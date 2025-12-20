ETV Bharat / state

പി ടി കുഞ്ഞുമുഹമ്മദിന് ആശ്വാസം; ലൈംഗികാതിക്രമ കേസിൽ ഉപാധികളോടെ മുൻകൂർ ജാമ്യം

കർശന ഉപാധികളോടെയാണ് ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്. കേസ് ഗൂഢാലോചനയാണെന്ന് പ്രതിഭാഗം വാദിച്ചു. പരാതി വൈകിയതിൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ വിശദീകരണം നൽകി.

പി ടി കുഞ്ഞുമുഹമ്മദ് (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 20, 2025 at 5:32 PM IST

2 Min Read
തിരുവനന്തപുരം: ലൈംഗികാതിക്രമ കേസിൽ പ്രതിയായ ചലച്ചിത്ര സംവിധായകൻ പി ടി കുഞ്ഞുമുഹമ്മദിന് ഉപാധികളോടെ മുൻകൂർ ജാമ്യം. തിരുവനന്തപുരം ഏഴാം അഡീഷണൽ സെഷൻസ് കോടതിയാണ് കർശന ഉപാധികളോടെ ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്. ഉത്തരവ് ലഭിച്ച് ഏഴ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ മുന്നിൽ ഹാജരാകണമെന്നും ഇവിടെവച്ച് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയശേഷം ജാമ്യം അനുവദിക്കണമെന്നുമാണ് കോടതിയുടെ നിർദേശം.

അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കണം, എല്ലാ മാസവും രണ്ടാം ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 10 മണിക്ക് ഒപ്പിടാൻ എത്തണം, സമാനമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടരുത് തുടങ്ങിയ ഉപാധികളോടെയാണ് ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്. സാക്ഷികളെ സ്വാധീനിക്കാനോ തെളിവുകൾ നശിപ്പിക്കാനോ ശ്രമിക്കരുതെന്നും കോടതി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ജാമ്യം ലഭിച്ചെങ്കിലും വരുംദിവസങ്ങളിൽ ചോദ്യംചെയ്യലിനായി അദ്ദേഹം അന്വേഷണസംഘത്തിന് മുൻപാകെ ഹാജരാകേണ്ടിവരും.

പ്രതിഭാഗം വാദങ്ങൾ

കേസ് ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമാണെന്നും 21 ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് പരാതി നൽകിയതെന്നും പ്രതിഭാഗം കോടതിയിൽ വാദിച്ചു. പൊലീസിൽ പരാതി നൽകുന്നതിന് പകരം നേരിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പരാതി നൽകുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു രീതിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ക്രിമിനൽ ചട്ടങ്ങൾ പാലിച്ചുമാത്രമേ നിയമനടപടികളുമായി മുന്നോട്ടുപോകാൻ കഴിയൂ എന്നും പ്രതിഭാഗം അഭിഭാഷകൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വിദ്യാസമ്പന്നയായ ഒരു വ്യക്തി ഇത്തരമൊരു ഗൗരവമേറിയ വിഷയത്തിൽ പൊലീസിനെ സമീപിക്കുന്നതിന് പകരം നേരിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പരാതി നൽകിയത് എന്തിനാണെന്നും ഇത് കേസിനുപിന്നിൽ ഗൂഢാലോചനയുണ്ടെന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ് എന്നും പ്രതിഭാഗം വാദിച്ചിരുന്നു.

77 വയസ്സുകാരനായ പി ടി കുഞ്ഞുമുഹമ്മദിനെ ആരുടെയൊക്കെയോ താത്പര്യപ്രകാരം ബലിയാടാക്കുകയാണെന്നായിരുന്നു പ്രതിഭാഗത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു വാദം. സംഭവദിവസം ഹോട്ടൽ മുറിയിലേക്ക് പരാതിക്കാരിയെ മാത്രമല്ല, മറ്റ് അംഗങ്ങളെക്കൂടി ക്ഷണിച്ചിരുന്നുവെന്നും ആക്രമിക്കാൻ ഉദ്ദേശ്യമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ തനിയെ വിളിക്കുമായിരുന്നുവെന്നും പ്രതിഭാഗം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു.

പ്രോസിക്യൂഷൻ നിലപാട്

പ്രതിഭാഗത്തിൻ്റെ വാദങ്ങളെ പ്രോസിക്യൂഷൻ ശക്തമായി എതിർത്തു. നടത്തിയത് അതീവ ഗൗരവമുള്ള കുറ്റകൃത്യമാണെന്നും അതിനെ ഗൂഢാലോചനയെന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിത്തള്ളാൻ കഴിയില്ലെന്നും പ്രോസിക്യൂഷൻ വ്യക്തമാക്കി. പരാതി നൽകാൻ വൈകിയതിന് പിന്നിൽ വ്യക്തമായ കാരണങ്ങളുണ്ട്. സംഭവത്തിന് ശേഷം പരാതിക്കാരിക്ക് ചില ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടിവന്നിരുന്നു. കൂടാതെ, കുടുംബാംഗങ്ങളോട് ആലോചിച്ചശേഷമാണ് നിയമനടപടിയുമായി മുന്നോട്ടുപോകാൻ തീരുമാനിച്ചത്. ഇതുകൊണ്ടാണ് 21 ദിവസത്തെ കാലതാമസം ഉണ്ടായതെന്നും പ്രോസിക്യൂഷൻ മറുപടി നൽകി. സമൂഹത്തിൽ ഉന്നതസ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ഇത്തരം കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗൗരവം വർധിക്കുമെന്നും പ്രോസിക്യൂഷൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

കേസിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം

പി ടി കുഞ്ഞുമുഹമ്മദിനെതിരെയുള്ള പീഡനാരോപണം ചലച്ചിത്ര-രാഷ്ട്രീയ മേഖലകളിൽ വലിയ ഞെട്ടലാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. കോഴിക്കോട്ടെ ഒരു ഹോട്ടലിൽവച്ച് ലൈംഗികമായി ഉപദ്രവിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്നാണ് പരാതി. തിരക്കഥ ചർച്ച ചെയ്യാനെന്ന വ്യാജേന വിളിച്ചുവരുത്തി അപമര്യാദയായി പെരുമാറിയെന്നാണ് ആരോപണം. വനിതാ ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകയാണ് പി ടി കുഞ്ഞുമുഹമ്മദിനെതിരെ പരാതി നൽകിയത്.

നവംബർ 27ന് സംവിധായിക മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നൽകിയ പരാതിയിൽ പ്രാഥമിക അന്വേഷണം നടത്തിയശേഷം ഡിസംബർ എട്ടിനാണ് കന്റോൺമെന്റ് പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. പരാതിക്കാരിയുടെ രഹസ്യമൊഴി ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേട്ട് കോടതി നേരത്തെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിക്കവെ കൻ്റോൺമെൻ്റ് പൊലീസിനോട് റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ കോടതി നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു. കേസിൽ ഇരുവിഭാഗത്തിൻ്റെയും വാദം പൂർത്തിയായശേഷം വിധി പറയാൻ മാറ്റിവയ്ക്കുകയായിരുന്നു.

