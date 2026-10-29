പിഎസ്സി വിവാദത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മൗനം ഭരണഘടനാവിരുദ്ധം; സർക്കാരും ആർഎസ്എസും തമ്മിൽ 'ഡീൽ', വിമർശനവുമായി പി.രാജീവ്
മന്ത്രിസഭയുടെ ശുപാർശ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് പകരം ബിജെപിയുടെയും യുവമോർച്ചയുടെയും റിപ്പോർട്ടുകൾ അതേപടി അംഗീകരിക്കുന്ന ഗവർണറുടെ നടപടിയിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് യാതൊരു എതിർപ്പുമില്ലെന്നും പി രാജീവ് കുറ്റപ്പെടുത്തി.
Published : October 29, 2026 at 8:58 PM IST
എറണാകുളം: പിഎസ്സി വിവാദത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മൗനം ഭരണഘടനാവിരുദ്ധമണെന്നും സർക്കാരും ആർഎസ്എസും തമ്മിൽ ഡീലുണ്ടെന്നും മുൻമന്ത്രിയും സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അംഗം പി.രാജീവ്. കൊച്ചിയിൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ (പിഎസ്സി) പിരിച്ചുവിടണമെന്ന ഗവർണറുടെ ശുപാർശയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശൻ പുലർത്തുന്നത് ഭരണഘടനാവിരുദ്ധമായ നിശബ്ദതയാണെന്ന് പി.രാജീവ് ആരോപിച്ചു.
സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഭരണം പൂർണ്ണമായും ആർഎസ്എസിന് വിട്ടുനൽകിയ നിലപാടാണ് മുഖ്യമന്ത്രി സ്വീകരിക്കുന്നതെന്നും ഇതിന് പിന്നിൽ വലിയ രാഷ്ട്രീയ ഡീലാണുള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഗവർണറുടെ ശുപാർശയ്ക്ക് ആധാരമായ രേഖ ഭരണഘടനാപരമായ മന്ത്രിസഭയുടെ റിപ്പോർട്ടല്ല, മറിച്ച് യുവമോർച്ച നൽകിയ പരാതിയാണെന്ന് പി.രാജീവ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിലപാടിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനം
മന്ത്രിസഭയുടെ ശുപാർശ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് പകരം ബിജെപിയുടെയും യുവമോർച്ചയുടെയും റിപ്പോർട്ടുകൾ അതേപടി അംഗീകരിക്കുന്ന ഗവർണറുടെ നടപടിയിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് യാതൊരു എതിർപ്പുമില്ല. മുൻ ഗവർണറുടെ യാത്രയയപ്പ് വേളയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി നൽകിയ ആലിംഗനം സയാമീസ് ഇരട്ടകളെപ്പോലെ ഒരേ ശരീരം പോലെയായിരുന്നുവെന്നും രാജീവ് പറഞ്ഞു. ബിജെപിയുടെ ശുപാർശകൾ അതുപോലെ സ്വീകരിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഈ നിലപാടുകളും ശരീരഭാഷയും കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി കാണുന്നില്ലേ എന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.
പൊലീസ് കുത്തഴിഞ്ഞ അവസ്ഥയിൽ
സംസ്ഥാനത്തെ ക്രമസമാധാന നില പൂർണ്ണമായും തകർന്നുവെന്നും പൊലീസ് കുത്തഴിഞ്ഞ അവസ്ഥയിലാണെന്നും പി. രാജീവ് പറഞ്ഞു. സമീപകാലത്തുണ്ടായ രണ്ട് വാഹനാപകട കേസുകളിലും പൊലീസ് ബോധപൂർവ്വമായ വീഴ്ചകളാണ് വരുത്തിയത്. എക്സൈസ് വകുപ്പ് ആളുമാറി വീടുകളിൽ റെയ്ഡ് നടത്തുന്ന സാഹചര്യം വരെയുണ്ടായി.സംസ്ഥാനത്തെ പൊലീസിന് നാഥനില്ലാതായി മാറിയെന്നും പണമുള്ളവരുടെ സംരക്ഷകരായി പൊലീസ് അധപതിച്ചെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. നെടുമ്പാശേരി വാഹനാപകടത്തിൽ പ്രതികളായവർക്കെതിരെ ഒരു നടപടിയും പൊലീസ് സ്വീകരിച്ചില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കിഫ്ബിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവേചനമുണ്ടായി എന്ന പ്രചാരണം അസത്യമാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി നുണകൾ മാത്രമാണ് പറയുന്നതെന്നും പി രാജീവ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അതേസമയം, സംസ്ഥാന കായിക മേളയിലെ ഭക്ഷണത്തിൽ പുഴുവിനെ കണ്ടെത്തിയെന്ന ആരോപണത്തിന് പിന്നിൽ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസിന് വേണ്ടി മത്സരിച്ച വ്യക്തിയാണ് ഈ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചതെന്ന് വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, പറവൂരിൽ ഫ്യൂസ് ഊരി കൃത്രിമമായി വൈദ്യുതി വിച്ഛേദിച്ച സംഭവത്തിന് പിന്നിലും കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകൻ തന്നെയാണെന്ന് തെളിഞ്ഞിരിക്കുകയാണന്നും പി.രാജീവ് പറഞ്ഞു.
Also read:കേരളത്തിലെ എയിംസ്; അഞ്ചു ജില്ലകളില് സ്ഥലപരിശോധന നടത്താന് നിര്ദേശിച്ച് ആരോഗ്യമന്ത്രി