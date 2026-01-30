നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസ്: ശിക്ഷ റദ്ദാക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതിയിൽ അപ്പീൽ നൽകി പൾസർ സുനി
എറണാകുളം പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതി 2026 ഡിസംബർ 12 ന് വിധിച്ച ശിക്ഷയ്ക്ക് എതിരെയാണ് പൾസർ സുനി ഹൈക്കോടതിയിൽ അപ്പീൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
Published : January 30, 2026 at 12:28 PM IST
എറണാകുളം: നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ ഹൈക്കോടതിയിൽ അപ്പീൽ നൽകി ഒന്നാം പ്രതി
പൾസർ സുനി. എറണാകുളം പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതി വിധിച്ച ശിക്ഷ റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് പൾസർ സുനിയുടെ അപ്പീൽ. നടിയുടെ ദൃശ്യം ചിത്രീകരിച്ചു എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന മൊബൈൽ ഫോൺ കണ്ടെടുത്തിട്ടില്ലെന്നാണ് അപ്പീലിലെ പ്രധാന വാദം.
മൊബൈൽ ഫോൺ കണ്ടെത്താനാകാത്തതിനാൽ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തി എന്ന് പറയുന്ന വാദം നിയമപരമായി നിലനിൽക്കില്ലെന്നും മെമ്മറി കാർഡ് കണ്ടെടുത്തത് നിയമപരമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കാതെയാണെന്നുമാണ് പൾസർ സുനി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന വാദം.
കൃത്യത്തിന് ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന സിം കാർഡ് മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെ പേരിലുള്ളതാണ്. സിം കാർഡിൻ്റെ ഉടമസ്ഥനെ പ്രതിയാക്കുകയോ ഇതുവരെ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടോ ഇല്ല. ഡിഎൻഎ പരിശോധനയ്ക്കായി സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിച്ചതിലടക്കം കാലതാമസമുണ്ടായെന്നും പൾസർ സുനി വാദിക്കുന്നു. തെളിവുകളിൽ കൃത്രിമം നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന വാദം വിചാരണ കോടതി മുഖവിലയ്ക്കെടുത്തില്ലെന്നും സുനി വാദമുന്നയിക്കുന്നു.
നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ പൾസർ സുനി എന്ന എൻഎസ് സുനിലിനെ 20 വർഷം തടവിനാണ് ശിക്ഷിച്ചത്. മുൻപ് കേസിലെ മൂന്ന് പ്രതികൾ ശിക്ഷാവിധി റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഹൈക്കോടതിയിൽ അപ്പീൽ നൽകിയിരുന്നു. നിലവിൽ കേസിലെ പ്രതികളായ മാർട്ടിൻ ആൻ്റണി, വടി വാൾ സലീം, പ്രദീപ് എന്നിവർ നൽകിയ അപ്പീലുകൾ ഹൈക്കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലാണ്.
2017 ഫെബ്രുവരി 17നാണ് ഓടുന്ന വാഹനത്തിൽ വച്ച് നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ടത്. തൃശൂരിൽ നിന്ന് എറണാകുളത്തേക്ക് സിനിമാ ചിത്രീകരണത്തിന് ശേഷം തിരികെ പോകുമ്പോഴാണ് നടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ആക്രമിച്ചത്.
ഓടുന്ന വാഹനത്തിനുള്ളിൽ വച്ച് ദൃശ്യങ്ങൾ മൊബൈലിൽ പകർത്തിയിരുന്നതായും പരാതി നൽകിയിരുന്നു. ഗൂഢാലോചന കുറ്റത്തിന് ദിലീപിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും കേസിൽ എട്ടാം പ്രതിയായി ചേർക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. 2025 ഡിസംബർ 12 നായിരുന്നു ദിലീപടക്കം നാല് പേരെ വെറുതെ വിട്ടെന്ന ഉത്തരവ് എറണാകുളം പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതി പുറപ്പെടുവിപ്പിച്ചിരുന്നത്.
നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ ഒന്നു മുതൽ ആറു വരെ പ്രതികൾ കുറ്റക്കാരാണെന്നാണ് എറണാകുളം പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതിയുടെ കണ്ടെത്തൽ. ഒന്നാം പ്രതി എൻഎസ് സുനിൽ (പൾസർ സുനി), രണ്ടാം പ്രതി മാർട്ടിൻ ആൻ്റണി, മൂന്നാം പ്രതി ബി മണികണ്ഠൻ, നാലാം പ്രതി വിപി വിജീഷ്, അഞ്ചാം പ്രതി എച്ച് സലിം, ആറാം പ്രതി പ്രദീപ് എന്നിവർക്ക് 20 വർഷം കഠിനതടവാണ് കോടതി വിധിച്ചത്. എന്നാൽ കേസിലെ ഗൂഢാലോചന തെളിയിക്കുന്നതിൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ പരാജയപ്പെട്ടതായി കോടതി നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നു.
