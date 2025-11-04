ETV Bharat / state

മതിയായ ചികിത്സ കിട്ടിയില്ലെന്ന് ആരോപണം; വാഹനാപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ യുവാവ് മരിച്ച സംഭവത്തിൽ ആശുപത്രിക്ക് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധം

തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി 11 മണിയോടെ പെർവാഡ് ദേശീയ പാതയിൽ ഹരീശ സഞ്ചരിച്ച സ്കൂട്ടറും കാറും കൂട്ടിയിടിച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത്

ഹരീശ, ആശുപത്രിക്കുനുമ്മില്‍ നടന്ന പ്രതിഷേധത്തില്‍നിന്ന് (ETV Bharat)
കാസർകോട്: കുമ്പളയിൽ വാഹനാപകടത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ് സഹകരണ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച യുവാവ് മരിച്ചത് മതിയായ ചികിത്സ കിട്ടാതെയെന്ന് ആരോപണം. ആരിക്കാടി ബംബാണ സ്വദേശിയും മംഗളൂരുവിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേറ്ററും ബിജെപി പ്രവർത്തകനുമായ ഹരീശ (37) ആണ് മരിച്ചത്. ആശുപത്രിക്കെതിരെ ചികിത്സാപിഴവ് ആരോപിച്ച് ബന്ധുക്കളും നാട്ടുകാരും ബിജെപി പ്രവർത്തകരും ആശുപത്രി വളഞ്ഞു.

തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി 11 മണിയോടെ പെർവാഡ് ദേശീയ പാതയിൽ ഹരീശ സഞ്ചരിച്ച സ്കൂട്ടറും കാറും കൂട്ടിയിടിച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത്. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ഹരീശയെ ഉടൻതന്നെ കുമ്പള സഹകരണ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു. വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി മംഗളൂരുവിലെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റാമെന്ന് ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും, ഡോക്ടർ ഇവിടെത്തന്നെ ചികിത്സ നൽകാൻ കഴിയുമെന്ന് പറഞ്ഞ് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്ന എന്നാണ് ബന്ധുക്കള്‍ ആരോപിക്കുന്നത്. ഗുരുതരാവസ്ഥയിലുള്ള രോഗിയുടെ ജീവൻ വെച്ച് മതിയായ ചികിത്സാ സൗകര്യമില്ലാത്ത ആശുപത്രിയിൽ കിടത്തി അധികൃതർ പന്താടുകയായിരുന്നെന്നാണ് ആശുപത്രിക്കെതിരെ പരാതിക്കാര്‍ ഉന്നയിക്കുന്ന ആരോപണം.

വാഹനാപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ യുവാവ് മരിച്ച സംഭവത്തിൽ ചികിത്സാപിഴവ് ആരോപണം (ETV Bharat)

ഹരീശയ്ക്ക് തുടയെല്ലിനും വൃഷണസഞ്ചിക്കുമാണ് പരിക്കേറ്റിരുന്നത്. പുലർച്ചെ 3.30 ഓടെ യുവാവിൻ്റെ നാഡിമിടിപ്പ് കുറഞ്ഞപ്പോൾ വെൻ്റിലേറ്ററിലേക്ക് മാറ്റിയെങ്കിലും ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ 8.30 ഓടെ മരണം സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു.

യുവാവ് മരിച്ചതോടെ ഡോക്ടർക്കും ആശുപത്രി അധികൃതർക്കുമെതിരെ ബന്ധുക്കളും നാട്ടുകാരും സുഹൃത്തുക്കളും തിരിഞ്ഞു. ബിജെപി പ്രവർത്തകനായ ഹരീശയുടെ മരണത്തെ തുടർന്ന് രാവിലെ 9.30 ഓടെ ബിജെപി പ്രവർത്തകരും സ്ഥലത്തെത്തി പ്രതിഷേധിച്ചു. ഇതേത്തുടർന്ന് ആശുപത്രി വളപ്പിൽ വൻ പൊലീസ് സന്നാഹം നിലയുറപ്പിച്ചു. മൂന്ന് മണിക്കൂര്‍ കഴിഞ്ഞ് സിടി സ്കാന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ലഭിച്ചപ്പോഴാണ് രോഗി മരിച്ചു എന്ന വിവരം അറിയിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് മരണം സംഭവിച്ചതെന്ന് കൃത്യമായ വിവരം അറിയിക്കണമെന്നാണ് ബന്ധുക്കളുടെ ആവശ്യം. പോസ്റ്റ്മോര്‍ട്ടം റിപ്പോര്‍ട്ട് കൃത്യമായി എടുത്തുതരാമെന്നാണ് ഡോക്ടര്‍മാര്‍ പറയുന്നത്. എന്നാല്‍ എന്തെല്ലാം മരുന്നുകളാണ് നല്‍കിയത്, എന്ത് ഇന്‍ജെക്ഷനാണ് രോഗിക്ക് നല്‍കിയത് എന്നതിൻ്റെ പൂര്‍ണവിവരങ്ങള്‍ ലഭ്യമാക്കണമെന്നും സിടി സ്കാന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് തങ്ങളുടെ കൈവശം നല്‍കണമെന്നും ഇവര്‍ ആവശ്യമുന്നയിക്കുന്നു. റിപ്പോര്‍ട്ട് ലഭ്യമാക്കാമെന്ന് ഉറപ്പ് നല്‍കിയതിനെത്തുടര്‍ന്ന് പ്രതിഷേധം അവസാനിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.

അതേസമയം ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർമാർക്ക് പിഴവ് സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഡയറക്ടർ സുബൈർ അറിയിച്ചു. ബന്ധുക്കളുമായും പ്രതിഷേധക്കാരുമായും പൊലീസ് ചർച്ച നടത്തി. തുടർന്ന് മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടത്തിനായി പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളജിലേക്ക് മാറ്റി. സ്കൂട്ടറിലിടിച്ച കാർ തലകീഴായി മറിഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് കാറിൽ യാത്ര ചെയ്തിരുന്ന സ്ത്രീയെയും കുട്ടിയെയും കാസർകോട്ടെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

