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തൃശൂരിൽ നാളെ പുലികൾ ഇറങ്ങും; ഇത്തവണ ഒമ്പത്‌ ദേശങ്ങൾ, ഒരുക്കങ്ങൾ അവസാനഘട്ടത്തിൽ

ഇതിനോടകം പുലിച്ചമയ പ്രദർശനം മടകളിൽ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി മണിക്കൂറുകൾ ബാക്കി.

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Pulikali preparation in final stage (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 28, 2026 at 7:50 PM IST

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തൃശൂർ: ഓണാഘോഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നടക്കുന്ന പുലികളി ആരംഭിക്കാൻ മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം ബാക്കി. അവസാനഘട്ട ഒരുക്കങ്ങൾ തകൃതിയായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. ഇത്തവണ ഒമ്പത് ദേശങ്ങളാണ് ഇറങ്ങുന്നത്. ഈ വട്ടം എന്തെല്ലാം വെറൈറ്റി ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ആരാധകർ കാത്തിരിക്കുന്നത്. നാളെ വൈകുന്നേരമാണ് സ്വരാജ് റൗണ്ടിൽ പുലികളി ആരംഭിക്കുക.

ഇതിനോടകം പുലിച്ചമയ പ്രദർശനം മടകളിൽ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. തൃശൂർ നഗരാതിർത്തിയിലെ വിയ്യൂർ യുവജനസംഘം, കുട്ടൻകുളങ്ങര ദേശം, പാട്ടുരായ്‌ക്കൽ ദേശം, സീതാറാം മിൽ ദേശം, ചക്കാമുക്ക്‌ ദേശം, കാനാട്ടുകര ദേശം, ഒളരിക്കര, ശങ്കരംകുളങ്ങര ദേശം, അയ്യന്തോൾ ദേശം എന്നീ ഒന്പത്‌ ടീമുകളാണ്‌ പുലികളിക്കെത്തുക. വരയൻ പുലി, കരിമ്പുലി, പുള്ളിപ്പുലി തുടങ്ങി പരമ്പരാഗത പുലികൾക്കൊപ്പം പെൺപുലികളും കുട്ടിപ്പുലികളും അണിനിരക്കും.

തൃശൂരിൽ നാളെ പുലികൾ ഇറങ്ങും (ETV Bharat)

നാളെ വൈകിട്ട്‌ നാലിന്‌ അതത്‌ പ്രദേശങ്ങളിൽനിന്ന്‌ പുറപ്പെടുന്ന സംഘങ്ങൾ അഞ്ചോടെ സ്വരാജ്‌ റൗണ്ടിലെത്തും. നടുവിലാൽ ഗണപതിക്ക്‌ നാളികേരമുടച്ച്‌ സ്വരാജ്‌ റൗണ്ട്‌ ചുറ്റും. ദീപാലംകൃതമായ നിശ്ചല ദൃശ്യങ്ങളുമുണ്ടാകും. മനുഷ്യപ്പുലികളുടെ സമാനതകളില്ലാത്ത നൃത്തോത്സവം പതിനായിരങ്ങൾക്ക്‌ ഹരമാകും. ആനയും എഴുന്നള്ളിപ്പുമില്ലാത്ത തൃശൂരിൻ്റെ രണ്ടാം പൂരമാണിത്‌. മന്ത്രി ഒജെ ജനീഷാണ് പുലിക്കളിയുടെ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് നിർവഹിക്കുക. പുതിയ ഭരണസമിതി വന്നതിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെ പുലിക്കളിയാണിത്.

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"ഇത്തവണ 51 പൂലികാളാണ് ഇറങ്ങുന്നത്. പ്രായഭേതമന്യേ എല്ലാവരും ഇതിൽ പങ്കെടുക്കും. ചമയ പ്രദർശനം ഗംഭീരമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത്തവണ. ഇന്നാണ് പുലി വാൽ എഴുന്നിളിപ്പ് നടക്കും. വര നാളെ വെളുപ്പിന് ആരംഭിക്കും. ഒരു മണിയ്‌ക്ക് പുലിയിറക്കം ആരംഭിക്കും. അത് സീതറാം മിൽ ദേശത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. ഈ വർഷം നിരവധി സമ്മാനങ്ങൾ നേടാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്ന്" സീതാറാം മിൽ ദേശം സെക്രട്ടറി കേശവദാസ് പറഞ്ഞു.

ഇതിനൊപ്പം പുരാണകഥകൾക്കൊപ്പം സമകാലിക വിഷയങ്ങളും നിശ്ചലദൃശ്യങ്ങളിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കും. 'ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ' ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ കോർപറേഷൻ്റെ ബോധവത്കരണ നിശ്ചലദൃശ്യവും മുന്നിലുണ്ടാകും. പുലികളി സംഘങ്ങളിൽ അയ്യന്തോൾ ദേശത്തെ ആറാം ക്ലാസുകാരിയായ ആരാധ്യ എന്ന കുട്ടിപ്പുലി നയിക്കുന്നുവെന്നതും പ്രത്യേകതയാണ്. കുട്ടൻകുളങ്ങര ദേശമാണ് ആദ്യം സ്വരാജ് റൗണ്ടിലേക്ക് എത്തുക. എംജി റോഡ് വഴി ആറ് സംഘങ്ങളും, ഷൊർണൂർ റോഡ് വഴി ഒരു സംഘവും, വടക്കെ സ്റ്റാൻഡ് വഴി രണ്ട് സംഘങ്ങളും സ്വരാജ് റൗണ്ടിലേക്കെത്തും. പുലികളിയോടനുബന്ധിച്ച് നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം തൃശൂർ താലൂക്കിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ, സർക്കാർ ഓഫിസുകൾ, സഹകരണ സംഘങ്ങൾക്ക് ഉൾപ്പെടെ സർക്കാർ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കോർപറേഷൻ പുലികളി സംഘങ്ങൾക്ക്‌ 3,50,000-രൂപ സഹായധനമായി നൽകും. 1,75,000 രൂപ അഡ്വാൻസായി നൽകുകയും ചെയ്‌തു. പുലികളിക്ക്‌ ഒന്നാം സമ്മാനം 70,000- രൂപയും രണ്ടാം സമ്മാനം 60,000-രൂപയും മൂന്നാം സമ്മാനം 50,000-രൂപയും ട്രോഫിയും നൽകും. ഓരോ ടീമിനും 120 ലിറ്റർ മണ്ണെണ്ണയും കോർപറേഷൻ നൽകും. നിശ്ചലദൃശ്യം പുരാണം, നിശ്ചലദൃശ്യം സമകാലികം, പുലിക്കൊട്ട്‌, പുലി വേഷം, പുലി വണ്ടി, അച്ചടക്കം, പുലി വര, പുലിച്ചമയം എന്നിവയ്‌ക്കും സമ്മാനമുണ്ട്‌.

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TAGGED:

PULIKALI PREPARATION
THRISSUR PULIKKALI 2026
ONAM CELEBRATION THRISSUR
പുലികളി
PULIKALI PREPARATION IN FINAL STAGE

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