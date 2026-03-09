മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസിനെ കൂക്കിവിളിച്ചു; പ്രതിഷേധം കടുപ്പിച്ച് നഴ്സുമാർ
റോഡ് ഷോ കടന്നുപോകുമ്പോള് മന്ത്രി സമരക്കാരെ അഭിവാദ്യം ചെയ്ത് കൈവീശിയതിനിടയിലാണ് സമരപ്പന്തലിൽ നിന്നും മന്ത്രിക്ക് നേരെ കൂക്കിവിളിയുണ്ടായത്. കോഴിക്കോട് ബേബി മെമ്മോറിയൽ ആശുപത്രിയിലെ നഴ്സുമാരെ മാനേജ്മെൻ്റ് പൂട്ടിയിട്ടതായി പരാതി.
കോഴിക്കോട്: പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസിനെ കൂക്കി വിളിച്ച് നഴ്സുമാര്. മലാപ്പറമ്പ്-മാനാഞ്ചിറ റോഡ് ഉദ്ഘാടനത്തിനു ശേഷം നടത്തിയ റോഡ് ഷോയിൽ വച്ചാണ് സമരം ചെയ്യുന്ന നഴ്സുമാര് മന്ത്രിയെ കൂക്കി വിളിച്ചത്. എംഎല്എ തോട്ടത്തില് രവീന്ദ്രനും മേയര് ഒ സദാശിവനും റോഡ് ഷോയില് ഉണ്ടായിരുന്നു. കഴക്ട്രേറ്റിന് മുന്നിലൂടെ റോഡ് ഷോ കടന്നുപോകുമ്പോള് മന്ത്രി സമരക്കാരെ അഭിവാദ്യം ചെയ്ത് കൈവീശി കാണിച്ചു.
ഈ സമയത്താണ് സമരപ്പന്തലിൽ നിന്നും കൂക്കിവിളിയുണ്ടായത്. എന്നാല് മന്ത്രി ഇക്കാര്യം ഗൗനിക്കാതെ റോഡ് ഷോ തുടര്ന്നു. മിനിമം വേതനം 40,000 ആക്കണമെന്ന ധാരണപത്രത്തില് ഒപ്പുവയ്ക്കാന് തയ്യാറാകാത്ത സ്വകാര്യ ആശുപത്രികള്ക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം കടുപ്പിക്കാനാണ് നഴ്സിംഗ് സംഘടനകളുടെ തീരുമാനം. അതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് കോഴിക്കോട് കളക്ട്രേറ്റിന് മുന്നില് അഞ്ഞൂറോളം നഴ്സുമാര് കുത്തിയിരുപ്പ് സമരം നടത്തിയത്. ഇതോടെ മലബാര് മേഖലയില് ഭൂരിഭാഗം ആശുപത്രികളുടേയും പ്രവര്ത്തന മന്ദഗതിയിലായി.
ന്യായമായ വേതന വര്ധനവ് നടപ്പിലാക്കാതെ പിന്നോട്ടില്ലെന്ന ഉറച്ച നിലപാടിലാണ് നേഴ്സുമാരുടെ സമരസമിതി. പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനായി സര്ക്കാര് തലത്തില് അടിയന്തര ഇടപെടല് വേണമെന്നും അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. വരും ദിവസങ്ങളില് സമരം മറ്റ് ജില്ലകളിലേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കാനാണ് നഴ്സിംഗ് സംഘടനകളുടെ തീരുമാനം.
നേഴ്സുമാരെ മാനേജ്മെൻ്റ് പൂട്ടിയിട്ടതായി പരാതി
ശമ്പള വർധന ആവശ്യപ്പെട്ട് സമരം ചെയ്യുന്ന നേഴ്സുമാരെ മാനേജ്മെൻ്റ് മുറിയിൽ പൂട്ടിയിട്ടതായി പരാതി. കോഴിക്കോട് ബേബി മെമ്മോറിയൽ ആശുപത്രിയിലെ നേഴ്സുമാരെ പൂട്ടിയിട്ടതായാണ് പരാതി. ഇതേ തുടർന്ന് നഴ്സുമാരുടെ സംഘടന പ്രവർത്തകർ ആശുപത്രിക്ക് മുന്നിലെത്തി പ്രതിഷേധ സമരം ആരംഭിച്ചു. ഇന്ന് രാവിലെയാണ് സമരം ചെയ്യുന്ന 25 ഓളം നേഴ്സുമാരെ ക്ലാസിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ആശുപത്രിക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തിയത്.
മുറിയിൽ എത്തിയ നഴ്സുമാരെ ജോലി ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിക്കുകയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തതായും അവരെ അധികൃതർ കയ്യേറ്റം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചതായും ആശുപത്രിയിലെ നേഴ്സുമാരുടെ സംഘടന ഭാരവാഹികൾ
ആരോപിച്ചു. സംഭവം പുറത്തറിഞ്ഞതോടെ കോഴിക്കോട് സിവിൽ സ്റ്റേഷന് മുൻപിൽ സമരം ചെയ്യുന്ന സംഘടനാ പ്രവർത്തകർ ആശുപത്രിക്ക് മുന്നിലേക്ക് പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടത്തി.
സമരം നടത്തുന്ന കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് നേരത്തെ തന്നെ നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ വീട്ടുകാരെ ഉൾപ്പെടെ വിളിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന നടപടിയാണ് മാനേജ്മെൻ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും
ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് സമരക്കാർ ആരോപിച്ചു. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിൽ ഇന്ന് സമ്പൂർണ പണിമുടക്കാണ് നേഴ്സുമാരുടെ സംഘടന പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഇന്ന് മുതൽ സമ്പൂർണ പണി മുടക്കിലേക്ക്
ശാസ്താംകോട്ട ആസ്റ്റർ പിഎംഎഫ് ആശുപത്രിയിലെ നഴ്സുമാർ ഇന്നുമുതൽ സമ്പൂർണ പണിമുടക്കിലേക്ക്. "കേരളത്തിലെ മാലാഖമാർ എന്ന് വിളിക്കുന്ന തങ്ങളുടെ ഈ സമരം ന്യായമായ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചാണ്. മാന്യമായ തൊഴിൽ സാഹചര്യം ആവശ്യമാണ്. ഭാരിച്ച വർക്കുകൾ വരുകയും അവധികൾ നിഷേധിക്കപ്പെടുകയും ഓവർ ടൈം അലവൻസ് ലഭിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. 40,000 രൂപ അടിസ്ഥാന ശമ്പളം ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രധാന ആവശ്യം" പ്രതിഷേധക്കാർ അറിയിച്ചു.
'കൂലിപ്പണി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വരെ ഇന്നത്തെ കാലത്തു 1200 രൂപയും ലോൺ എടുത്തു കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ച ഇവിടെ വരെയെത്തി ഞങ്ങൾക്ക് 800 രൂപയും, ഇത് ന്യായമല്ല. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇതിനു ഒരു തീർപ്പുണ്ടാകാതെ സമരത്തിൽ നിന്നും പിൻമാറില്ല. അതിനാൽ സമരം സമ്പൂർണ പണിമുടക്കിലേയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് സമിതി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
