ജലവിതരണ കേബിളുകൾ നശിപ്പിച്ച് സാമൂഹ്യവിരുദ്ധർ; കുടിവെള്ളം മുട്ടി പട്ടാമ്പിയിലെ ജനങ്ങൾ, അന്വേഷണം ആരംഭിച്ച് പൊലീസ്
ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് 35000 രൂപ ചെലവഴിച്ച് അറ്റകുറ്റപണി നടത്തിയ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ കേബിളുകളാണ് സാമൂഹ്യവിരുദ്ധർ നശിപ്പിച്ചത്.
Published : October 25, 2026 at 9:01 PM IST
പാലക്കാട്: പട്ടാമ്പിയിൽ ജനങ്ങളുടെ കുടിവെള്ളം മുട്ടിച്ച് സാമൂഹ്യവിരുദ്ധർ. കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ കേബിളുകൾ നശിപ്പിച്ചതോടെ വെള്ളം ലഭിക്കാതെയായത് ജനങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കി. ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് 35000 രൂപ ചിലവഴിച്ച് അറ്റകുറ്റപണി നടത്തിയതിന് പുറകെയാണ് ഈ ജനദ്രോഹ പ്രവർത്തനം നടന്നത്. പട്ടാമ്പി നഗരസഭയിലെ 29 ആം വാർഡിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന വള്ളൂർ പറക്കാടുള്ള കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ കേബിളുകളാണ് സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധർ നശിപ്പിച്ച നിലയിൽ താറുമാറായി കിടക്കുന്നത്.
പ്രദേശത്തെ നിരവധി കുടുംബങ്ങൾ കുടിവെള്ളത്തിനായി ആശ്രയിക്കുന്നത് ഈ പൈപ്പ് ലൈനാണ്. മോട്ടോർ പുരയുടെ അകത്തെ കേബിളുകളും പുറത്ത് പമ്പ് സെറ്റിൻ്റെ കേബിളുമാണ് മുറിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ നിരവധി കുടുംബങ്ങളുടെ കുടിവെള്ളം മുട്ടിച്ച പ്രവർത്തികൾ അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്നും കുറ്റവാളികളിൽ നിന്ന് തന്നെ നഷ്ടപരിഹാരം ഈടാക്കാനാവശ്യമായ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളണമെന്നും പട്ടാമ്പി നഗരസഭ വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ അസ്ന ഹനീഫ പറഞ്ഞു.
'ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കു മുൻപാണ് കാലപ്പഴക്കം ചെന്ന കേബിളുകൾ 35,000ത്തോളം രൂപ ചെലവഴിച്ച് പ്രവർത്തനയോഗ്യമാക്കിയത്. ജനങ്ങൾ തന്നെ പൈസ മുടക്കിയാണ് കേബിളുകൾ ശരിയാക്കിയത്. നാല് ദിവസം മാത്രമെ ആയിട്ടുള്ളൂ ഇത് നന്നാക്കിയിട്ട്. ഇത് ആരാണ് നശിപ്പിച്ചതെന്ന് ഉടൻ കണ്ടെത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അവർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെയെല്ലാവരുടെയും ഒന്നാകെയുള്ള ആവശ്യം,' അസ്ന ഹനീഫ വ്യക്തമാക്കി.
പ്രദേശവാസികൾ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പട്ടാമ്പി പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. സംഭവത്തിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചവർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയുണ്ടാകും.
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