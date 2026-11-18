പിഎസ്സി പരീക്ഷാ ക്രമക്കേട്; ഒന്നാം പ്രതി സതീഷിൻ്റെയും മുൻ അഡീ. സെക്രട്ടറി ആർ. ഹരിയുടെയും ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളി
പിഎസ്സി പരീക്ഷകളിലെ ക്രമക്കേടുകൾ അങ്ങേയറ്റം ഗൗരവമുള്ളതാണെന്നും അത് ഒരു കാരണവശാലും നിസ്സാരമായി കാണാൻ കഴിയില്ലെന്നും ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിക്കൊണ്ട് കോടതി
Published : November 18, 2026 at 2:41 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് വലിയ കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ച പിഎസ്സി പരീക്ഷാ ക്രമക്കേട് കേസിൽ പ്രതികൾക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടി. കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതിയായ സതീഷ്, പിഎസ്സി മുൻ അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി ആർ. ഹരി എന്നിവരുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ തിരുവനന്തപുരം പ്രത്യേക വിജിലൻസ് കോടതി തള്ളി. ജാമ്യം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടതോടെ പ്രതികൾ നിലവിൽ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ തുടരുകയാണ്.
പിഎസ്സി പരീക്ഷകളിലെ ക്രമക്കേടുകൾ അങ്ങേയറ്റം ഗൗരവമുള്ളതാണെന്നും അത് ഒരു കാരണവശാലും നിസ്സാരമായി കാണാൻ കഴിയില്ലെന്നും ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിക്കൊണ്ട് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. കേസിൻ്റെ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്ന ഈ പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ പ്രതികൾക്ക് ജാമ്യം അനുവദിക്കുന്നത് സമൂഹത്തിന് തെറ്റായ സന്ദേശം നൽകുമെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രത്യേക വിജിലൻസ് കോടതി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്.
കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സതീഷ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതികളെ വിജിലൻസ് സംഘം നേരത്തെ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങി വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെ കസ്റ്റഡി കാലാവധി പൂർത്തിയായപ്പോഴാണ് പ്രതികൾ കോടതിയിൽ ജാമ്യഹർജി സമർപ്പിച്ചത്.
ആയിരക്കണക്കിന് ഉദ്യോഗാർഥികളുടെ ഭാവിയെ നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്ന കേസായതിനാൽ അതീവ ഗൗരവത്തോടെയാണ് അന്വേഷണസംഘം നടപടികൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉൾപ്പെട്ട കേസിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ നിർണായക വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരുമെന്നാണ് സൂചന.
കേസിൽ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം പ്രതി ചേർത്തതിനു പിന്നാലെ പരീക്ഷാ വിഭാഗം അഡീഷനൽ സെക്രട്ടറി ആർ. ഹരിയെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു. സർവീസിൽനിന്ന് മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് വിരമിച്ച ഡപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി പി. സതീഷിൻ്റെ ആനുകൂല്യം തടഞ്ഞിരുന്നു. ആസൂത്രണ ബോര്ഡ് ചീഫ് പരീക്ഷ നടത്തിപ്പില് ഇരുവരും നേരിട്ട് ഇടപെട്ടിരുന്നു എന്നാണ് കണ്ടെത്തല്. ഇരുവരേയും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ചോദ്യം ചെയ്തതിനു ശേഷമാണ് കേസില് പ്രതി ചേര്ത്തത്.
അതേസമയം പിഎസ്സി പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിൻ്റെ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മുന്നിലെത്തിയത് തൊണ്ണൂറോളം പരാതികളാണ്. സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ബോർഡിലെ നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലവിൽ ഒരു കേസ് മാത്രമാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മിഷൻ നടത്തിയ വിവിധ പരീക്ഷകളിലെ അട്ടിമറിയും ക്രമക്കേടും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഉദ്യോഗാർഥികൾ പരാതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാന ഭരണ സർവീസ് (കെഎഎസ്), കേരള ഫിനാൻഷ്യൽ കോർപറേഷൻ, കേരഫെഡ്, പിആർഡി ഇൻഫർമേഷൻ അസിസ്റ്റൻ്റ് തുടങ്ങി നിരവധി പരീക്ഷകളിൽ ക്രമക്കേട് നടന്നതായി അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ലഭിച്ച പരാതികളിൽ പറയുന്നു.
മുൻകാലങ്ങളിൽ പിഎസ്സി പരീക്ഷകളെക്കുറിച്ച് സമാനമായ ക്രമക്കേടുകൾ ഉയർന്നപ്പോൾ കമ്മിഷൻ തന്നെ ആഭ്യന്തര അന്വേഷണം നടത്തി തെളിവുകളില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കേസ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു പതിവ്. എന്നാൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം ഏറ്റെടുത്തതോടെ രേഖകൾ കൃത്യമായി പരിശോധിക്കപ്പെടുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഉദ്യോഗാർഥികൾ.
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