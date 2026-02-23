സംവിധായകൻ പി ടി കുഞ്ഞുമുഹമ്മദിന് കുരുക്ക് മുറുകുന്നു; ലൈംഗികാതിക്രമ കേസിൽ കുറ്റപത്രം കോടതി സ്വീകരിച്ചു
ഐഎഫ്എഫ്കെ സമയത്ത് ഹോട്ടൽ മുറിയിൽ വിളിച്ചുവരുത്തി അപമര്യാദയായി പെരുമാറിയെന്നാണ് കേസ്. ബിഎൻഎസ് പ്രകാരം അഞ്ചുവർഷം വരെ തടവ് ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റങ്ങളാണ് ചുമത്തിയത്. മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നൽകിയ പരാതിയിൽ സിസിടിവി ഉൾപ്പെടെയുള്ള തെളിവുകളും ഹാജരാക്കി.
Published : February 23, 2026 at 3:23 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകയ്ക്ക് നേരെയുള്ള ലൈംഗികാതിക്രമ കേസിൽ പ്രമുഖ സംവിധായകനും മുൻ എംഎൽഎയുമായ പി ടി കുഞ്ഞുമുഹമ്മദിനെതിരെയുള്ള കുറ്റപത്രം കോടതി ഫയലിൽ സ്വീകരിച്ചു. കൻ്റോൺമെൻ്റ് പൊലീസ് സമർപ്പിച്ച കുറ്റപത്രം തിരുവനന്തപുരം ഒന്നാം ക്ലാസ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് (മൂന്ന്) കോടതിയാണ് അംഗീകരിച്ചത്. കേസിൽ പ്രതിയായ സംവിധായകന് കോടതി വൈകാതെ തന്നെ സമൻസ് അയക്കും.
2025 നവംബർ 6ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്ര മേളയുടെ (ഐഎഫ്എഫ്കെ) സ്ക്രീനിങ്ങിനിടെയാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത്. സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനെന്ന വ്യാജേന ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകയായ യുവതിയെ ഹോട്ടൽ മുറിയിലേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തുകയും തുടർന്ന് അപമര്യാദയായി പെരുമാറുകയും ചെയ്തുവെന്നാണ് പരാതിയിൽ പറയുന്നത്. സംഭവത്തിൽ യുവതി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് നേരിട്ട് നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പൊലീസ് കേസെടുത്തത്.
ചുമത്തിയിട്ടുള്ളത് ഗുരുതര കുറ്റങ്ങൾ
പുതിയ ക്രിമിനൽ നിയമമായ ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത (ബിഎൻഎസ്) പ്രകാരമുള്ള കർശന വ്യവസ്ഥകളാണ് പ്രധാനമായും കോടതി പരിഗണിക്കുക. സ്ത്രീയുടെ സമ്മതമില്ലാതെ അവരോട് ലൈംഗിക ചുവയോടെ പെരുമാറുകയോ അതിക്രമം കാട്ടുകയോ ചെയ്തതിലുള്ള ലൈംഗികാതിക്രമം, വാക്കുകൾ കൊണ്ടോ പ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ടോ ഒരു സ്ത്രീയുടെ അന്തസ്സിന് കളങ്കം വരുത്തുന്ന രീതിയിൽ സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിക്കൽ തുടങ്ങിയ ഗുരുതരമായ ക്രിമിനൽ വകുപ്പുകളാണ് സംവിധായകനെതിരെ ചുമത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഈ കുറ്റങ്ങൾ തെളിയിക്കപ്പെട്ടാൽ പ്രതിക്ക് ഒരു വർഷം മുതൽ അഞ്ച് വർഷം വരെ തടവുശിക്ഷ ലഭിക്കാവുന്നതാണ്. പരാതിക്കാരിയുടെ രഹസ്യമൊഴിയും, സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ, ഹോട്ടൽ രേഖകൾ, ഫോൺ സംഭാഷണങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകളും പൊലീസ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
സിനിമ മേഖലയെ ഞെട്ടിച്ച സംഭവം
ഹേമ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവന്നതിന് ശേഷമുള്ള കേരളത്തിലെ സാമൂഹിക സാഹചര്യത്തിൽ ഈ കേസിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഐഎഫ്എഫ്കെ പോലൊരു അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്ര വേദിയിൽ വച്ച് പ്രമുഖനായ ഒരു സംവിധായകനിൽ നിന്നുണ്ടായ ഈ ദുരനുഭവം സിനിമ മേഖലയിലെ സ്ത്രീ സുരക്ഷയില്ലായ്മയുടെ ആഴം വ്യക്തമാക്കുന്നതാണെന്ന് ആരോപണം ഉയർന്നിരുന്നു. സംസ്ഥാന, ദേശീയ പുരസ്കാരങ്ങൾ നേടിയിട്ടുള്ള പിടി കുഞ്ഞുമുഹമ്മദ് ഇടതുപക്ഷ സഹയാത്രികനും ഗുരുവായൂരിൽ നിന്നുള്ള മുൻ എംഎൽഎ കൂടിയാണ്. സാഹിത്യ, സാംസ്കാരിക, രാഷ്ട്രീയ രംഗങ്ങളിൽ വലിയ സ്വാധീനമുള്ള വ്യക്തിക്കെതിരെ ഉയർന്ന ഈ കേസും ശക്തമായ നിയമനടപടികളും കേരളീയ സമൂഹത്തിൽ വലിയ ചർച്ചകൾക്കാണ് വഴിവച്ചിരിക്കുന്നത്.
Also Read:- രുചിക്കൊപ്പം ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അപകടങ്ങൾ; ജീവനെടുക്കുന്ന ടോക്സിനുകളും അലർജിയും, അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ