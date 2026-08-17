സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാത്തവർ പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോകൂ; മാളയിലെ സ്കൂള് ഉടമയുടെ പരാമർശത്തിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തം
പ്രതിഷേധം ശക്തമാവുകയും സംഭവം വലിയ വിവാദമാവുകയും ചെയ്തതോടെ ആദ്യം ന്യായീകരിച്ച ഡോ. രാജു ഡേവിസ് പിന്നീട് മാപ്പ് പറഞ്ഞ് തലയൂരി. തൻ്റെ വാക്കുകൾ ആർക്കെങ്കിലും ദുഃഖം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതായി അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു
Published : August 17, 2026 at 2:40 PM IST
തൃശൂർ: സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിവാദ പരാമര്ശത്തിന് പിന്നാലെ തൃശൂർ മാളയിലെ ഡോ. രാജു ഡേവിസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ആൻഡ് സൈനിക് സ്കൂൾ ഉടമ ഡോ. രാജു ഡേവിസിൻ്റെ വീടിന് മുന്നിൽ കെഎസ്യു, എസ്എഫ്ഐ പ്രവർത്തകരുടെ പ്രതിഷേധം. സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുക്കാത്ത വിദ്യാർഥികൾ പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോകണമെന്ന സ്കൂൾ മേധാവിയുടെ വിവാദ പരാമർശത്തെ തുടർന്നാണ് വിദ്യാർഥി സംഘടനകൾ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തിയത്.
സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷത്തിൽ വിദ്യാർഥികൾ നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കണമെന്ന് സ്കൂൾ അധികൃതർ നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ ചില വിദ്യാർഥികൾക്ക് ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. ഇതിനെത്തുടർന്നാണ് പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാത്തവർ പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോകേണ്ടവരാണെന്ന വിവാദ പരാമർശം രാജു ഡേവിസ് നടത്തിയത്.
മാതാപിതാക്കളുടെ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം ഈ സന്ദേശം പങ്കുവച്ചത്. ഒരു ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചു നടത്തിയ പരിപാടിയിൽ വിദ്യാർഥികൾ പങ്കെടുക്കാത്തതിനെ അദ്ദേഹം രൂക്ഷമായി കുറ്റപ്പെടുത്തി. രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യദിനം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ അതിനെ ധിക്കരിച്ച് വീട്ടിലിരിക്കുന്നത് വളരെ മോശം കാര്യമാണെന്നും, അങ്ങനെയുള്ളവർ ഇവിടെ ജീവിക്കേണ്ടതില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വാട്സാപ്പ് സന്ദേശത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാത്ത വിദ്യാർഥികളെ ക്ലാസിൽ കയറ്റില്ലെന്നും, രക്ഷിതാക്കൾ നേരിട്ടെത്തി വിശദീകരണം നൽകണമെന്നും അദ്ദേഹം ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
ന്യായീകരണവും പ്രതിഷേധവും
സംഭവം വിവാദമായതോടെ തൻ്റെ പരാമർശത്തെ ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ട് ചെയർമാൻ ആദ്യം രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. താൻ പറഞ്ഞത് സുഡാനിലേക്കോ ബംഗ്ലാദേശിലേക്കോ അറബ് രാജ്യങ്ങളിലേക്കോ പോകാനല്ലെന്നും, പാകിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യയുടെ ശത്രുരാജ്യമായതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞതെന്നുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശദീകരണം. തൻ്റെ പരാമർശം വിവാദമാക്കേണ്ട കാര്യമില്ലെന്നും, രാജ്യസ്നേഹവും മതനിരപേക്ഷതയും തന്നെ ആരും പഠിപ്പിക്കേണ്ടതില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഒരു സ്കൂൾ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ കുട്ടികളെ രാജ്യദ്രോഹികളായി ചിത്രീകരിക്കുന്നത് ശരിയാണോ എന്ന് ചോദിച്ച് രക്ഷിതാക്കളും രംഗത്തെത്തി.
രാജു ഡേവിസിൻ്റെ പരാമർശത്തിനെതിരെ രക്ഷിതാക്കൾക്കിടയിലും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലും വലിയ വിമർശനം ഉയർന്നതോടെ കെഎസ്യുവും എസ്എഫ്ഐയും പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കി. എസ്എഫ്ഐ മാള ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു സ്കൂളിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തിയത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീടിന് മുന്നിൽ തടിച്ചുകൂടിയ പ്രവർത്തകർ റോഡ് ഉപരോധിച്ചു. തുടർന്ന് സ്ഥലത്തെത്തിയ പൊലീസ് റോഡ് ഉപരോധിച്ച പ്രവർത്തകരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കുകയായിരുന്നു. സ്കൂൾ മാനേജ്മെൻ്റിനെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് വിദ്യാർഥി സംഘടനകളുടെ ആവശ്യം.
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ഒടുവില് ഖേദപ്രകടനം
പ്രതിഷേധം ശക്തമാവുകയും സംഭവം വലിയ വിവാദമാവുകയും ചെയ്തതോടെ ആദ്യം ന്യായീകരിച്ച ഡോ. രാജു ഡേവിസ് പിന്നീട് മാപ്പ് പറഞ്ഞ് തലയൂരി. തൻ്റെ വാക്കുകൾ ആർക്കെങ്കിലും ദുഃഖം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതായി അദ്ദേഹം പുതിയ ശബ്ദസന്ദേശത്തിലൂടെ അറിയിച്ചു. എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചു മുന്നോട്ട് പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചായിരുന്നു അങ്ങനെ പറഞ്ഞതെന്നും, ആരെയും അധിക്ഷേപിക്കാനോ മനഃപൂർവം വേദനിപ്പിക്കാനോ വേണ്ടി അല്ല അത്തരമൊരു പരാമർശം നടത്തിയതെന്നും അദ്ദേഹം പിന്നീട് വ്യക്തമാക്കി. ചില വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നുവെന്ന് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വിദ്യാർഥികളോടുള്ള സ്കൂൾ അധികൃതരുടെ ഇത്തരം സമീപനങ്ങൾക്കെതിരെ പൊതുസമൂഹത്തിൽ നിന്നും ശക്തമായ പ്രതിഷേധമാണ് ഉയരുന്നത്.
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