ജോലി കിട്ടി, പക്ഷെ ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല; ​അബ്ദുൽമജീദിന് പിഎസ്‌സിയുടെ വലിയ സർ'പ്രൈസ്'!

2026 ഏപ്രിൽ 26ന് തൃശ്ശൂർ പിഎസ്‌സി ഓഫീസിൽ നിന്ന് അബ്ദുൽമജീദിന് അപ്രതീക്ഷിതമായി അഡ്വൈസ് മെമ്മോ ലഭിക്കുന്നത്. മൂന്ന് മാസത്തിനകം നിയമന ഉത്തരവുമായി ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കണമെന്ന നിർദേശവുമുണ്ടായിരുന്നു

MISMANAGEMENT 2026 18 YEARS RANK LIST
വിരമിക്കൽ പ്രായം പിന്നിട്ടപ്പോള്‍ നിയമനം (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 28, 2026 at 8:48 PM IST

Updated : May 28, 2026 at 8:56 PM IST

2 Min Read
മലപ്പുറം: സർക്കാർ ജോലി എന്ന സ്വപ്നത്തിനായി വർഷങ്ങളോളം കാത്തിരിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ഉദ്യോഗാർഥികൾക്കിടയിൽ ഇപ്പോൾ വലിയ ചർച്ചയാണ് കാളികാവ് സ്വദേശി മൂച്ചിക്കൽ അബ്ദുൽമജീദിൻ്റെ ജീവിതം. സർക്കാർ ജോലിക്കായി പരീക്ഷ എഴുതി റാങ്ക് പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയ ഉദ്യോഗാർഥിക്ക് നിയമന ഉത്തരവ് എത്തിയത് 18 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ്. എന്നാൽ അപ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹത്തിന് വിരമിക്കൽ പ്രായം പിന്നിട്ടിരുന്നു എന്നതാണ് സംഭവത്തിലെ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗം.

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കാളികാവ് അഞ്ചച്ചവിടി പൂച്ചപ്പൊയിൽ സ്വദേശി മൂച്ചിക്കൽ അബ്ദുൽമജീദാണ് പി.എസ്.സി.യുടെ നടപടിയിൽ ദുരിതത്തിലായത്. 2005ൽ കാറ്റഗറി നമ്പർ 229/2005 പ്രകാരം പാർട്ട് ടൈം ജൂനിയർ ലാംഗ്വേജ് ടീച്ചർ അറബിക് തസ്തികയിലേക്ക് അദ്ദേഹം പരീക്ഷ എഴുതി. തുടർന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച റാങ്ക് പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയെങ്കിലും നിയമന നടപടികൾ നീണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു.

അബ്ദുൽമജീദിന് പിഎസ്‌സിയുടെ വലിയ സർ'പ്രൈസ്'! (ETV Bharat)

മൂന്ന് വർഷത്തെ കാലാവധിയോടെ പ്രവർത്തിച്ച റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് 2008ൽ കാലഹരണപ്പെട്ടു. സാധാരണയായി റാങ്ക് പട്ടികയുടെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർഥികളുടെ പ്രതീക്ഷകളും അവസാനിക്കാറാണ് പതിവ്. എന്നാൽ ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് അതിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം ഉദ്യോഗാർഥികളുടെ അഭാവം മൂലം മുമ്പ് മാറ്റിവെച്ചിരുന്ന ഒഴിവിലേക്ക് നിയമനം നടത്താനുള്ള നടപടികളാണ് വീണ്ടും ആരംഭിച്ചത്.

ഇതിനിടെയാണ് 2026 ഏപ്രിൽ 26ന് തൃശ്ശൂർ പിഎസ്‌സി ഓഫീസിൽ നിന്ന് അബ്ദുൽമജീദിന് അപ്രതീക്ഷിതമായി അഡ്വൈസ് മെമ്മോ ലഭിക്കുന്നത്. മൂന്ന് മാസത്തിനകം നിയമന ഉത്തരവുമായി ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കണമെന്ന നിർദേശവുമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ അപ്പോഴേക്കും ഔദ്യോഗിക രേഖകൾ പ്രകാരം അബ്ദുൽമജീദിന് 60 വയസ് പൂർത്തിയായിരുന്നു.

2010ൽ തന്നെ നൽകേണ്ട നിയമന ഉത്തരവാണ് 2026ൽ ലഭിച്ചതെന്നാണ് അബ്ദുൽമജീദിൻ്റെ ആരോപണം. തസ്തിക വർഷങ്ങളോളം നികത്താതെ വെച്ചതും നടപടികൾ അനാവശ്യമായി വൈകിപ്പിച്ചതുമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാദം. സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളുടെ അനാസ്ഥയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണിതെന്നാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത്.

സംഭവത്തിൽ മറ്റൊരു കൗതുകകരമായ കാര്യവും അബ്ദുൽമജീദ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട്. എസ്എസ്എൽസി സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ ജനനത്തീയതി 1966 മേയ് 27 എന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ യഥാർത്ഥ ജനനത്തീയതി 1967 മേയ് 27 ആണെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. രേഖയിലെ ഈ പിഴവ് തിരുത്താനായാൽ ഒരു വർഷമെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യാൻ അവസരം ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ. ഇതിനായി റവന്യൂ മന്ത്രി എ.പി അനിൽകുമാർ മുഖേന വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി അഡ്വ. എൻ. ഷംസുദ്ദീന് നിവേദനവും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വിഷയത്തിൽ മാനുഷിക പരിഗണന വേണമെന്നാണ് കുടുംബത്തിൻ്റെയും നാട്ടുകാരുടെയും ആവശ്യം.

അബ്ദുൽമജീദ് വണ്ടൂരിലെ വനിതാ ഇസ്ലാമിക് കോളേജിൽ അറബിക് അധ്യാപകനായി സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റൊരു റാങ്ക് പട്ടികയിലും അദ്ദേഹത്തിന് അവസരം ലഭിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും പ്രൊട്ടക്ഷൻ അധ്യാപകർക്ക് മുൻഗണന നൽകേണ്ടി വന്നതോടെ ആ നിയമനവും നടക്കാതെ പോയി.പിഎസ്‌സിയുടെ നടപടിക്രമങ്ങളിലെ വീഴ്ചകളും നിയമനങ്ങളിലെ അമിത കാലതാമസവും വീണ്ടും ചർച്ചയാകുന്ന സംഭവമായി ഇത് മാറിയിരിക്കുകയാണ്.

