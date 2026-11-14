സർവകലാശാലകളിലെ സംഘപരിവാർ വത്ക്കരണം; സർക്കാർ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കണമെന്ന് എസ്എഫ്ഐ
എംജിയിലെ മാധ്യമ വിലക്ക് അംഗീകരിക്കില്ല. എല്ലാ മാധ്യങ്ങളും സർവകലാശാലയിൽ കയറും. ആർഎസ്എസുകാരനായ വിസിയാണ് എംജിയിൽ ഇത്തരം തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതെന്നും പിഎസ് സഞ്ജീവ് പ്രതികരിച്ചു.
Published : November 14, 2026 at 4:54 PM IST
കാസർകോട്: കേന്ദ്ര സർവകലാശാല വിഷയത്തിൽ എന്താണോ കാലടിയിൽ സംഭവിക്കുന്നത് അതുതന്നെയാണ് പെരിയയിലും നടക്കുന്നതെന്ന് എസ്എഫ്ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പി.എസ്. സഞ്ജീവ്. എസ്എഫ്ഐ യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറിയെ രാത്രിയിൽ ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയിരിക്കുകയാണ്. പ്രതിഷേധിച്ചതിൻ്റെ പ്രതികാര നടപടിയാണ് ഇവിടെ കണ്ടത്. നേരത്തെ നടന്ന സമരത്തിൻ്റെ പ്രതികാരവും പകയും മുൻ നിർത്തിയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നടപടിയെന്ന് സഞ്ജീവ് കാസർകോട്ട് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പ്രതികരിച്ചു.
എന്ത് നടപടി എടുക്കാം എന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗവേഷണം നടത്തുകയാണ്. ലൈബ്രറിയിൽ ഇരിക്കുന്നത് തെറ്റാണോ? ഇത് രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടൽ ആണ്. കാലടിയിൽ സീസ തോമസ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ മറ്റൊരാൾ. പേരും സ്ഥലവും മാത്രമേ മാറുന്നുള്ളൂ. കാലടി ആവർത്തിക്കാൻ ആണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറിയേ പുറത്താക്കിയാൽ എസ്എഫ്ഐ സംഘടന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുമെന്ന തോന്നലാണ് സർവകലാശാലക്കുള്ളത്. സംഘപരിവാറിൻ്റെ പ്രതികാരത്തിന് മുന്നിൽ മുട്ടു മടക്കില്ലെന്നും അനാവശ്യമായി ഈ വിഷയം വലിച്ചു നീട്ടരുതെന്നും സഞ്ജീവ് പറഞ്ഞു.
വൈവിധ്യങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാനാണ് ഇതിലൂടെ ശ്രമിക്കുന്നത്. സർവകലാശാലകളിലെ സംഘപരിവാർ വത്ക്കരണത്തിനെതിരെ കേരളത്തിലെ സർക്കാർ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കണമെന്നും സഞ്ജീവ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. എസ്എഫ്ഐ യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറിയെ വേട്ടയാടി പുറത്താക്കാനാണ് ശ്രമം. സർവകലാശാല പക തീർക്കുകയാണ്. കാലടിക്ക് സമാനമായ പ്രതിഷേധം കേന്ദ്ര സർവകലാശാലയിൽ നടത്തേണ്ടിവരും. എസ്എഫ്ഐ യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറി സെയ്ദ് അലിയെ ഉടൻ ഹോസ്റ്റലിൽ കയറ്റണം. എസ്എഫ്ഐ നിയമ നടപടിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്.
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എംജിയിലെ മാധ്യമ വിലക്ക് അംഗീകരിക്കില്ല. എല്ലാ മാധ്യങ്ങളും സർവകലാശാലയിൽ കയറും. ആർഎസ്എസുകാരനായ വിസിയാണ് എംജിയിൽ ഇത്തരം തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത്. ആരാണ് ആർഎസ്എസുകാരനെ അവിടെ നിയമിച്ചത്. ആർഎസ്എസിൻ്റെ ഏജൻ്റായി മന്ത്രി റോജി എം. ജോൺ മാറുകയാണെന്നും സഞ്ജീവ് കുറ്റപ്പെടുത്തി. കേന്ദ്ര സർവകലാശാലയിൽ വീണ്ടും വിദ്യാർഥികൾക്കെതിരെ നടപടി എടുത്തതാണ് പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമായത്. എസ്എഫ്ഐ യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറി ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് വിദ്യാർഥികൾ സർവകലാശാല ലൈബ്രറിയിൽ പ്രവേശിക്കരുതെന്ന് കാണിച്ച് പ്രോക്ടർ ഉത്തരവിറക്കിയിരുന്നു.
അനുവാദമില്ലാത്ത സമയത്ത് റീഡിങ് റൂമിൽ പ്രവേശിച്ചു എന്നാരോപിച്ചാണ് വിദ്യാർഥികൾക്കെതിരെ നടപടിയെടുത്തിരിക്കുന്നത്. തിങ്കളാഴ്ച പരീക്ഷകൾ ആരംഭിക്കാനിരിക്കെ ലൈബ്രറിയിൽ കയറുന്നതിന് വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയത് വിദ്യാർഥികളെ കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് പുറമേ ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുപോകണമെന്ന് എസ്എഫ്ഐ യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറിക്ക് അധികൃതർ നിർദേശവും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രതികാര നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധത്തിന് ഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് എസ്എഫ്ഐ.
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