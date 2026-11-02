പിഎസ്സിക്ക് സവിശേഷ പരിരക്ഷയൊന്നുമില്ല; രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി ഹൈക്കോടതി, ഹർജി വിധി പറയാൻ മാറ്റി
വിവരാവകാശ അപേക്ഷകൾക്ക് കൃത്യസമയത്ത് മറുപടി നൽകാത്തതിനെതിരെയും ഉത്തരക്കടലാസുകൾ വൈകിപ്പിച്ചതിനെയും കുറിച്ച് കോടതി കടുത്ത നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചത്
Published : November 2, 2026 at 7:21 PM IST
എറണാകുളം: പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകളും വീഴ്ചകളും സംബന്ധിച്ച് കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷനെതിരെ (പിഎസ്സി) അതിരൂക്ഷ വിമർശനവുമായി ഹൈക്കോടതി. പിഎസ്സിക്ക് യാതൊരുവിധ സവിശേഷ പരിരക്ഷയുമില്ലെന്നും ഏത് അന്വേഷണത്തിനും സ്ഥാപനം വിധേയമാണെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി. എസ്.ഐ.ടി അന്വേഷണത്തിനെതിരായ പി.എസ്.സിയുടെ ഹർജി ഹൈക്കോടതി വിധി പറയാനായി മാറ്റി.
വിവരാവകാശ അപേക്ഷകൾക്ക് കൃത്യസമയത്ത് മറുപടി നൽകാത്തതിനെതിരെയും ഉത്തരക്കടലാസുകൾ വൈകിപ്പിച്ചതിനെയും കുറിച്ച് കോടതി കടുത്ത നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചത്. നടന്ന വൃത്തികേടുകൾ നാട്ടുകാരും വീട്ടുകാരും അറിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ വിവരാവകാശ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകാത്തത് എന്ന് ചോദിച്ച കോടതി, ഹർജി കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലുള്ളതുകൊണ്ടാണ് മറുപടി നൽകാതിരുന്നത് എന്ന പിഎസ്സിയുടെ വാദം വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കി.
ഫൗൾ പ്ലേ ഇല്ലെങ്കിൽ വിവരാവകാശ പ്രകാരമുള്ള മറുപടി നൽകുന്നതിൽ എന്ത് തടസ്സമാണുള്ളതെന്നും, ഒരു ഉദ്യോഗാർഥി സ്വന്തം ഉത്തരക്കടലാസിൻ്റെ പകർപ്പ് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ നടപടികളിൽ സുതാര്യതയുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൃത്യസമയത്ത് നൽകേണ്ടതല്ലേ എന്നും കോടതി ചോദിച്ചു. ചില ചോദ്യങ്ങൾ മൂല്യനിർണയത്തിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കിയ സാഹചര്യത്തിൽ തൻ്റെ ഉത്തരക്കടലാസ് ശരിയായ രീതിയിൽ മൂല്യനിർണയം നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ ഉദ്യോഗാർഥി പകർപ്പ് ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും അത് നൽകാൻ ഒരു വർഷമെടുത്തതിനെയും കോടതി വിമർശിച്ചു.
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ഭാവി തന്നെ നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന ആശങ്കയിലാണ് ഇന്നത്തെ യുവജനങ്ങൾ എന്ന് നിരീക്ഷിച്ച കോടതി, കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ചാണ് ഉദ്യോഗാർഥികൾ റാങ്ക് പട്ടികയിൽ ഇടം നേടാൻ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും ഓർമിപ്പിച്ചു. എഫ്ഐആർ റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടാൻ പിഎസ്സിക്ക് കഴിയില്ലെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു.
കേസിൽ സർക്കാരിൻ്റെ വാദങ്ങളും ഹൈക്കോടതി കേട്ടു. മധ്യപ്രദേശിലെ കുപ്രസിദ്ധമായ വ്യാപം അഴിമതിക്ക് സമാനമായ, എന്നാൽ അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ നൂതനമായ മറ്റൊരു ക്രമക്കേടാണ് പരീക്ഷകളിൽ നടന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് സർക്കാർ കോടതിയെ അറിയിച്ചു. ഉത്തരം നോക്കാതെയും മാർക്ക് ഇടാതെയും ഉത്തരക്കടലാസുകൾ പിടിച്ചുവെച്ചത് അതീവ ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണെന്നും സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി. വാദങ്ങൾ പൂർത്തിയായതിനെത്തുടർന്ന് പിഎസ്സിയുടെ ഹർജി വിധി പറയാനായി മാറ്റി.
ആസൂത്രണ ബോർഡ് ചീഫ് തസ്തികയിലേക്കുള്ള പരീക്ഷയിലെ മൂല്യനിർണയ ക്രമക്കേടിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എടുത്ത എഫ്ഐആറും തങ്ങളുടെ ജീവനക്കാരെ പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ സർക്കാർ നൽകിയ അനുമതിയും റദ്ദാക്കണമെന്നായിരുന്നു പിഎസ്സിയുടെ ആവശ്യം. തങ്ങളുടെ ജീവനക്കാർ സംസ്ഥാന ഭരണവുമായി നേരിട്ട് ബന്ധമുള്ളവരല്ലെന്ന വാദവും പിഎസ്സി ഉന്നയിച്ചിരുന്നു.
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