മന്തി കഴിക്കുന്ന കൃഷ്‌ണൻ; വിവാദമായി വിഷു പോസ്‌റ്റർ, പ്രതിഷേധവുമായി ഹൈന്ദവ സംഘടനകൾ, മാപ്പുമായി മെഹർ മന്തി ഉടമകള്‍

ഹൈന്ദവ വിശ്വാസങ്ങളെയും സങ്കല്‍പ്പങ്ങളെയും അപമാനിക്കുന്നതാണ് റസ്‌റ്റോറിൻ്റെ നടപടിയെന്ന് ആരോപണം. സോഷ്യൽ മീഡിയയിലുടനീളം വൻ പ്രതിഷേധമാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയരുന്നത്.

VISHU MEHR MANDHI ALAPUZHA LORD KRISHNA EATING MANDHI CONTROVERSIAL POSTER LORD KRISHNA
By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 17, 2026 at 1:40 PM IST

Updated : April 17, 2026 at 2:50 PM IST

2 Min Read
ആലപ്പുഴ: വിഷു ആശംസകളുടെ ഭാഗമായി ശ്രീകൃഷ്‌ണന്‍ മന്തി കഴിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ചിത്രം പ്രചരിപ്പിച്ച ചേര്‍ത്തലയിലെ 'മെഹര്‍ മന്തി ആന്‍ഡ് ഗ്രില്‍സ്' എന്ന സ്ഥാപനത്തിനെതിരെ വ്യാപക പ്രതിഷേധം. ഹൈന്ദവ വിശ്വാസങ്ങളെയും സങ്കല്‍പ്പങ്ങളെയും അപമാനിക്കുന്നതാണ് റസ്‌റ്റോറിൻ്റെ നടപടിയെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പ്രതിഷേധം കടുക്കുന്നത്.

അതിനിടെ സംഭവത്തില്‍ മാപ്പു പറഞ്ഞ് കടയുടമ രംഗത്ത് വന്നു. പോസ്‌റ്റര്‍ ചെയ്യാന്‍ ഏല്‍പ്പിച്ച ആളിൻ്റെ അറിവില്ലായ്‌മയാണ് ഇതിന് കാരണം എന്നും തങ്ങൾ അതിനു ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു എന്നും കടയുടമകൾ പറഞ്ഞു. മുതിര്‍ന്ന മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകന്‍ ജി.കെ. സുരേഷ് ബാബുവാണ് ഈ വിഷയത്തില്‍ ശക്തമായ പ്രതികരണവുമായി രംഗത്തെത്തിയത്.

ഭാരതത്തിൻ്റെ ഹൃദയവികാരമായ ശ്രീകൃഷ്‌ണനെ ഇത്തരത്തില്‍ ചിത്രീകരിച്ചത് ബോധപൂര്‍വമായ പ്രകോപനമാണെന്ന് അദ്ദേഹം തൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്‌റ്റില്‍ കുറിച്ചു. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മാനേജ്‌മെൻ്റ് ഇന്‍സ്‌റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകള്‍ വരെ ഭഗവദ്ഗീതയെക്കുറിച്ച് ഗവേഷണം നടത്തുമ്പോള്‍, ഇവിടെ ചിലര്‍ കൃഷ്‌ണനെ അപമാനിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.

മറ്റ് മതവിഭാഗങ്ങളുടെ ആചാര്യന്മാരെ ഇത്തരത്തില്‍ ചിത്രീകരിച്ചാല്‍ ഉണ്ടാകുമായിരുന്ന സാഹചര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ അദ്ദേഹം, സ്വന്തം സംസ്‌കാരത്തില്‍ അഭിമാനമുള്ളവര്‍ ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളെ ബഹിഷ്‌കരിക്കണമെന്നും ആഹ്വാനം ചെയ്‌തു.

സംഭവത്തില്‍ നിയമപാലകര്‍ ഇടപെടണമെന്നും പ്രതിഷേധക്കാര്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ സ്ഥാപനത്തിനെതിരെ വന്‍തോതിലുള്ള സൈബര്‍ ആക്രമണവും ബഹിഷ്‌കരണ ആഹ്വാനങ്ങളും ഇതിനോടകം ഉയര്‍ന്നു കഴിഞ്ഞു. ക്ഷേത്ര സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ സംസ്ഥാന ഭാരവാഹി കൂടിയാണ് ജികെ സുരേഷ് ബാബു.

ഇതേതുടർന്ന് ഹിന്ദു സംഘടനകൾ രംഗത്തെത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഇത് കേവലം വിഷു ആശംസാ കാർഡല്ലെന്നും ഈ തെമ്മാടിത്തരം വച്ചു പൊറുപ്പിക്കല്ലെന്നും ഹിന്ദു ഐക്യവേദി സംസ്ഥാന രക്ഷാധികാരി കെ.പി ശശികല ടീച്ചർ പറഞ്ഞു. വിവാദ ചിത്രം പുറത്ത് വന്നിട്ട് മൂന്ന് ദിവസമായെന്നും ഇതുവരെ അധികാരപ്പെട്ടവരാരും ഇതി അറിഞ്ഞില്ലേ എന്നും ശശികല പറഞ്ഞു.

ഈ കട കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടി തുറന്നതല്ല. ഇതിനു പിന്നിൽ ദുരുദ്ദേശമുണ്ട്. ആയതിനാൽ ഈ കട അധികൃതർ തന്നെ പൂട്ടിക്കുമെന്ന് കരുതാം. അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്‌ണ ഭക്തർ ആ പണി ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരുമെന്നും ഹിന്ദു ഐക്യവേദി സംസ്ഥാന രക്ഷാധികാരി കെ.പി ശശികല ടീച്ചർ പറഞ്ഞു.

സംഭവത്തെ തുടർന്ന് വ്യാപകമായ പ്രതിഷേധമാണ് സൈബർ ഇടങ്ങളിലും മറ്റും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഹൈന്ദവ സംഘടനകളുടെ പ്രതിഷേധവും മെഹറിലേക്ക് ആഹ്വാനം ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. ഇതേതുടർന്ന് കട താൽക്കാലികമായി അടച്ചിട്ടു.

Last Updated : April 17, 2026 at 2:50 PM IST

