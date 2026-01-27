ETV Bharat / state

ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള; ദേവസ്വം ബോർഡ് മുൻ പ്രസിഡന്‍റ് പി.എസ്. പ്രശാന്തിനെ വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്തു

കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ടാം തവണയാണ് പ്രശാന്തിനെ അന്വേഷണ സംഘം വിളിച്ചുവരുത്തുന്നത്.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 27, 2026 at 12:01 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് മുൻ പ്രസിഡന്‍റ് പി.എസ്. പ്രശാന്തിനെ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്തു. ഈ മാസം 24-ന് തിരുവനന്തപുരത്തെ എസ്‌.ഐ.ടി ഓഫീസിൽ വെച്ചായിരുന്നു ചോദ്യം ചെയ്യൽ.

കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ടാം തവണയാണ് പ്രശാന്തിനെ അന്വേഷണ സംഘം വിളിച്ചുവരുത്തുന്നത്. 1998 മുതൽ 2025 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ ശബരിമലയിലെ സ്വർണ ഇടപാടുകളെക്കുറിച്ച് വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നത്. നേരത്തെ മുൻ ദേവസ്വം മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനെ ചോദ്യം ചെയ്തതിന് പിന്നാലെ പ്രശാന്തിന്‍റെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇതിനുശേഷം ചില രേഖകളുമായി ഹാജരാകാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നെങ്കിലും സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ അത് മാറ്റിവെക്കുകയായിരുന്നു.

പി.എസ്. പ്രശാന്ത് ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്‍റ് ആയിരുന്ന കാലത്താണ് ദ്വാരപാലക ശില്പം സ്വർണം പൂശാനെന്ന വ്യാജേന പുറത്തുകൊണ്ടുപോയി തട്ടിപ്പ് നടത്താൻ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി ശ്രമിച്ചതെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്‍റെ കണ്ടെത്തൽ. ഇതിന് പിന്നിൽ ഗൂഢാലോചന നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നും ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി തന്‍റെ സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുമാണ് എസ്‌.ഐ.ടി പ്രധാനമായും പരിശോധിക്കുന്നത്.

ഇതിന്‍റെ ഭാഗമായി ദേവസ്വം ബോർഡ് അംഗം അജികുമാറിനെയും അന്വേഷണ സംഘം ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിനിടെ, അറസ്റ്റിലായ മുൻ തന്ത്രി കണ്ഠരര് രാജീവരുടെ കയ്യെഴുത്ത് പരിശോധിക്കാനുള്ള നീക്കവും എസ്‌.ഐ.ടി ആരംഭിച്ചു. സ്വർണ്ണപ്പാളികൾ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുടെ കൈവശം കൊടുത്തുവിടാമെന്ന് തന്ത്രി സ്വന്തം കൈപ്പടയിൽ എഴുതി നൽകിയെന്ന കണ്ടെത്തലിനെ തുടർന്ന് സാമ്പിൾ ശേഖരിക്കാനായി കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതിയിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മുമ്പ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മുന്നിൽ ഹാജരായ സമയത്ത്, ദ്വാരപാലക ശില്പം സ്വർണം പൂശാൻ കൊണ്ടുപോയ കാര്യങ്ങളിൽ താൻ കൃത്യമായ വിശദീകരണം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പി.എസ്. പ്രശാന്ത് മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തൽ പൂർത്തിയായതായും ഇനി എസ്‌.ഐ.ടിക്ക് മുന്നിൽ പോകേണ്ടി വരില്ലെന്നുമാണ് അന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നത്.

അതേസമയം, ശബരിമലയിലെ ദ്വാരപാലക ശില്പത്തിൽ സ്വർണം പൂശിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന തട്ടിപ്പിലും അതോടനുബന്ധിച്ചുള്ള കള്ളപ്പണ ഇടപാടുകളിലും എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്‍റ് ഡയറക്‌ടറേറ്റ് കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ശക്തമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. 'ഓപ്പറേഷൻ ഗോൾഡൻ ഷാഡോ' എന്ന പേരിൽ രാജ്യത്തെ 21 കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നടത്തിയ റെയ്‌ഡിനെത്തുടർന്ന് മുഖ്യപ്രതികളുടെ 1.3 കോടി രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കളാണ് ഇ.ഡി മരവിപ്പിച്ചത്.

എട്ട് സ്ഥാവര സ്വത്തുക്കൾക്ക് പുറമെ, ചെന്നൈയിലെ സ്‌മാർട്ട് ക്രിയേഷൻസിൽ സ്വർണക്കട്ടികളായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന 100 ഗ്രാം സ്വർണവും നിരവധി ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകളും റെയ്‌ഡിൽ പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു. കള്ളപ്പണം നിരോധന നിയമപ്രകാരംനടന്ന ഈ നീക്കത്തിലൂടെ, 2019 മുതലുള്ള സന്നിധാനത്തെ സ്വർണപ്പണികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ ഇ.ഡി കണ്ടെത്തുകയും പ്രതികളുടെ അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദനത്തെക്കുറിച്ച് വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

