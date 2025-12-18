'77 വയസ്സുകാരനെ ബലിയാടാക്കുന്നു'; ലൈംഗികാതിക്രമ കേസ് കെട്ടിച്ചമച്ചതെന്ന് പി ടി കുഞ്ഞുമുഹമ്മദ്, വിധി ശനിയാഴ്ച

ETV Bharat / state

ലൈംഗികാതിക്രമ കേസ് കെട്ടിച്ചമച്ചതാണെന്ന് പി ടി കുഞ്ഞുമുഹമ്മദ്. വാദമുഖങ്ങൾ കേട്ട കോടതി മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ ശനിയാഴ്ച വിധി പറയും.

പി ടി കുഞ്ഞുമുഹമ്മദ് (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 18, 2025 at 3:57 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: ലൈംഗികാതിക്രമ കേസിൽ പ്രതിയായ ചലച്ചിത്ര സംവിധായകൻ പി ടി കുഞ്ഞുമുഹമ്മദിൻ്റെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ വാദം പൂർത്തിയായി. ഹർജിയിൽ വിധി പറയുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ഏഴാം അഡീഷണൽ സെഷൻസ് കോടതി ശനിയാഴ്ചത്തേക്ക് മാറ്റി.

കേസ് കെട്ടിച്ചമച്ചതാണെന്നും ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമായാണ് പരാതി നൽകിയതെന്നുമാണ് പ്രതിഭാഗം കോടതിയിൽ പ്രധാനമായും വാദിച്ചത്. പരാതി നൽകുന്നതിലുണ്ടായ കാലതാമസം അഭിഭാഷകൻ ശക്തമായി ചോദ്യം ചെയ്തു. സംഭവം നടന്ന് 21 ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് പരാതി നൽകിയത്. വിദ്യാസമ്പന്നയായ ഒരു വ്യക്തി ഇത്തരമൊരു ഗൗരവമേറിയ വിഷയം ഉണ്ടായിട്ടും പൊലീസിനെ സമീപിക്കുന്നതിന് പകരം നേരിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പരാതി നൽകിയത് എന്തിനാണെന്ന് പ്രതിഭാഗം അഭിഭാഷകൻ ചോദിച്ചു. ഇത് കേസിനു പിന്നിൽ ഗൂഢാലോചനയുണ്ടെന്നതിൻ്റെ തെളിവായി കണക്കാക്കണമെന്നും പ്രതിഭാഗം ആവശ്യപ്പെട്ടു. പരാതിക്കാരി ഡബ്ല്യുസിസിയുടെ മുൻ അംഗമാണ്. എന്നാൽ ഈ ഗൂഢാലോചനയിൽ ഇവർക്ക് പങ്കുണ്ടോ എന്ന കാര്യം വ്യക്തമല്ലെന്നും അഭിഭാഷകൻ കോടതിയെ അറിയിച്ചു.

ബലിയാടാക്കാൻ ശ്രമം

ആക്രമണം നടത്താൻ ഉദ്ദേശ്യമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ തനിയെ മുറിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുമായിരുന്നുവെന്നും എന്നാൽ ഇവിടെ മറ്റ് അംഗങ്ങളെക്കൂടി ക്ഷണിച്ച സമയത്താണ് ഇത്തരം ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നത് വിചിത്രമാണെന്നും പ്രതിഭാഗം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ആരുടെയൊക്കെയോ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി 77 വയസ്സുകാരനായ പി ടി കുഞ്ഞുമുഹമ്മദ് ഇവിടെ ബലിയാടാവുകയാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിഭാഷകൻ വാദിച്ചു. സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സൽപ്പേര് കളങ്കപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമമാണ് ഇതിന് പിന്നിലെന്നും പ്രതിഭാഗം ആരോപിച്ചു.

എതിർത്ത് പ്രോസിക്യൂഷൻ

പ്രതിഭാഗത്തിൻ്റെ വാദങ്ങളെ പ്രോസിക്യൂഷൻ ശക്തമായി എതിർത്തു. നടത്തിയത് അതിഗൗരവമുള്ള പ്രവൃത്തിയാണെന്നും സമൂഹത്തിൽ ബഹുമാനിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തികൾ ഇത്തരം കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗൗരവം വർധിക്കുമെന്നും പ്രോസിക്യൂട്ടർ ശശി കോടതിയിൽ വ്യക്തമാക്കി. പരാതി നൽകാൻ വൈകിയതിന് പിന്നിൽ വ്യക്തമായ കാരണങ്ങളുണ്ട്. സംഭവത്തിന് ശേഷം പരാതിക്കാരിക്ക് ചില ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നിരുന്നു. കൂടാതെ, കുടുംബാംഗങ്ങളോട് ആലോചിച്ച ശേഷമാണ് നിയമനടപടിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചത്. ഇതുകൊണ്ടാണ് 21 ദിവസത്തെ കാലതാമസം ഉണ്ടായത്. പരാതി മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നൽകിയതുകൊണ്ട് മാത്രം ഇതിൽ രാഷ്ട്രീയം കാണാൻ കഴിയില്ലെന്നും പ്രോസിക്യൂഷൻ മറുപടി നൽകി.

കേസിൻ്റെ നാൾവഴി

വനിത ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകയാണ് മുൻ എംഎൽഎ കൂടിയായ പി ടി കുഞ്ഞുമുഹമ്മദിനെതിരെ പരാതി നൽകിയത്. നവംബർ 27ന് സംവിധായിക മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നൽകിയ പരാതിയിൽ ഡിസംബർ എട്ടിനാണ് കന്റോൺമെൻ്റ് പൊലീസ് കേസെടുത്തത്. പരാതിക്കാരിയുടെ രഹസ്യമൊഴി ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേട്ട് കോടതി നേരത്തെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിച്ച കോടതി കന്റോൺമെൻ്റ് പൊലീസിനോട് റിപ്പോർട്ട് നൽകണമെന്ന് നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു. ഇരുഭാഗത്തെയും വാദങ്ങൾ കേട്ട ശേഷമാണ് ഹർജിയിൽ വിധി പറയാൻ കോടതി ശനിയാഴ്ചത്തേക്ക് മാറ്റിയത്.

