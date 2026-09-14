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ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് ആസ്ഥാനത്തേക്ക് പോകില്ലെന്നാവര്‍ത്തിച്ച് പിഎസ്‌സി; മെമ്പര്‍മാരെ കുറ്റക്കാരാക്കാനുള്ള നീക്കം അപലപനീയമെന്ന് ഇന്നത്തെ യോഗം

റിക്രൂട്ട്‌മെന്‍റ് തട്ടിപ്പ് പരാതി അന്വേഷിക്കുന്ന ക്രൈം ബ്രാഞ്ചിന്‍റെ ആവശ്യം നിരസിച്ച് പിഎസ്‌സി. ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് ആസ്ഥാനത്തെത്തിയാല്‍ ചോദ്യം ചെയ്യലുമായി സഹകരിക്കും.നാളെ ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് ആസ്ഥാനത്തെത്താന്‍ 4 പേര്‍ക്കാണ് നോട്ടിസ് നല്‍കിയിട്ടുള്ളത്.

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PSC. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 14, 2026 at 4:17 PM IST

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തിരുവനന്തപുരം: പിണറായി സര്‍ക്കാരിന്‍റെ കാലത്ത് നടന്ന റിക്രൂട്ട്‌മെന്‍റ് തട്ടിപ്പ് പരാതി അന്വേഷിക്കുന്ന ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് സംഘത്തിന്‍റെ ആവശ്യം വീണ്ടും നിരസിച്ച് പിഎസ്‌സി. ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് ആസ്ഥാനത്ത് നാളെ ഹാജരാകാന്‍ 4 അംഗങ്ങള്‍ക്ക് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് നോട്ടിസ് നല്‍കിയിരിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഇന്ന് ചേര്‍ന്ന പിഎസ്‌സി യോഗമാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്‍റെ ആവശ്യം തള്ളിയത്. അതേസമയം ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് ആസ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിയാല്‍ ചോദ്യം ചെയ്യലുമായി സഹകരിക്കും.

അംഗങ്ങളെ കുറ്റക്കാരാക്കാനാണ് ക്രൈം ബ്രാഞ്ചിന്‍റെ ശ്രമമെന്ന് ചെയര്‍മാന്‍ ഡോ.എംആര്‍ ബൈജുവിന്‍റെ അധ്യക്ഷതയില്‍ നടന്ന യോഗം കുറ്റപ്പെടുത്തി. അതേസമയം പിഎസ്‌സി ആസ്ഥാനത്തേക്ക് പോയി ചോദ്യം ചെയ്യില്ലെന്ന് കാട്ടിയുള്ള കത്ത് നല്‍കാന്‍ ക്രൈം ബ്രാഞ്ചും തയ്യാറെടുക്കുന്നതായാണ് സൂചന. ആസൂത്രണ ബോര്‍ഡിലെ നിയമന തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കമ്മിഷനും ക്രൈംബ്രാഞ്ചും നിലപാടുകളില്‍ വിട്ടുവീഴ്‌ചയില്ലാതെ തുടരുന്നത്.

നാളെ ഹാജരാകുന്നില്ലെങ്കില്‍ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകണമെന്ന് കാട്ടി ക്രൈംബ്രാഞ്ച് വീണ്ടും നോട്ടിസ് നല്‍കും. നോട്ടിസ് ലഭിച്ച അംഗങ്ങള്‍ ചൊവ്വാഴ്‌ച മുതല്‍ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ആസ്ഥാനത്ത് ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകണമെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘം നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാല്‍ ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനമായ കമ്മിഷനിലെ അംഗങ്ങളെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ആസ്ഥാനത്തേക്ക് വിളിപ്പിക്കുന്നതില്‍ പ്രോട്ടോക്കോള്‍ പ്രശ്‌നമുണ്ടെന്നാണ് പിഎസ്‌സിയുടെ വാദം. എന്നാല്‍ ഒരു അന്വേഷണത്തിന്‍റെ ഭാഗമായ മൊഴിയെടുപ്പിനായി കമ്മിഷന്‍ അംഗങ്ങളെ പൊലീസിന് എവിടെയും വിളിച്ചു വരുത്താം എന്ന നിലപാടിലാണ് ക്രൈം ബ്രാഞ്ച്.

അത് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍റെ വിവേചനാധികാരമാണെന്നും ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് വൃത്തങ്ങള്‍ പറയുന്നു. നാളത്തെ പ്രതിവാര കമ്മിഷന്‍ യോഗം പ്രശ്‌നം വിശദമായി ചര്‍ച്ച ചെയ്യും. അതേസമയം പിഎസ്‌സിയുടെ കടുത്ത നിലപാടിനെതിരെ തുടര്‍ നിയമ നടപടി ക്രൈം ബ്രാഞ്ചും ആലോചിക്കുന്നു. പിഎസ്‌സി ചെയര്‍മാനൊപ്പം വിവാദ അഭിമുഖത്തില്‍ പങ്കെടുത്ത 4 അംഗങ്ങള്‍ക്കാണ് ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് നോട്ടിസ് നല്‍കി നാളെ മുതല്‍ ഹാജരാകാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

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ചെയര്‍മാന് ഇതുവരെ നോട്ടിസ് നല്‍കിയിട്ടില്ല. അതിനിടെ 18 അധ്യാപക തസ്‌തികകളിലെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിന്‍റെ കാലാവധി നീക്കണമെന്ന സര്‍ക്കാര്‍ ശുപാര്‍ശയും പിഎസ്‌സി അംഗീകരിക്കില്ല. ഒരുമിച്ച് കാലാവധി തീരുന്ന ലിസ്റ്റുകള്‍ ഒരുമിച്ച് കാലാവധി നീട്ടണമെന്ന ശുപാര്‍ശ അംഗീകരിച്ചാല്‍ മതിയെന്നും തെരഞ്ഞെടുത്ത ലിസ്റ്റുകളുടെ കാലാവധി നീട്ടണമെന്ന ശുപാര്‍ശ അംഗീകരിക്കേണ്ടെന്നുമാണ് പിഎസ്‌സി നിലപാട്. പ്രത്യേക ലിസ്റ്റുകള്‍ മാത്രം കാലാവധി നീട്ടുന്നത് അംഗീകരിച്ചാല്‍ നിയമ പ്രശ്‌നമുണ്ടാകുമെന്നാണ് പിഎസ്‌സി വിലയിരുത്തല്‍.

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TAGGED:

PSC VS CRIME BRANCH ROW
KERALA PSC CRIME BRANCH CLASH
IRREGULARITIES IN PSC RECRUITMENT
RECRUITMENT SCAM PSC CRIME BRANCH
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