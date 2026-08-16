"ജപ്പാനല്ലിത്, കേരളമാണ്!"; കാസർകോട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനും ബേക്കല് കോട്ടയും കണ്ട് അത്ഭുതപ്പെട്ട് പഞ്ചാബി സഞ്ചാരി, വീഡിയോ വൈറൽ
ട്രെയിനുകളുടെ എണ്ണം താരതമ്യേന കുറവാണെങ്കിലും സൗകര്യങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും ശുചിത്വത്തിലും ഏറെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന കാസർകോട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ മനോഹാരിത കണ്ട് അത്ഭുതപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് പഞ്ചാബിൽ നിന്നുള്ള ട്രാവൽ കോണ്ടൻ്റ് ക്രിയേറ്റർ അന്മോൽ സന്ധു
Published : August 16, 2026 at 12:27 PM IST
കാസർകോട്: "ഇന്ത്യയിൽ ഇത്രയും വൃത്തിയും മനോഹാരിതയുമുള്ള ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ആദ്യമായാണ് കാണുന്നത്..." കാസർകോട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ ശുചിത്വവും ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളും കണ്ട് വിസ്മയം മാറാത്ത സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇൻഫ്ലുവൻസർ പങ്കുവെച്ച വാളോഗ് ദേശീയതലത്തിൽ ശ്രദ്ധ നേടുന്നു.
വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നെത്തിയ ഒരു സഞ്ചാരിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കേരളം എപ്പോഴും ഒരു അത്ഭുതമാണ്. അത്തരത്തിൽ ട്രെയിനുകളുടെ എണ്ണം താരതമ്യേന കുറവാണെങ്കിലും സൗകര്യങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും ശുചിത്വത്തിലും ഏറെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന കാസർകോട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ മനോഹാരിത കണ്ട് അത്ഭുതപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് പഞ്ചാബിൽ നിന്നുള്ള ട്രാവൽ കോണ്ടൻ്റ് ക്രിയേറ്റർ അന്മോൽ സന്ധു. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളും വൃത്തിയും വിവരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പങ്കുവെച്ച വീഡിയോ ഇതിനോടകം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായിക്കഴിഞ്ഞു.
‘ബാക്പാക്കർ അന്മോൽ’ (Backpacker Anmol) എന്ന ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിലൂടെ ‘ജപ്പാനല്ലിത്, കേരളമാണ്’ എന്ന തലക്കെട്ടോടെയാണ് അന്മോൽ ഈ വീഡിയോ പങ്കുവെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിനോടകം ഒൻപത് ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകളാണ് ഈ മനോഹരമായ ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ടത്.
പഞ്ചാബി സഞ്ചാരിയുടെ കാഴ്ചകളിൽ കാസർകോട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ
ചെറുപ്പം മുതൽക്കെ കേരളത്തെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുള്ളത് വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരും പുരോഗമന ചിന്താഗതിയുള്ളവരുമായ ജനങ്ങൾ വസിക്കുന്ന നാടെന്നാണ്. എന്നാൽ കേരളത്തിലെത്തിയപ്പോൾ അത് നേരിട്ട് അനുഭവിച്ചറിയാൻ സാധിച്ചുവെന്ന് അന്മോൽ പറയുന്നു. അതിർത്തി കടന്ന് കേരളത്തിലെത്തിയ ആദ്യ ദിവസം തന്നെ കാസർകോട് തൻ്റെ മനസ്സ് കീഴടക്കിയെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നു.
മാലിന്യങ്ങളോ പൊടിയോ ഒട്ടുമില്ലാത്ത വൃത്തിയുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളും റെയിൽവേ ട്രാക്കുകളുമാണ് വീഡിയോയുടെ പ്രധാന ആകർഷണം. ട്രെയിൻ കാത്തിരിക്കുന്ന യാത്രക്കാരുടെ ശാന്തമായ അന്തരീക്ഷവും തന്നെ ഏറെ ആകർഷിച്ചതായി അന്മോൽ പറയുന്നു.
സാധാരണ കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് പുറമെ, സുഖകരമായ ഇരിപ്പിടങ്ങളും മസാജ് ചെയറുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രത്യേക എക്സിക്യൂട്ടീവ് ലോഞ്ചും സ്റ്റേഷനിൽ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം വീഡിയോയിലൂടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്.
കാസർകോട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ സൗന്ദര്യവൽക്കരണം പൂർണമായും അവസാനിച്ചിട്ടില്ലെന്നും, അതിനിടയിൽ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ദേശീയ ശ്രദ്ധയും പ്രശംസയും നേടാൻ സാധിച്ചതിൽ വലിയ അഭിമാനമുണ്ടെന്നും റെയിൽവേ അധികൃതർ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പ്രതികരിച്ചു. കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ അമൃത് ഭാരത് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി സ്റ്റേഷൻ്റെ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ 80 ശതമാനത്തോളം ഇതിനോടകം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ടെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കാസർകോട് സ്വദേശികളും മറ്റ് മലയാളികളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോക്താക്കൾ അന്മോലിന് ഊഷ്മളമായ സ്വാഗതം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
പടന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് കണ്ട് അത്ഭുതം
വളരെ വൃത്തിയായി പരിപാലിക്കപ്പെടുന്നതും പൊതുജനങ്ങൾക്കായി കൃത്യമായ സംവിധാനങ്ങളോടുകൂടി തയ്യാറാക്കിയതുമായ ഒരു പബ്ലിക് ഓഫീസാണ് പടന്നയിലേതെന്ന് അന്മോൽ സന്ധു വീഡിയോയില് പറയുന്നു. വലിയ നഗരങ്ങളുമായി മാത്രം വികസനത്തെ ബന്ധപ്പെടുത്താറുള്ള പൊതുധാരണയെ തിരുത്തിക്കുറിച്ചുകൊണ്ട്, യഥാർഥ മാറ്റങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത് അടിത്തട്ടിൽ നിന്നാണെന്ന് ഓർമിപ്പിക്കുന്നതാണ്. പടന്ന ഗ്രാമത്തിലൂടെയുള്ള യാത്രയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആകർഷിച്ചത് ഇത്തരം ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണെന്നും സഞ്ചാരി വ്യക്തമാക്കുന്നു.
കേരളം വീടുപോലെ
ബേക്കല് കോട്ട സന്ദര്ശിച്ച വീഡിയോ പങ്കുവെച്ച് അന്മോൽ സന്ധു കുറിച്ചത് 'കേരളം എനിക്ക് മറ്റൊരു വീടാണ്' എന്നാണ്. "കേരളത്തിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട്... ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്നും ഏറെയകലെയാണെന്നല്ല, മറിച്ച് യാത്രയ്ക്കിടയിൽ എനിക്ക് മറ്റൊരു വീട് കൂടി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന്. ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ സ്നേഹവും സ്നേഹോഷ്മളതയും ലാളിത്യവും... വീണ്ടും വീണ്ടും എന്നെ അത് ഓർമിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കേരളം ഇനി ഞാൻ കടന്നുപോകുന്ന ഒരു സ്ഥലം മാത്രമല്ല... അതെന്നിൽ ഒരു വീടുപോലെ അനുഭവപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു" അന്മോൽ സന്ധു കുറിച്ചു.
നിരവധി വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങള് കാസർകോട് ഉണ്ട്. ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ ബേക്കൽ കോട്ട, റാണിപുരം മലനിരകൾ, അനന്തപുരം തടാകക്ഷേത്രം, വലിയപറമ്പ് കായൽ, ചന്ദ്രഗിരി കോട്ട തുടങ്ങിയ പ്രധാന സ്ഥലങ്ങളും കാസര്കോടിൻ്റെ മാറ്റ് കൂട്ടുന്നുണ്ട്.
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