മാക്ഷി
പുന്നപ്ര വയലാർ
PUNNAPRA VAYALAR

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