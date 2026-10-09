പുനലൂർ മോർഫിങ്: ചിത്രങ്ങൾ അശ്ലീല സൈറ്റുകൾക്ക് വിറ്റ വിദ്യാർഥിക്കെതിരെ എഫ്ഐആർ
കോളേജിലെ അഞ്ചാം സെമസ്റ്റർ വിദ്യാർഥിയായ അച്യുത് എസി നെതിരെയാണ് പുനലൂർ പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്
Published : October 9, 2026 at 11:51 AM IST
കൊല്ലം: അധ്യാപകരുടെയും സഹപാഠികളായ വിദ്യാർഥിനികളുടെയും ചിത്രങ്ങൾ മോർഫ് ചെയ്ത് അശ്ലീല സൈറ്റുകൾക്ക് വിറ്റ സംഭവത്തിൽ എൻജിനിയറിങ് വിദ്യാർഥിക്കെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തു. പുനലൂർ നെല്ലിപ്പള്ളി സർക്കാർ പോളിടെക്നിക് കോളജിലെ അഞ്ചാം സെമസ്റ്റർ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എൻജിനിയറിങ് വിദ്യാർഥിയായ എസ്.അച്യുതിനെതിരെയാണ് (22) എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. കുറ്റം സമ്മതിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പ്രതിയെ കോളജിൽ നിന്ന് അനിശ്ചിതകാലത്തേക്ക് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു.
ഫോൺ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ കണ്ടത് ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ
കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ച കാമ്പസിൽ നടന്ന ആഘോഷങ്ങൾക്കിടെയാണ് സംഭവങ്ങളുടെ തുടക്കം. ഒന്നാം വർഷ വിദ്യാർഥിനികളുടെ ചിത്രങ്ങൾ അച്യുത് മൊബൈൽ ഫോണിൽ പകർത്തുന്നത് സഹപാഠികളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിരുന്നു. തുടർന്ന് സംശയം തോന്നിയ വിദ്യാർഥികൾ ഇതേക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇയാൾ കല്ലും മണ്ണും വാരിയെറിഞ്ഞ് ഓടിരക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചു. എന്നാൽ വിദ്യാർഥികൾ തടഞ്ഞുവച്ച് ഇയാളുടെ ഫോൺ വാങ്ങി പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നത്.
അധ്യാപകരുടെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ചിത്രങ്ങൾ മോർഫ് ചെയ്ത നിലയിൽ ഫോണിൽ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. വ്യാജ പേരുകളിൽ ടെലഗ്രാം, ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അക്കൗണ്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കിയാണ് പ്രതി ചിത്രങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചത്. പണം വാങ്ങി അശ്ലീല സൈറ്റുകൾക്ക് ഈ ചിത്രങ്ങൾ വിറ്റതായും പരാതിയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. എബിവിപി യൂണിറ്റ് വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് കൂടിയാണ് പ്രതിയായ അച്യുത്.
സംഭവം പുറത്തായതോടെ ഇരകളായ വിദ്യാർഥിനികളും കോളജ് അധികൃതരും പൊലീസിനെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു. വിദ്യാർഥികളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച വിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കോളജിൽ പ്രാഥമിക അന്വേഷണം നടത്തിയിരുന്നു. ചിത്രങ്ങൾ മോർഫ് ചെയ്ത് പ്രചരിപ്പിച്ചുവെന്ന് പ്രതി രക്ഷിതാക്കളോടും അധ്യാപകരോടും സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സഹപാഠികളായ വിദ്യാർഥിനികളുടെയും അധ്യാപകരുടെയും ചിത്രങ്ങൾ എടുത്ത് മോർഫ് ചെയ്തതായി കോളജിൽ പരാതി ലഭിച്ചിരുന്നതായി പ്രിൻസിപ്പൽ ഷിബു ആർ.എസ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അച്യുതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ഫോൺ പിടിച്ചുവാങ്ങി പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇത്തരം ഗ്രൂപ്പുകളിൽ വിദ്യാർഥി ഉൾപ്പെട്ടതായി കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞുവെന്നും പിന്നീട് ഇയാൾ തന്നെ കുറ്റം സമ്മതിച്ചുവെന്നും പ്രിൻസിപ്പൽ വ്യക്തമാക്കി. പ്രിൻസിപ്പലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അടിയന്തരമായി ചേർന്ന അക്കാദമിക് കമ്മിറ്റി യോഗമാണ് വിദ്യാർഥിയെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത്.
പൊലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതം
പരാതി ലഭിച്ച ഉടൻ തന്നെ പുനലൂർ എസ്എച്ച്ഒയ്ക്കും കൊട്ടാരക്കര സൈബർ സെല്ലിനും വിവരങ്ങൾ കൈമാറുകയായിരുന്നു. ചിത്രങ്ങൾ വിറ്റതിലൂടെ പ്രതിക്ക് സാമ്പത്തിക ലാഭം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പ്രാഥമികമായി മനസിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അച്യുതിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തതെന്നും പ്രിൻസിപ്പൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
പ്രതിയുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകൾ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് സൈബർ സെല്ലിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കും. കൂടുതൽ പേരുടെ ചിത്രങ്ങൾ ഇയാൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യവും അന്വേഷണ സംഘം പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രതിയെ കോളജിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് വിദ്യാർഥി സംഘടനകൾ കാമ്പസിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തിയിരുന്നു.
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വിദ്യാർഥിക്കെതിരെ കൂടുതൽ കേസുകൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് പൊലീസ് നൽകുന്ന വിവരം. ഐടി ആക്ട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയാണ് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നത്. കാമ്പസുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഇത്തരം സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ വർധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പൊലീസ് നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വിദ്യാർഥികൾക്കിടയിൽ ബോധവത്കരണം നടത്താനും സൈബർ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനുമുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. പ്രതിയുമായി ബന്ധമുള്ള മറ്റ് അക്കൗണ്ടുകളും അന്വേഷണ പരിധിയിലുണ്ട്. ഒളിവിൽ പോയ പ്രതിക്കായി പൊലീസ് തിരച്ചിൽ ഊർജിതമാക്കി.
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