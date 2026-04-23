ETV Bharat / state

കുപ്പിയില്‍ പെട്രോള്‍ നല്‍കാത്ത സംഭവം; പമ്പ് ജീവനക്കാരനെ മര്‍ദിച്ച് പണം കവർന്ന മൂന്നംഗ സംഘം അറസ്റ്റിൽ

കുപ്പിയില്‍ പെട്രോള്‍ നല്‍കാത്ത സംഭവം. പമ്പ് ജീവനക്കാരനെ മര്‍ദിച്ച് പണം കവര്‍ന്ന സംഘം അറസ്റ്റില്‍, കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതികളെ റിമാൻഡ് ചെയ്‌തു.

author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 23, 2026 at 9:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

പത്തനംതിട്ട : കുപ്പിയില്‍ പെട്രോള്‍ നല്‍കാത്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കത്തിനിടെ പമ്പ് ജീവനക്കാരനെ മര്‍ദിക്കുകയും പണം കവരുകയും ചെയ്‌ത മൂന്നംഗ സംഘം അറസ്റ്റിൽ. കോന്നി പ്രമാടം ളാക്കൂർ പുതുപ്പറമ്പിൽ വീട്ടിൽ സൂരജ് (19), ഓമല്ലൂർ അയിമാലി വിളാഹം പുരയിടം വീട്ടിൽ പ്രേംജിത്ത് പ്രസാദ് (19), പത്തനംതിട്ട മണ്ണാറമല ഇലവുന്തറ പുത്തൻവീട്ടിൽ വിഷ്‌ണു ഭാസ്‌കരൻ (19) എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. സംഭാവത്തിൻ്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തു വന്നിരുന്നു.

ഓമല്ലൂരിലെ പെട്രോൾ പമ്പിൽ ചൊവ്വാഴ്‌ച പുലർച്ചെ 12.30 ഓടെയാണ് കേസിന് ആസ്‌പദമായ സംഭവം. പമ്പിലെ ജീവനക്കാരൻ ചെന്നീർക്കര സ്വദേശി രഞ്ജിത്തിനെ സംഘം ചേർന്ന് ഹെൽമറ്റ് കൊണ്ട് മർദിക്കുകയും കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന പെട്രോൾ വിൽപ്പന നടത്തി ലഭിച്ച രണ്ടായിരത്തോളം രൂപ അപഹരിക്കുകയും ചെയ്‌ത കേസിലാണ് മൂന്നു പേരെ പത്തനംതിട്ട പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തത്.

രഞ്ജിത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഓമല്ലൂരിലെ പമ്പിൽ എത്തിയ പ്രതികൾ പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പിയിൽ പെട്രോൾ ആവശ്യപ്പെടുകയും ഇത് നൽകാൻ വിസമ്മതിച്ച രഞ്ജിത്തെ സംഘം ചേർന്ന് മർദിക്കുകയും പണം അപഹരിക്കുകയും ആയിരുന്നു. ആക്രമണ സമയം പമ്പിൽ രണ്ടുപേർ മാത്രമാണ് ഡ്യൂട്ടിക്കുണ്ടായിരുന്നത്. മറ്റ് രണ്ടു പേർ വിശ്രമത്തിലായിരുന്നു. ബഹളം കേട്ട് ഇവർ എത്തിയപ്പോഴേക്കും ആക്രമികൾ ബൈക്കിൽ കയറി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു.

കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ച പത്തനംതിട്ട പൊലീസ് മൂന്നു പ്രതികളെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. എസ് എച്ച് ഒ അരുൺ ജി, എസ് ഐ മാരായ ബിനു മോഹൻ , ബിനോയ് ബേബി , സീനിയർ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർമാരായ അൽസാം , വിജേഷ് , സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫിസർമാരായ ആഷർ , അനൂപ് , അനീഷ് , സുമൻ , ജിഷ്‌ണു എന്നിവർ അടങ്ങിയ അന്വേഷണ സംഘമാണ് പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തത്. കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതികളെ റിമാൻഡ് ചെയ്‌തു.

അക്രമം ഉടൻ തന്നെ പത്തനംതിട്ട പൊലീസിനെ അറിയിച്ചിരുന്നു. വിവരം അറിയിച്ചപ്പോൾ പ്രതികൾ വീണ്ടും വന്നാൽ വിളിക്കാനാണ് പൊലീസ് പറയുകയും ചെയ്‌തു. പരിക്കേറ്റ രഞ്ജിത് നിലവിൽ ചികിത്സയിലാണ്. 19-ാം തീയതിയാണ് പ്രതികള്‍ പെട്രോള്‍ വാങ്ങാനെത്തിയതെന്നും ചോദിച്ചിട്ട് നല്‍കാത്തതിനാല്‍ പിറ്റേ ദിവസം സംഘം ചേര്‍ന്നെത്തി ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും രഞ്ജിത്ത് പറഞ്ഞു.

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.