വിദ്യാര്ഥികളോട് കൊടുംക്രൂരത; സ്റ്റോപ്പ് എത്തും മുമ്പ് കൈയില് പിടിച്ച് വലിച്ചിറക്കി, ദുരനുഭവം ക്ലാസ് തുടങ്ങിയ ആദ്യ ദിനം
വടക്കാഞ്ചേരിയിൽ സ്വകാര്യ ബസ് തടഞ്ഞ് നാട്ടുകാരുടെ പ്രതിഷേധം.
Published : July 23, 2026 at 6:29 PM IST
തൃശൂർ: വിദ്യാർഥിനിയോട് സ്വകാര്യ ബസ് ജീവനക്കാരുടെ അതിക്രമം. ബസിൽ കയറിയ പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർഥിനിയെ കൈയിൽ പിടിച്ച് ബലമായി പുറത്തേക്ക് തള്ളിയിറക്കിയതായി പരാതി. വടക്കാഞ്ചേരിയിലാണ് സംഭവം. ഇതിന് പിന്നാലെ സ്വകാര്യ ബസ് സംസ്ഥാന പാതയിൽ തടഞ്ഞിട്ട് നാട്ടുകാര് പ്രതിഷേധിച്ചു.
ഇന്നലെ (ജൂലൈ 22) വൈകിട്ട് നാലരയോടെയായിരുന്നു സംഭവം. രാമവർമ്മപുരം വിഎച്ച്എസ്ഇ സ്കൂളിലെ പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർഥിനിക്കാണ് സ്വകാര്യ ബസ് ജീവനക്കാരിൽ നിന്ന് ദുരനുഭവമുണ്ടായത്. സംഭവത്തിൽ രോഷാകുലരായ നാട്ടുകാർ ബസ് തടഞ്ഞ് പ്രതിഷേധിക്കുകയായിരുന്നു. ക്ലാസ് ആരംഭിച്ച ആദ്യ ദിനം കൂടിയായിരുന്നു.
ഇതിന് മുമ്പും ഇത്തരം പാരതികൾ ഉയർന്ന് വന്നതായും വിദ്യാർഥികൾ ആരോപിച്ചു. ബസുകൾ നിർത്താത് കാരണം നേരത്തെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങും. ആദ്യം ഇത്ര ഗൗരവമായി ഈ പ്രശ്നം എടുത്തിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇന്നലെ ഒമ്പത് മണിയായിട്ടും സ്കൂളിൽ പോകാൻ ബസ് നിർത്താതെ വന്നതോടെയാണ് വിദ്യാര്ഥികളുമായി രക്ഷിതാക്കള് പൊലീസില് പരാതി നല്കിയത്. കുട്ടികളുടെ പഠനം ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണെന്ന് രക്ഷിതാക്കളിലൊരാള് പറഞ്ഞു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പരാതിയിൽ പറയുന്നതിങ്ങനെ:
രാമവർമ്മപുരത്ത് നിന്നും ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് പരുത്തിപ്രയിലേക്ക് പോകാനായി 'ചിറയത്ത്' KL 67 2400 എന്ന നമ്പറിലുള്ള സ്വകാര്യ ബസിൽ കയറിയ വിദ്യാർഥിനിയോടാണ് ഈ ക്രൂരത കാണിച്ചത്. പരുത്തിപ്രയിലേക്കുള്ള കൺസഷൻ ചാർജ് നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ ബസ് ഓട്ടുപാറയിൽ എത്തിയപ്പോൾ വിദ്യാർഥിനിയോട് ഇവിടെ ഇറങ്ങാൻ കണ്ടക്ടർ ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. കനത്ത മഴ പെയ്യുന്ന സമയമായിരുന്നതിനാൽ ഓട്ടുപാറയിൽ ഇറങ്ങാൻ വിദ്യാർഥിനി കൂട്ടാക്കിയില്ല. ഇതിൽ പ്രകോപിതനായ കണ്ടക്ടർ വിദ്യാര്ഥിനിയുടെ കൈയിൽ പിടിച്ച് ബലമായി പുറത്തേക്ക് വലിച്ചിറക്കുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് പൊലീസിന് നൽകിയ പരാതിയിൽ പറയുന്നത്.
നാട്ടുകാരുടെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം
വിവരമറിഞ്ഞതോടെ പരുത്തിപ്രയിലെ നാട്ടുകാരും യുവജന സംഘടനകളും പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തി. വൈകിട്ടോടെ സംസ്ഥാന പാതയിൽ ബസ് തടഞ്ഞിട്ട നാട്ടുകാർ ജീവനക്കാരുടെ നടപടിക്കെതിരെ ശക്തമായി പ്രതിഷേധിച്ചു. വിദ്യാർഥികളോട് കാണിക്കുന്ന ഇത്തരം തരംതാണ പെരുമാറ്റങ്ങൾ ഇനിയും ആവർത്തിച്ചാൽ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
വിദ്യാർഥിനിക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്ന മാനസിക-ശാരീരിക പീഡനത്തിനെതിരെ കണ്ടക്ടർക്കും ബസ് ജീവനക്കാർക്കുമെതിരെ ശക്തമായ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് യുവജന സംഘടനകള് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. സംഭവത്തിൽ വടക്കാഞ്ചേരി പൊലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.
Also Read: മെഡിക്കൽ കോളജിലെ മോർഫിങ് കേസ്: പൊലീസ് അനാസ്ഥയെന്ന് ആരോപണം, പ്രതിയെ വീണ്ടും അറസ്റ്റ് ചെയ്തു