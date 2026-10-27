പി.എസ്.സി ചെയർമാനെ പുറത്താക്കണമെന്ന മുൻ ഗവര്ണറുടെ ആവശ്യം ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധം, ഭാവിയില് വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് പ്രതിപക്ഷം
സംസ്ഥാന ചരിത്രത്തിൽ ഇന്നേവരെ ഉണ്ടാകാത്ത വിധത്തിലുള്ള അമിതാധികാര പ്രയോഗമാണ് ഗവർണറുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ
Published : October 27, 2026 at 1:08 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ (പി.എസ്.സി) ചെയർമാനെയും അംഗങ്ങളെയും പുറത്താക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് മുൻ ഗവർണർ രാഷ്ട്രപതിക്ക് നൽകിയ ശുപാർശ പൂർണമായും ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധവും സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പൊതുതാൽപ്പര്യങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധവുമാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷം. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഈ വിഷയം സഭ നിർത്തിവെച്ച് ചർച്ച ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടാൻ പ്രതിപക്ഷം ഒരുങ്ങുകയാണ്.
സംസ്ഥാന ചരിത്രത്തിൽ ഇന്നേവരെ ഉണ്ടാകാത്ത വിധത്തിലുള്ള അമിതാധികാര പ്രയോഗമാണ് ഗവർണറുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ വിമര്ശിച്ചു. പി.എസ്.സി നടപടികൾ സംബന്ധിച്ച് സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച ഔദ്യോഗിക അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് പോലും പുറത്തുവരുന്നതിന് മുൻപാണ് ഗവർണർ ഇത്തരമൊരു ഏകപക്ഷീയമായ തീരുമാനത്തിലേക്ക് കടന്നത്. ഈ കേസിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണത്തിൽ ചെയർമാനോ മറ്റ് അംഗങ്ങൾക്കോ എതിരെ യാതൊരുവിധ വീഴ്ചകളും കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നിരിക്കെയാണ് ഈ വിചിത്രമായ നടപടി.
ഭരണഘടനാ ലംഘനം വ്യക്തം
ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 163 പ്രകാരം സംസ്ഥാന ക്യാബിനറ്റിൻ്റെ ഉപദേശ നിർദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മാത്രമേ ഗവർണർക്ക് ഭരണനിർവ്വഹണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കൂ. കൂടാതെ, ആർട്ടിക്കിൾ 316 അനുസരിച്ച് പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ അംഗങ്ങൾക്ക് ആറ് വർഷത്തെ കൃത്യമായ കാലാവധി ഉറപ്പുനൽകുന്നുണ്ട്. ഇവരെ നീക്കം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആർട്ടിക്കിൾ 317 പ്രകാരമുള്ള കർശനമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സുപ്രീം കോടതി കൃത്യമായ അന്വേഷണ വിചാരണ നടത്തി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ ബഹുമാനപ്പെട്ട രാഷ്ട്രപതിക്ക് പോലും ഇതിൽ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കാൻ സാധിക്കൂവെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഫേസ്ബുക്കില് കുറിച്ചു.
പ്രതിപക്ഷ നേതാവിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൻ്റെ പൂര്ണരൂപം
സംസ്ഥാന ചരിത്രത്തില് ആദ്യമായി, കേരള പി.എസ്.സി ചെയര്മാനെയും അംഗങ്ങളെയും പുറത്താക്കണമെന്ന് മുന് കേരള ഗവര്ണര് ബഹു. രാഷ്ട്രപതിയോട് ശിപാര്ശ ചെയ്തതായി റിപ്പോര്ട്ടുകളുണ്ട്. പി.എസ്.സി നടപടികള് സംബന്ധിച്ച് സര്ക്കാര് പ്രഖ്യാപിച്ച അന്വേഷണത്തിൻ്റെ റിപ്പോര്ട്ട് പോലും പൂര്ത്തിയാക്കുന്നതിന് മുമ്പാണ് ഗവര്ണറുടെ ഈ അമിതാധികാര പ്രയോഗം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഇക്കാര്യത്തില് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണത്തില് ചെയര്മാനോ അംഗങ്ങള്ക്കോ എതിരെ ഇതുവരെ ഒരു വീഴ്ചയും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല.
ഭരണഘടനയുടെ ആര്ട്ടിക്കിള് 163 പ്രകാരം ക്യാബിനറ്റിൻ്റെ ഉപദേശ നിര്ദേശങ്ങള്ക്കനുസരിച്ച് മാത്രമേ ഗവര്ണര്ക്ക് ഭരണനിര്വ്വഹണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏത് തീരുമാനവും കൈക്കൊള്ളുവാന് കഴിയൂ എന്നിരിക്കെയാണ് മുന് ഗവര്ണറുടെ വിചിത്ര മായ, ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായ ഈ നടപടി. ആര്ട്ടിക്കിള് 316 പ്രകാരം പബ്ലിക് സര്വീസ് കമ്മീഷനിലെ അംഗങ്ങള്ക്ക് ആറു വര്ഷത്തെ കാലാവധിയുണ്ട്. അവരെ നീക്കം ചെയ്യണമെങ്കില് ആര്ട്ടിക്കിള് 317 പ്രകാരമുള്ള നടപടിക്രമങ്ങള് പാലിക്കണം. സുപ്രീം കോടതി അന്വേഷണ വിചാരണ നടത്തി റിപ്പോര്ട്ട് നല്കിയാല് മാത്രമേ രാഷ്ട്രപതിക്ക് അക്കാര്യത്തില് തീരുമാനമെടുക്കാന് കഴിയുകയുള്ളൂ.
ഇന്ന് മാധ്യമങ്ങളിൽ വന്ന റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് പിഎസ് സി ചെയർമാനെയും അംഗങ്ങളെയും ചോദ്യം ചെയ്യും എന്നാണ് കാണുന്നത്. അതിനർത്ഥം അന്വേഷണം പ്രാരംഭ ദിശയിലാണ് എന്നാണ്. പിന്നെ ഏത് തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിഗമനത്തിൽ എത്തിയത് എന്ന് ചോദ്യവും പ്രധാനമാണ്. അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥയിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് വാങ്ങി ഗവർണർ നേരിട്ട് രാഷ്ട്രപതിക്ക് അയച്ചു എന്ന മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടുകളാണ് നേരത്തെ വന്നിട്ടുള്ളത്. ചോദ്യം ചെയ്യൽ പോലും ആരംഭിക്കാനിരിക്കുന്ന ഒരു അന്വേഷണത്തിൽ എന്ത് റിപ്പോർട്ട് ആണ് അങ്ങനെ ഗവർണർ വാങ്ങിയത്?
ഇക്കാര്യത്തില് സുപ്രീംകോടതി വിധികളും സമീപകാലത്തെ ബഹു. കര്ണ്ണാടക ഹൈക്കോടതി വിധിയും പ്രകാരവും മുന് ഗവര്ണറുടെ നടപടി ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണ്. ഇത്തരത്തില് പകല്പോലെ വ്യക്തമായ നിയമധ്വംസനമാണ് ഗവര്ണറുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായത്. ഇത് ഫെഡറല് സംവിധാനത്തില് സംസ്ഥാന സര്ക്കാരിന് അംഗീകരിക്കാവുന്ന നടപടിയല്ല. സര്ക്കാര് ഇത് അംഗീകരിച്ചുകൊടുക്കരുത്.
അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാല് ഭാവിയില് നിരവധി വിഷയങ്ങളില് സമാനമായ ഇടപെടലുകള് സംഭവിക്കാം. ഗവര്ണര്മാരെ ഉപയോഗിച്ച് ബിജെപി സര്ക്കാര് നടത്തിവരുന്ന ഈ നിയമലംഘനങ്ങള്ക്ക് കൂട്ടുനിന്നാല് സര്ക്കാരിന് വലിയ വിലകൊടുക്കേണ്ടി വരും. അത് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പൊതുതാല്പ്പര്യത്തിന് എതിരായിരിക്കും. ഈ വിഷയത്തിൻ്റെ ഗൗരവം ഉള്ക്കൊണ്ട് സര്ക്കാര് നിയമപരമായി നടപടികള് സ്വീകരിക്കണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. ആയതിനാല് മുന് ഗവര്ണര് ഏകപക്ഷീയമായ സ്വീകരിച്ച ഈ നടപടി സഭ ചര്ച്ച ചെയ്യണം എന്ന ആവശ്യം പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിക്കും.
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