പിഎസ്സിയ്ക്ക് താൽക്കാലിക ആശ്വാസം; ആസൂത്രണ ബോർഡ് പരീക്ഷ ക്രമക്കേടിൽ രേഖകൾ നൽകണമെന്ന ഉത്തരവിന് ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ
ഒരു മാസത്തേക്കാണ് സ്റ്റേ അനുവദിച്ചത്. ഓണാവധിയ്ക്ക് ശേഷം ഹർജി ഹൈക്കോടതി വീണ്ടും പരിഗണിക്കും.
Published : August 11, 2026 at 2:01 PM IST
എറണാകുളം: ആസൂത്രണ ബോർഡ് പരീക്ഷ തട്ടിപ്പിൽ രേഖകൾ നൽകണമെന്ന വിവരാവകാശ കമ്മീഷണർ ഉത്തരവിന് ഹൈക്കോടതിയുടെ സ്റ്റേ. പിഎസ്സിയുടെ ഹർജി ഫയലിൽ സ്വീകരിച്ച കോടതി വിവരാവകാശ അപേക്ഷകനായ ശ്യാം കൃഷ്ണന് നോട്ടീസയച്ചു. ഒരു മാസത്തേക്കാണ് സ്റ്റേ അനുവദിച്ചത്. ഓണാവധിയ്ക്ക് ശേഷം ഹർജി ഹൈക്കോടതി വീണ്ടും പരിഗണിക്കും.
തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയായ പരാതിക്കാരൻ്റെ അപേക്ഷയിൽ പരീക്ഷയുടെ ഉത്തരക്കടലാസിൻ്റെയും ഇൻ്റർവ്യൂ മാർക്ക് ലിസ്റ്റിൻ്റെയും മുഴുവൻ രേഖകളും ലഭ്യമാക്കാൻ വിവരാവകാശ കമ്മീഷണർ നേരത്തെഉത്തരവിട്ടിരുന്നു.
ഈ ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കാൻ പിഎസ്സി ഇത് വരെ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. തുടർന്ന് വിവരാവകാശ കമ്മീഷണർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കടുത്ത വിമർശനം ഉന്നയിച്ചതിനു പിന്നാലെയാണ് പിഎസ്സി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.
ആസൂത്രണ ബോർഡ് പരീക്ഷയിൽ ഇടത് നേതാവിന് ഒന്നാം റാങ്ക് കിട്ടാനായി 10 മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ മൂല്യനിർണ്ണയത്തിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയതാണ് തട്ടിപ്പിനാധാരം. അഭിമുഖത്തിൻ്റെ മാർക്ക് പട്ടികയടക്കം ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയായ ഉദ്യോഗാർത്ഥി വിവരാവകാശ കമ്മീഷനെ സമീപിച്ചത്.
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നേരത്തെ വിവാദം ഉയർന്ന തസ്തികകളിൽ പിഎസ്സി വിശദീകരണം നൽകിയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ പിഎസ്സിക്കെതിരായി നിയമനാക്ഷേപമുയർന്ന എക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് വകുപ്പിലെ റിസർച്ച് ഓഫീസർ തസ്തിക, പ്ലാനിങ് ബോർഡിലെ ചീഫ് തസ്തിക, ഫിഷറീസ് എക്സ്റ്റൻഷൻ തസ്തിക, അസിസ്റ്റൻ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ തസ്തിക, ഡിവൈഎസ്പി സ്പെഷ്യൽ റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ്, ഡയറ്റ് ലക്ചറർ തസ്തിക, കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് പ്രൊഫസർ തസ്തിക, കയർഫെഡിലെ പേഴ്സണൽ മാനേജർ തസ്തിക, കെഎഎസ് പരീക്ഷ, സർവ്വകലാശാലകളിലെ പ്രൊഫഷണൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഗ്രേഡ്-2 പരീക്ഷ, പിഎസ്സി ഉത്തരക്കടലാസ് നശിപ്പിക്കൽ തുടങ്ങിയ വിവാദങ്ങളിലാണ് പിഎസ്സി വിശദീകരണക്കുറിപ്പ് ഇറക്കിയത്.
ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണത്തോട് പിഎസ്സി പൂർണമായും സഹകരിക്കുകയാണെന്ന് പത്രക്കുറിപ്പ് പറയുന്നു. അതോടൊപ്പം വിട്ടുപോയ ചോദ്യങ്ങളുടെ മൂല്യനിർണ്ണയം പൂർത്തിയാക്കാനും തുടർന്നുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനും കമ്മീഷൻ തീരുമാനിച്ചതായും കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഉയർന്നുവന്നിട്ടുള്ള ആരോപണങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്തുതന്നെ ഉയർന്നുവന്നിട്ടുള്ളതാണെന്നും, അവയെല്ലാം ക്രമപ്രകാരം പരിശോധിച്ച് നിജസ്ഥിതി പരാതിക്കാരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതുമാണ്. കോടതിയും ഇക്കാര്യം അംഗീകരിച്ചെങ്കിലും ഇപ്പോൾ വീണ്ടും മാധ്യമങ്ങൾ ഇതുയർത്തുന്നത് കമ്മീഷന്റെ യശസിന് കളങ്കമുണ്ടാക്കാനാണ്.
എക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് വകുപ്പിലെ റിസർച്ച് ഓഫീസർ തസ്തികയുടെ സിലബസ് പരീക്ഷാ കലണ്ടർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ശേഷം പരിഷ്കരിച്ചതു സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരണവുമായി പിഎസ്സി രംഗത്തെത്തി. പരീക്ഷാ കലണ്ടർ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഓരോ പരീക്ഷയുടെയും വിശദമായ സിലബസും പ്രസിദ്ധീകരിക്കാറുണ്ടെന്ന് പിഎസ്സി പറയുന്നു. എങ്കിലും പരീക്ഷാ വിജ്ഞാപനത്തിനൊപ്പമാണ് സിലബസ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് എന്നതാണ് പിഎസ്സി വർഷങ്ങളായി പിന്തുടരുന്ന നയമെന്നും വ്യക്തമാക്കുന്നു.
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