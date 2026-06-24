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ദേശീയ ഡാം സുരക്ഷാ സമിതിയിൽ നിന്ന് കേരള പ്രതിനിധിയെ ഒതുക്കി; വൻ പ്രതിഷേധം, കേന്ദ്ര ഇടപെടൽ ആവശ്യപ്പെട്ട് മുല്ലപ്പെരിയാർ സമരസമിതി

നിഷ്‌പക്ഷ വിദഗ്‌ധർ ഉൾപ്പെടുന്ന പരിശോധനാ സമിതിയിൽ നിന്നാണ് കേരളത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധിയായിരുന്ന ടി കെ ശിവരാജനെ അപ്രതീക്ഷിതമായി നീക്കിയതാണ് പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണം.

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Mullaperiyar Dam (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 24, 2026 at 2:17 PM IST

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ഇടുക്കി: മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിൻ്റെ സുരക്ഷയെച്ചൊല്ലിയുള്ള ആശങ്കകൾ നിലനിൽക്കെ, ദേശീയ ഡാം സുരക്ഷാ അതോറിറ്റിയുടെ നിർണായക സമിതിയിൽ നിന്ന് കേരളത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധിയെ ഏകപക്ഷീയമായി ഒഴിവാക്കിയ നടപടിയിൽ സംസ്ഥാനത്ത് വ്യാപക പ്രതിഷേധം. നിഷ്‌പക്ഷ വിദഗ്‌ധർ ഉൾപ്പെടുന്ന പരിശോധനാ സമിതിയിൽ നിന്നാണ് കേരളത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധിയായിരുന്ന ടി കെ ശിവരാജനെ അപ്രതീക്ഷിതമായി നീക്കിയത്. മുല്ലപ്പെരിയാർ വിഷയത്തിൽ കേരളത്തിന് വലിയ തിരിച്ചടിയാകുന്ന ഈ നടപടിയിൽ കേന്ദ്രസർക്കാർ അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്ന് മുല്ലപ്പെരിയാർ സമരസമിതി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ഏകപക്ഷീയമായ നീക്കം; തമിഴ്‌നാടിന് ഇരട്ടത്താപ്പ്?

മുല്ലപ്പെരിയാർ സമരസമിതി ചെയർമാൻ ഷാജി പി ജോസഫ് പ്രതികരിക്കുന്നു (ETV Bharat)

സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഔദ്യോഗികമായി നിർദേശിച്ച മൂന്നംഗ പാനലിൽ നിന്നാണ് കേന്ദ്ര ജല കമ്മീഷൻ മുൻ ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ കൂടിയായ ടി കെ ശിവരാജനെ ദേശീയ ഡാം സുരക്ഷാ അതോറിറ്റി തന്നെ സമിതിയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തത്. എന്നാൽ, ഇപ്പോൾ യാതൊരുവിധ മുന്നറിയിപ്പുമോ കൃത്യമായ വിശദീകരണമോ ഇല്ലാതെ അദ്ദേഹത്തെ സമിതിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയിരിക്കുകയാണ്.

കേരളത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധിയെ ഇത്തരത്തിൽ ഒഴിവാക്കുമ്പോഴും സമിതിയിലെ തമിഴ്‌നാട് പ്രതിനിധി ഇപ്പോഴും തുടരുന്നു എന്നത് വലിയ വിവേചനമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നു. അന്തർസംസ്ഥാന നദീജല തർക്കങ്ങളിൽ കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ കാണിക്കുന്ന ഈ പക്ഷപാതപരമായ സമീപനം വരും ദിവസങ്ങളിൽ വലിയ രാഷ്ട്രീയ-നിയമ പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് വഴിതുറന്നേക്കും.

ചട്ടങ്ങൾ കാറ്റിൽപ്പറത്തി ഡാം സുരക്ഷാ അതോറിറ്റി

ഒരു സമിതിയിലെ സംസ്ഥാന പ്രതിനിധിയെ മാറ്റുമ്പോൾ പാലിക്കേണ്ട അടിസ്ഥാനപരമായ ചട്ടങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ പാലിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നാണ് ലഭ്യമാകുന്ന വിവരങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഒരു പ്രതിനിധിയെ മാറ്റുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വ്യക്തമായ കാരണങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ ഔദ്യോഗികമായി അറിയിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവിടെ അതുണ്ടായില്ല. നിലവിലുള്ള ആളെ മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ, പുതിയൊരു പ്രതിനിധിയെ നിർദ്ദേശിക്കാനുള്ള അവകാശം കേരള സർക്കാരിനായിരുന്നു. എന്നാൽ, ഈ അവസരം നൽകാതെ എൻഡിഎസ്എ നേരിട്ടാണ് തീരുമാനമെടുത്തത്.

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"മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിൽ നിഷ്‌പക്ഷ വിദഗ്‌ധർ അടങ്ങിയ സംഘം നിർണായകമായ പരിശോധന നടത്താൻ തയാറെടുക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് ഈ അട്ടിമറി നടന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത് കേരളത്തിൻ്റെ സുരക്ഷാ വാദങ്ങളെ ദുർബലപ്പെടുത്താൻ ബോധപൂർവ്വം ചെയ്‌തതാണെന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു" മുല്ലപ്പെരിയാർ സമരസമിതി ചെയർമാൻ ഷാജി പി ജോസഫ് പറഞ്ഞു.

കേരളത്തിന് വൻ തിരിച്ചടിയാകുമെന്ന് ആശങ്ക

ലക്ഷക്കണക്കിന് ജനങ്ങളുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും ഭീഷണിയായി നിൽക്കുന്ന മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിൻ്റെ സുരക്ഷാ പരിശോധനകളിൽ കേരളത്തിൻ്റെ ശബ്‌ദം ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള ബോധപൂർവ്വമായ നീക്കമാണിതെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. അണക്കെട്ടിൻ്റെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥ പുറത്തുകൊണ്ടുവരാൻ നിഷ്‌പക്ഷ സമിതിക്ക് കഴിയണമെങ്കിൽ കേരളത്തിൻ്റെ കൃത്യമായ പ്രാതിനിധ്യം അനിവാര്യമാണ്.

കേന്ദ്ര ജലശക്തി മന്ത്രാലയവും പ്രധാനമന്ത്രിയും ഈ വിഷയത്തിൽ അടിയന്തരമായി ഇടപെട്ട്, ടി കെ ശിവരാജനെ സമിതിയിൽ നിലനിർത്താനോ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിന് പുതിയ പ്രതിനിധിയെ നിർദ്ദേശിക്കാനോ ഉള്ള അനുമതി നൽകണമെന്നാണ് സമരസമിതിയുടെയും ജനങ്ങളുടെയും ശക്തമായ ആവശ്യം. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള ശക്തമായ സമ്മർദ്ദമുണ്ടാകുമെന്നാണ് സൂചന.

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