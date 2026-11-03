വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ടാഗോര് ഹാള് പൊളിച്ചു; പുതിയ ഓഡിറ്റോറിയം വെറും പാഴ്വാക്കായി, പ്രതിഷേധവുമായി കലാ സാംസ്കാരിക കൂട്ടായ്മ
കോഴിക്കോട്ടെ ടാഗോർ ഹാളിന് അവഗണന. പ്രതിഷേധവുമായി കലാ സാംസ്കാരിക കൂട്ടായ്മ രംഗത്ത്.
Published : November 3, 2026 at 4:11 PM IST
കോഴിക്കോട് : 'മനസ് ഭയരഹിതവും ശിരസ് ഉയർന്നിരിക്കുന്നതുമായിടത്ത്, അറിവ് സ്വതന്ത്രമായിരിക്കുന്നിടത്ത്, സങ്കുചിതമായ അതിരുകളാൽ ലോകം പല കഷണങ്ങളായി വിഭജിക്കപ്പെടാതിരിക്കുന്നിടത്ത്' ഈ വാക്യങ്ങളുള്ള ശിലാ ഫലകത്തിന് മുകളിൽ ടാഗോർ പടിഞ്ഞാറോട്ട് നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് എന്ന് ശാപമോഷം ലഭിക്കുമെന്ന ചിന്തയിൽ.
കോഴിക്കോട് ടാഗോർ ഹാൾ നിലനിന്ന സ്ഥലത്തെ കാഴ്ചയാണിത്. കഴിഞ്ഞ 51 വർഷത്തോളം കോഴിക്കോടൻ കലാ സാംസ്കാരിക സദസുകളുടെ കൂടിച്ചേരലുകൾ നടന്നിരുന്നത് ടാഗോർ ഹാളിൽ ആയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് കോഴിക്കോട് ബീച്ചിലേക്ക് പോകുന്ന റോഡിൻ്റെ ഇടതുവശത്തായി കോഴിക്കോട് ടാഗോർ ഹാൾ എന്ന പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന കവാടം മാത്രമാണ് ആകെയുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം മാർച്ചിലാണ് കാലപ്പഴക്കം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് കോഴിക്കോടൻ കലാസാംസ്കാരിക പൈതൃകമായ ടാഗോർ ഹാൾ പൊളിച്ചു നീക്കിയത്. അതിനും രണ്ട് വർഷം മുമ്പേ തന്നെ അപകടസാധ്യത ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കെട്ടിടത്തിന് താഴ് ഇട്ടിരുന്നു.
"കോഴിക്കോട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷം പേരും കലാകാരന്മാരും മറ്റും അടങ്ങുന്നതാണ്. അവർക്ക് പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കാൻ 200 ലധികം ആളുകളെ ഇരുത്താൻ സൗകര്യമുള്ള വേദിയോ മറ്റോ ഇല്ല. ആകെയുണ്ടായിരുന്നത് ടാഗോർ ഓഡിറ്റോറിയം ആയിരുന്നു. അതാണ് കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷം മുമ്പ് പൊളിച്ച് മാറ്റിയത്. ടൗൺ ഹാൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിന് വലിയ തുക നൽകേണ്ടി വരും. അത് കൊണ്ട് പരിപാടി നടത്താൻ പലരും മടിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഇത്തരം ഒരു ആവശ്യവുമായി ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും രംഗത്ത് എത്തിയതെന്ന്" സംയുക്ത കലാസാഹിത്യ കൂട്ടായ്മയുടെപ്രസിഡൻ്റ് വിൽസൺ സാമുവൽ പറഞ്ഞു.
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അന്ന് ടാഗോർ ഹാൾ പൊളിച്ചു നീക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കെട്ടിടം പൊളിച്ച് നീക്കിയാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പുതിയ അതിനൂതനമായ കോംപ്ലക്സ് പണിയുമെന്ന് കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ ഉറപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. ഇത് മുൻനിർത്തി അന്നത്തെ കോർപ്പറേഷൻ മേയർ ആയിരുന്ന ഡോ ബീന ഫിലിപ്പിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ 68 കോടി രൂപ വകയിരുത്തുകയും ചെയ്തു. മൂന്ന് മൾട്ടിപ്ലക്സ് തീയ്യേറ്റർ, ആംഫി തിയേറ്റർ, വായനശാല, ചെറിയ പരിപാടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മിനി ഹാൾ, രണ്ടായിരം പേർക്ക് ഒരേ സമയം ഇരുന്ന് പരിപാടികൾ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിലുള്ള ആധുനിക ഹാൾ എന്നിവയായിരുന്നു അന്ന് വിഭാവനം ചെയ്തിരുന്നത്.
എന്നാൽ ടാഗോർ ഹാൾ പൊളിച്ചു നീക്കിയ സ്ഥലത്ത് ഇന്നും പഴയ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ മാത്രമാണ് ബാക്കിയായത്. പഴയ ഓർമ്മകളെ ബാക്കിയാക്കി മൂന്ന് സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരും ടാഗോർ ഹോളിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് ഷിഫ്റ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 1966 ലാണ് ടാഗോറിൻ്റെ നൂറാം ജന്മ വാർഷിക ദിനത്തിൽ പ്രിയ കവിയോടുള്ള ആദരസൂചകമായി ടാഗോർ ഹാളിൻ്റെ നിർമാണ പ്രവർത്തി ആരംഭിച്ചത്. 1973 ഡിസംബർ രണ്ടിന് പഴയ ടാഗോർ ഹോളിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനവും നിർവഹിച്ചു. അതിന് ശേഷം കോഴിക്കോടിൻ്റെ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള കലാ സാംസ്കാരിക ചടങ്ങുകളുടെയും പ്രധാന കേന്ദ്രം ടാഗോർ ഹാൾ ആയിരുന്നു.
ടാഗോർ ഹാളിൻ്റെ ദുരവസ്ഥയിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോട്ടെ കലാ സാംസ്കാരിക കൂട്ടായ്മ രംഗത്തെത്തിയത്. കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫിസിന് മുമ്പിലാണ് പ്രതിഷേധം നടത്തിയത്. പാട്ടുപാടിയും കവിത ചൊല്ലിയും മറ്റ് കലാപരിപാടികൾ അവതരിപ്പിച്ചും സാഹിത്യ നഗരവും കലാ നഗരവുമായ കോഴിക്കോട്ടെ സാഹിത്യ കലാപ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധത്തിൽ ഒരുമിച്ച് അണിനിരന്നു. കോർപ്പറേഷൻ കവാടത്തിന് മുമ്പിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധ സമരം പ്രശസ്ത സിനിമ ഗാനരചയിതാവും കവിയുമായ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കവിയും സിനിമാഗാന രചയിതാവുമായ പികെ ഗോപി മുഖ്യാതിഥിയായി. നാടക പ്രവർത്തകനായ ബാബു പറശ്ശേരി ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേർ പ്രതിഷേധ കൂട്ടായ്മയിൽ അണിനിരന്നു.
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